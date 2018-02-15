Голодец рассказала о реформировании психоневрологических интернатов

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец во время интервью сайту RIA.ru на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 15 февраля 2018

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец во время интервью сайту RIA.ru на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 15 февраля 2018

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Правительство РФ уделяет большое внимание реформированию психоневрологических интернатов (ПНИ) и сопровождаемому проживанию их пациентов, инвалидов, а также пожилых людей, работа будет продолжаться, заявила РИА Новости вице-премьер правительства Ольга Голодец.

Ранее "Коммерсант" сообщил, что представители родительских общественных организаций и социально ориентированных НКО обратились к президенту Владимиру Путину с письмом, в котором просят о нормативно-правовом закреплении различных форм сопровождаемого проживания инвалидов. Такое поручение президент дал правительству еще в августе 2017 года, но оно, по мнению авторов обращения, до сих пор не выполнено.

Технология сопровождаемого проживания предусматривает возможность предоставления инвалиду социальных, образовательных услуг, услуг по реабилитации в привычной, благоприятной для него обстановке, максимально приближенной к домашней.

"Сегодня перед нами стоит новая задача, и я думаю, что мы готовы к тому, чтобы ее решать. Это и ПНИ, и сопровождаемое проживание, в том числе людей старшего возраста. Это огромная гуманитарная задача, она требует серьезных сил, средств", — заявила Голодец РИА Новости на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Мы сделаем все для того, чтобы такая же программа, которая была сделана по детским домам, такая же подвижка была сделана здесь в отношении старшего поколения и контингента ПНИ", — сказала Голодец.

Она пояснила, что решение проблемы сиротства значительно продвинулось за последние годы. "Эти механизмы, которые заложены здесь в сопровождении детей – они действительно за пять лет очень серьезно изменились. Начинали мы, и у нас было в банке данных 119 тысяч сирот. Сейчас эта цифра опустилась ниже 50 тысяч, и мы перешли в том числе и на новые формы устройства детей, то есть сейчас многие детские дома живут по новым правилам, то есть это все равно семейный образ жизни, когда воспитатель воспитывает 6-8 детей, когда дети ходят в школу, когда они, наряду с другими сверстниками, ходят в кружки и секции, мы видим результат, что социализация этих детей, самоощущение – оно очень серьезно повышается", — сказала вице-премьер.

По мнению Голодец, социализация помогает устройству детей в семью, и это воспитывает общество, "потому что очень многие родители, видя, что у них в классе есть такой ребенок, иначе начинают относиться к проблеме сиротства".

Вице-премьер добавила, что решать проблему сопровождаемого проживания важно и в рамках роста численности населения старшего возраста за счет роста продолжительности жизни. "В нашей стране, если раньше были единицы людей, которые переживали столетний возраст, то сейчас в стране тех, кто перешагнул столетний рубеж, уже семь тысяч, и я надеюсь, что каждый год эта цифра будет нарастать", — отметила она.

"У нас есть люди, которые не просто доживают вот до такого серьезного долголетия, но это долголетие становится активным, это задача государства, люди должны себя чувствовать защищенными и с медицинской, и с гуманитарной точки зрения", — подчеркнула Голодец.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.