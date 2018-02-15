Медведев на встрече с российским бизнесом обсудил широкий круг вопросов

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время осмотра выставочных стендов ряда регионов на Российском инвестиционном форуме Сочи-2018. 15 февраля 2018

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время осмотра выставочных стендов ряда регионов на Российском инвестиционном форуме Сочи-2018. 15 февраля 2018

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с российскими бизнесменами обсудил широкий круг вопросов, сообщил журналистам глава "Лукойла" Вагит Алекперов в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Все обсуждали: от снижения ставки финансирования до поддержки экспорта", — сказал Алекперов, отказавшись от дальнейших комментариев.

В четверг на площадке форума Медведев и члены правительства провели встречу с представителями крупного бизнеса. Во встрече, в частности, принимали участие бизнесмен Виктор Вексельберг, председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков, президент "Сбербанка" Герман Греф и другие.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.