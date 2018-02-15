Голодец рассказала, какие меры позволят снизить бедность в России до 7%

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Новый пакет мер помощи семьям с детьми, приравнивание МРОТ к прожиточному минимуму и работа над повышением материального обеспечения пенсионеров позволят снизить уровень бедности в России до 7% в течение ближайших трех лет, заявила РИА Новости федеральный вице-премьер по социальной политике Ольга Голодец.
По данным Росстата, в 2017 году уровень бедности в России — около 13,8%. Ранее Голодец заявила телеканалу "РБК", что уровень бедности в России будет снижен до 7% в течение ближайших трех лет.
Помощь семьям с детьми
"Бедность касается трех категорий. То есть, если побороть бедность среди трех категорий, то мы выйдем на то, что, в основном, тема будет исчерпана", — ответила Голодец на вопрос, за счёт каких мер уровень бедности может снизиться до 7%.
Она уточнила, что поданы уже более 4 тысяч заявлений о назначении введённых с 2018 года выплат на первого и второго ребёнка. "А если мы обеспечим для молодых семей серьезную защиту и доходы, и сделаем для них комфортные условия рождения и воспитания детей, особенно первых лет жизни, это будет замечательное подспорье", — сказала вице-премьер.
Работающие бедные и благополучие пожилых
По словам Голодец, вторая большая группа – это работающие бедные, и здесь самое главное — повышение минимального размера оплаты труда.
"Мы видим, они (показатели по числу работающих бедных) сокращаются, даже в январе мы видим сокращение, сейчас мы получим точную статистку, о ней можно будет уже говорить предметно", — заявила собеседница агентства.
"И решение вот этих трех крупных задач позволит решить в стране вопросы бедности. Два вот из этих механизмов уже запущены, и по третьему – по повышению пенсий в стратегии, которая принята в нашей стране, обозначены параметры, на какой уровень необходимо выйти", — резюмировала вице-премьер.
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