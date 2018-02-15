"Энел Россия" построит в Ростовской области ветропарк за 132 миллиона евро

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 фев – РИА Новости. "Энел Россия" реализует в Азовском районе Ростовской области проект по строительству ветропарка с объемом инвестиций 132 миллиона евро, сообщает региональное правительство.

Соглашение о сотрудничестве по реализации проекта подписали на полях Российского инвестиционного форума в Сочи ростовский губернатор Василий Голубев и глава "Энел Россия" Карло Палашано Вилламанья.

Ветропарк будет располагаться на территории бывшей игорной зоны "Азов-Сити" общей площадью 133 гектара. Проектная мощность – более 90 мегаватт. Ветропарк сможет генерировать около 300 гигаватт-час в год. Заявленный компанией в соглашении объем инвестиций по проекту — 132 миллиона евро.

"Энел Россия" — один из наших стратегических партнеров в реализации масштабной программы развития ветроэнергетики на Дону. Это новая для региона отрасль с большим инвестиционным потенциалом. Для строительства ветропарков в донском регионе имеются все условия", — заявил Голубев.

Локализацией оборудования для будущего ветропарка "Энел Россия" займется международный концерн Siemens Gamesa. Ввод ветропарка в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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