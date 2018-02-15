Новак рассказал о прогнозах по замене правительства на ИИ

Министр энергетики РФ Александр Новак (слева) и генеральный директор ПАО Россети Павел Ливинский на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи

Министр энергетики РФ Александр Новак (слева) и генеральный директор ПАО Россети Павел Ливинский на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2018) в Сочи

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Согласно прогнозу американского футуролога Рэймонда Курцвейла, искусственный интеллект сможет заменить людей в управлении странами уже в 2045 году, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Вы почитайте прогнозы футуролога Рэймонда Курцвейла, там очень интересный есть прогноз, что в 2045 году будет глобальный искусственный интеллект", — сказал Новак, отвечая на вопрос, не ожидает ли он, что когда-нибудь искусственный интеллект заменит людей в правительствах стран.

Выступая на сессии "Интеллектуальная энергетика: вызовы и решения" в рамках форума, Новак рассказал, что существующие технологии искусственного интеллекта в России уже используются для принятия решений, например, в компании "Газпром нефть". "Некоторые решения уже принимает искусственный интеллект, и это дает возможность более качественно и комплексно разрабатывать месторождения. Иногда даже сотрудники не понимают, почему программа принимает то или иное решение, а по факту получается экономия и снижение издержек", — сказал Новак.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.