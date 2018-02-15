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Российский Инвестиционный Форум — Сочи 2018

СП нашла среди льготников по транспортному налогу владельцев дорогих машин

18:1915.02.2018
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПредседатель Счётной палаты РФ Татьяна Голикова. Архивное фотоПредседатель Счётной палаты РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Счетная палата РФ обнаружила владельцев Rolls-Royce, Lamborghini и Bentley, которые пользовались льготами по уплате транспортного налога на сотни тысяч рублей в 46 регионах РФ, рассказала глава Счетной палаты Татьяна Голикова, выступая на сессии инвестиционного форума в Сочи.

Завод Mercedes в Германии. Архивное фото
© AP Photo / Matthias Schrader
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"За 2014-2015 годы в 46 субъектах РФ предоставлены льготы по транспортному налогу на легковые автомобили отдельным категориям налогоплательщиков — физических лиц без ограничения мощности транспортного средства", — сказала Голикова.

Среди таких льготников аудиторы обнаружили владельцев новых Rolls-Royce Ghost и Rolls-Royce Wraith, Lamborghini Gallardo, Lamborghini Huracan и Bentley Continental Flying. Автомобили принадлежали инвалидам второй группы, при этом находились в их собственности не более года. Суммы льгот, которые получил каждый из этих налогоплательщиков, составили от 111 тысяч до 173 тысяч рублей.

Всего за 2014 год 14,605 тысячи автомобилей попали под действие льгот, 877 из них относятся к категории роскошных. В 2015 году их количество, по данным Счетной палаты, увеличилось до 33,483 тысячи и 1,31 тысячи соответственно.

Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Транспортный налог является региональным, поэтому его ставки, а также льготы по нему устанавливаются на уровне субъектов РФ и могут существенно отличаться на разных территориях. При этом граждане РФ вправе ставить свой автомобиль на учет в любом регионе.

Из 46 регионов, предоставлявших льготы владельцам роскошных автомобилей, по словам Голиковой, 37 в 2014 году и 36 — в 2015 году получали дотации из федерального бюджета. "Они, собственно, и сейчас имеют (дотации – ред.) Эта ситуация повторяется из года в год", — сказала глава Счетной палаты. Контрольное ведомство пока не располагает данными по уплате налога за 2016 год.

"Осложняется эта тема еще и тем, что транспортный налог является источником доходов дорожного фонда и направляется на строительство дорог", — отметила она. Общая сумма льгот по транспортному налогу в этих регионах, по данным Счетной палаты, составила 370,5 миллиона рублей за 2014 год и 1,034 миллиарда рублей за 2015 год. А по роскошным автомобилям льготы составили в сумме 51,1 миллиона рублей и 96,5 миллиона рублей соответственно.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит 15-16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

Российский инвестиционный форум в Сочи
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На фото: Cтенд МИА "Россия сегодня", генерального информационного партнера. Cтенд МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Российский инвестиционный форум был призван стать площадкой для презентации экономического и бизнес-потенциала России.

На фото: Cтенд МИА "Россия сегодня", генерального информационного партнера.
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На форуме затронули тему возобновления полетов между Россией и Египтом, в частности о продаже билетов в Каир "Аэрофлотом".
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Дмитрий Медведев отметил, что приток инвестиций должен приводить к появлению новых отраслей, а не только к стимулированию уже существующих.
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На форуме открылись павильоны российских СМИ для быстрого и полного освещения всей программы.
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Председатель Счетной палаты Татьяна Голикова затронула проблемы социальной сферы, в частности вопрос материнского капитала.
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Российский Инвестиционный Форум — Сочи 2018
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Никита Каляев
Все льготы тем кто зарабатывает порядочно, давно уже пора отменить. Оставить только действительно нуждающимся, а то этих экономных которые на родню оформляют бэнтли чтобы не платить налоги развелось уже...
20:07
15.02.2018
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chubarik9
Только что нашли?
19:59
15.02.2018
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sandler2020
Это называется оптимизация налога. Вот только вопрос , если этот номер (зарегистрированные где то в приморье, скажем) светится на улицах Москвы, то тогда что, с него дерут налог гаишники напрямую, или как?
18:47
15.02.2018
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