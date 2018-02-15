Медведев призвал довести Инфраструктуру в России до мирового уровня

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее Российского инвестиционного форума Сочи-2018. 15 февраля 2018

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее Российского инвестиционного форума Сочи-2018. 15 февраля 2018

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Инфраструктуру в России нужно доводить до мирового уровня, на это потребуется время и деньги, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Нам ещё потребуются и значительные финансы, и ну такое достаточно серьёзное время, чтобы всё это вывести на мировой уровень, а мы обязаны это сделать",- сказал Медведев в интервью телеканалу "Россия-24" в кулуарах российского инвестиционного форума в Сочи.

Как заявил Медведев, "мы должны вкладывать в инфраструктуру триллионы рублей", для чего предлагается создать инфраструктурную ипотеку. Соответствующий вопрос дебатируется министерствами финансов и экономического развития, сказал премьер. Он напомнил, что в недельный срок должен быть внесён окончательный вариант постановления правительства.

Медведев пояснил, что "инфраструктурная ипотека — это возможность получить деньги на разумных условиях, ну то есть по достаточно низкой ставке на продолжительный срок для развития инфраструктуры нашей страны". Он подчеркнул, что вопрос инфраструктуры — вопрос сохранения единого государства.

"Сейчас инфраструктура развивается, и это не фигура речи. У нас появляются новые аэропорты, новые взлётно-посадочные полосы, дороги. Ещё совсем недавно наши федеральные трассы были в ужасном состоянии, сейчас приблизительно 75-80% федеральных трасс находятся в нормативном состоянии. То есть это весьма приличное состояние. К сожалению, с местными региональными дорогами ситуация гораздо хуже, там только 30% региональных трасс находятся в нормальном состоянии",- сказал Медведев.

По его словам, деньги в этом направлении будут вкладываться.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером.