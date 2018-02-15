Биткоин может упасть до 300 долларов, считает Аксаков

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Биткоин вряд ли вновь вырастет до 20 тысяч долларов, скорее, в этом году может упасть до 300 долларов, считает глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) взлетела до 20 тысяч долларов в конце прошлого года, однако в этом году пережила стремительный обвал. В начале февраля курс биткоина падал до 6 тысяч долларов на новостях об ужесточении регулирования криптовалют в разных странах. После этого биткоин возобновил рост, постепенно отыгрывая потери. В четверг криптовалюта торгуется в районе 9,7 тысячи долларов.

"До 300 может опуститься до конца этого года", — сказал Аксаков РИА Новости на полях Российского инвестиционного форума. По его мнению, биткоин — неперпективная валюта.

"До 20 тысяч долларов вряд ли он снова поднимется, если американцы не будут его искусственно поддерживать. Я думаю, это их проект, американских спецслужб. Они его разными способами пытаются поддерживать", — отметил Аксаков.

Ранее соучредитель "Лаборатории Касперского" и президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская называла биткоин разработкой американских спецслужб.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит 15-16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.