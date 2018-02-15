РЖД в 2018 году планируют начать работы по электрификации ж/д линии в Иране

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. РЖД планируют во втором полугодии 2018 года начать в Иране работы по электрификации железнодорожной линии Гармсар — Инче Бурун, сообщил в интервью РИА Новости первый замгендиректора компании Александр Мишарин.

"В планах со второго полугодия этого года. Мы подписали контракт. Отдали в федеральные органы исполнительной власти: Минфин, Минэк, Минтранс. Получили рекомендации. Заканчиваем их согласование с иранской стороной. Надеюсь, что в апреле отдадим в Минфин для открытия финансирования, и со второго полугодия финансирование будет открыто", — сказал Мишарин в четверг в в рамках Российского экономического форума в Сочи.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.