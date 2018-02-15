Инвесторы готовы вложить более девяти миллиардов рублей в воронежскую ОЭЗ

ВОРОНЕЖ, 15 фев — РИА Новости. Шесть инвесторов планируют вложить 9,3 миллиарда рублей в создание предприятий в воронежской особой экономической зоне, если она появится, сообщает в четверг правительство региона.

Создание ОЭЗ в Воронежской области планируется на территории общей площадью 220 гектаров в южной части индустриального парка "Масловский". Власти региона надеялись приступить к реализации проекта в 2016 году и привлечь в него в ближайшие семь лет около 30 миллиардов рублей частных инвестиций.

Перспективы развития региона в случае создания особой экономической зоны обозначил на панельной дискуссии "Новые индустриальные модели" в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи врио губернатора Александр Гусев.

"В настоящее время подписаны соглашения о намерениях с шестью предприятиями — потенциальными резидентами создаваемой особой экономической зоны, которые планируют вложить 9,3 миллиарда рублей частных инвестиций и создать 1,5 тысячи рабочих мест. Планируемая территория особой зоны позволит разместить 15-20 предприятий резидентов, что обеспечит совокупный объем частных инвестиций более 30 миллиардов рублей", — сказал глава региона.

По его словам, бюджетные расходы на создание транспортной и инженерной инфраструктуры в 2018-2021 годах составят 2,9 миллиарда рублей по уже имеющейся проектно-сметной документации. Гусев добавил, что в дальнейшем возможно расширение площади особой экономической зоны.

Глава области назвал ключевыми направлениями развития промышленности региона создание и развитие промышленных парков и кластеров, содействие выходу предприятий на межрегиональные рынки крупных корпораций, модернизацию атомного энергопромышленного комплекса, реформирование и развитие регионального сегмента оборонной отрасли.

"Планируется активно содействовать в установлении контактов между предприятиями и научно-исследовательскими центрами, институтами развития, а также в получении прямых субсидий из федерального бюджета по программам, реализуемым Минпромторгом России", — сказал Гусев.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит 15-16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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