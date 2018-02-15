Васильева призвала бизнес инвестировать в когнитивные исследования

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Министр образования РФ Ольга Васильева в четверг на инвестиционном форуме в Сочи призвала бизнес инвестировать в когнитивные исследования в области детской психологии и нейрофизиологии, которые остро необходимы в эпоху развития цифрового образования.

"Так случилось, что в последние годы инвестиции в науку, которая связана с психологией и детской педагогикой, практически прекратились… Масштабных исследований в области детской психологии и нейрофизиологии за последние 30 лет не было", — сказала Васильева, выступая перед участниками дискуссии, посвященной цифровому образованию.

Министр напомнила, что в недавней советской истории существовали центры по сравнительной системе образования. По словам Васильевой, на сегодняшний день будущее — за когнитивными исследованиями.

"Если мы будем вкладывать в когнитивные исследования, тогда будет ясно, куда мы в этой "цифре" двигаемся… Мы сейчас сидим в этом компьютере с утра до ночи, у нас нет исследований, которые показали бы, как (они) влияют на подростковую психологию, которая связана с демотивацией", — пояснила министр, добавив, что эти исследования смогли бы помочь избежать повторения историй с нападением школьников на других учеников.

"Мы за "цифру", но я считаю, что невозможно вкладывать в цифровое образование без фундаментальных исследований в области когнитивных наук. Невозможно привести к "цифре" школу, не зная, как она будет влиять на ребенка определенного возраста. Этого нельзя делать. Невозможно с этим заниматься, не зная, что происходит в раннем возрасте, именно тогда, когда закладывается будущая личность", — заявила министр, призвав подключиться к решению проблемы бизнес.

"Мы должны вкладывать огромные средства в исследования, здесь необходим бизнес… За когнитивными исследованиями — будущее… Это знает весь мир", — заключила спикер.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.