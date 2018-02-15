Голодец рассказала, какие меры позволят снизить бедность в России до 7%

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец во время интервью сайту RIA.ru на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 15 февраля 2018

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец во время интервью сайту RIA.ru на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 15 февраля 2018

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Новый пакет мер помощи семьям с детьми, приравнивание МРОТ к прожиточному минимуму и работа над повышением материального обеспечения пенсионеров позволят снизить уровень бедности в России до 7% в течение ближайших трех лет, заявила РИА Новости федеральный вице-премьер по социальной политике Ольга Голодец.

По данным Росстата, в 2017 году уровень бедности в России — около 13,8%. Ранее Голодец заявила телеканалу "РБК", что уровень бедности в России будет снижен до 7% в течение ближайших трех лет.

Помощь семьям с детьми



"Бедность касается трех категорий. То есть, если побороть бедность среди трех категорий, то мы выйдем на то, что, в основном, тема будет исчерпана", — ответила Голодец на вопрос, за счёт каких мер уровень бедности может снизиться до 7%.

По её словам, среди трёх категорий основная — семьи с детьми. "Высокая иждивенческая нагрузка у молодых семей, когда рождается первый ребенок, второй ребенок, третий ребенок, и здесь принято тоже цивилизационное решение — решение о поддержке семей, где родился первый ребенок", — заявила Голодец на полях Российского экономического форума.

Она уточнила, что поданы уже более 4 тысяч заявлений о назначении введённых с 2018 года выплат на первого и второго ребёнка. "А если мы обеспечим для молодых семей серьезную защиту и доходы, и сделаем для них комфортные условия рождения и воспитания детей, особенно первых лет жизни, это будет замечательное подспорье", — сказала вице-премьер.

Работающие бедные и благополучие пожилых



По словам Голодец, на программу поддержки молодых семей с детьми работает не только выплата пособий, но и предоставление услуг детских садов. "Та программа, которая запущена по обеспечению местами в детсадах — она гарантирует, в том числе, и выход мамы на работу, позволяет трудиться и зарабатывать, и это, конечно, серьезная возможность для того, чтобы вывести из бедности семьи с детьми", — сказала замглавы правительства.

По словам Голодец, вторая большая группа – это работающие бедные, и здесь самое главное — повышение минимального размера оплаты труда.

"Мы видим, они (показатели по числу работающих бедных) сокращаются, даже в январе мы видим сокращение, сейчас мы получим точную статистку, о ней можно будет уже говорить предметно", — заявила собеседница агентства.

"И третья тема – это, конечно, люди старшего возраста. Потому что здесь другие потребности, здесь другой уровень расходов. Люди старшего возраста очень сильно зависят от лекарственного обеспечения, от обслуживания в разных его формах", — сказала Голодец.

"И решение вот этих трех крупных задач позволит решить в стране вопросы бедности. Два вот из этих механизмов уже запущены, и по третьему – по повышению пенсий в стратегии, которая принята в нашей стране, обозначены параметры, на какой уровень необходимо выйти", — резюмировала вице-премьер.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером.