Кабардино-Балкария и Чувашия на форуме в Сочи договорились о сотрудничестве

НАЛЬЧИК, 15 фев – РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии и Чувашии на российском инвестиционном форуме в Сочи подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между регионами, сообщила пресс-служба главы КБР.

"Документ, который подписали глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков и глава Чувашии Михаил Игнатьев, предусматривает развитие двусторонних связей в сфере промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличение товарооборота, углубление экономической интеграции хозяйствующих субъектов регионов, организацию образовательных и культурных обменов", — говорится в сообщении.

"Нам есть чему поучиться друг у друга. Соглашение позволит образовать рабочую группу и перейти к плану реализации отраслевых направлений взаимодействия", – сказал Коков после церемонии подписания документа, которого цитирует пресс-служба.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером.