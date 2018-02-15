В отношениях России и США нет никаких точек невозврата, заявил Медведев

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В отношениях РФ и США нет никаких "красных линий" и точек невозврата, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Да нет никаких черт невозврата, нет никаких "красных линий", есть история, которая все расставляет на свои места. У нас много было разных эпизодов нашей российской истории с западными странами, с Соединенными Штатами, с европейскими странами. Но в конечном счете разум брал верх, отношения стабилизировались, дурацкие решения отменялись, бизнес продолжался, я уверен, что и в этот раз так будет. Хотя, прямо скажем, вот это время действительно в наших отношениях оно потрачено зря, бизнес потерял деньги, рабочие места, никто от этого ничего не приобрел. Если не говорить об импортозамещении, о чем я уже сказал", — сказал Медведев, отвечая на вопрос о том, есть ли какая-то черта невозврата в отношениях двух стран.