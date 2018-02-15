Сбербанк планирует закрыть сделку по созданию СП с "Яндексом" в марте

Председатель правления Сбербанка России Герман Греф на церемонии открытия финала конкурса Лидеры России в Сочи

Председатель правления Сбербанка России Герман Греф на церемонии открытия финала конкурса Лидеры России в Сочи

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Сбербанк планирует закрыть сделку по созданию совместного предприятия с "Яндексом" в марте, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

"Я думаю, что в марте месяце мы объявим о завершении этой сделки", — сказал Греф в интервью телеканалу "Россия 24" в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Мы намерены строить самого большого электронного ритейлера в этой стране", — отметил он.

Сбербанк и "Яндекс" создают совместное предприятие на базе "Яндекс.Маркета", банк инвестирует в СП 30 миллиардов рублей.

В целом стороны оценивали инвестиции в предприятие в 60 миллиардов рублей без учета будущей синергии. После закрытия сделки Сбербанк и "Яндекс" будут иметь равные доли в СП. До 10% акций компании пойдут на формирование опционного фонда для сотрудников "Яндекс.Маркета".

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.