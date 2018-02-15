Голодец рассказала о реформировании психоневрологических интернатов

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Правительство РФ уделяет большое внимание реформированию психоневрологических интернатов (ПНИ) и сопровождаемому проживанию их пациентов, инвалидов, а также пожилых людей, работа будет продолжаться, заявила РИА Новости вице-премьер правительства Ольга Голодец.
Технология сопровождаемого проживания предусматривает возможность предоставления инвалиду социальных, образовательных услуг, услуг по реабилитации в привычной, благоприятной для него обстановке, максимально приближенной к домашней.
"Сегодня перед нами стоит новая задача, и я думаю, что мы готовы к тому, чтобы ее решать. Это и ПНИ, и сопровождаемое проживание, в том числе людей старшего возраста. Это огромная гуманитарная задача, она требует серьезных сил, средств", — заявила Голодец РИА Новости на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
"Мы сделаем все для того, чтобы такая же программа, которая была сделана по детским домам, такая же подвижка была сделана здесь в отношении старшего поколения и контингента ПНИ", — сказала Голодец.
По мнению Голодец, социализация помогает устройству детей в семью, и это воспитывает общество, "потому что очень многие родители, видя, что у них в классе есть такой ребенок, иначе начинают относиться к проблеме сиротства".
"У нас есть люди, которые не просто доживают вот до такого серьезного долголетия, но это долголетие становится активным, это задача государства, люди должны себя чувствовать защищенными и с медицинской, и с гуманитарной точки зрения", — подчеркнула Голодец.
МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
На фото: глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко, который в ходе форума попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости.
На фото: председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам Андрей Макаров во время конференции на тему: "Налоговая система России: отвечая на вызовы".
На фото: Александр Бречалов, Михаил Мень, Михаил Осеевский и Леонид Сергеев (справа налево) на конференции : "Умный город — новое качество жизни" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: министр спорта РФ Павел Колобков во время интервью в студии радио Sputnik на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев (в центре) во время посещения стенда МИА "Россия сегодня" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень на конференции : "Умный город — новое качество жизни" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин во время посещения стенда "РИА Новости" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов во время конференции на тему: "Налоговая система России: отвечая на вызовы" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: губернатор Московской области Андрей Воробьев (в центре) на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: председатель Счётной палаты РФ Татьяна Голикова во время конференции на тему: "Налоговая система России: отвечая на вызовы" на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.
На фото: министр энергетики РФ Александр Новак (слева) и генеральный директор ПАО "Россети" Павел Ливинский на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи.