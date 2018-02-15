Медведев заявил, что налоговая система до конца года не изменится

Дмитрий Медведев выступает на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 15 февраля 2018

Дмитрий Медведев выступает на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 15 февраля 2018

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Налоговая система в РФ, согласно договоренностям, не будет меняться до конца 2018 года, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Мы сказали, что до конца 2018 года мы никак не трогаем налоговую систему, — мы ее не трогаем. А бизнес иногда говорит: да, вот вы налоги не трогаете, но вы неналоговые платежи меняете. Ну да, в некоторых случах это происходит — тот же самый нефтяной, налоговый маневр, некоторые другие решения. Но все-таки, это не кардинальные изменения налоговой системы", — сказал Медведев в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.