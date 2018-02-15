Биткоин может упасть до 300 долларов, считает Аксаков

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Биткоин вряд ли вновь вырастет до 20 тысяч долларов, скорее, в этом году может упасть до 300 долларов, считает глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.
"До 300 может опуститься до конца этого года", — сказал Аксаков РИА Новости на полях Российского инвестиционного форума. По его мнению, биткоин — неперпективная валюта.
"До 20 тысяч долларов вряд ли он снова поднимется, если американцы не будут его искусственно поддерживать. Я думаю, это их проект, американских спецслужб. Они его разными способами пытаются поддерживать", — отметил Аксаков.
МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит 15-16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.