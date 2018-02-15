Васильева призвала бизнес инвестировать в когнитивные исследования

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Министр образования РФ Ольга Васильева в четверг на инвестиционном форуме в Сочи призвала бизнес инвестировать в когнитивные исследования в области детской психологии и нейрофизиологии, которые остро необходимы в эпоху развития цифрового образования.
Министр напомнила, что в недавней советской истории существовали центры по сравнительной системе образования. По словам Васильевой, на сегодняшний день будущее — за когнитивными исследованиями.
"Если мы будем вкладывать в когнитивные исследования, тогда будет ясно, куда мы в этой "цифре" двигаемся… Мы сейчас сидим в этом компьютере с утра до ночи, у нас нет исследований, которые показали бы, как (они) влияют на подростковую психологию, которая связана с демотивацией", — пояснила министр, добавив, что эти исследования смогли бы помочь избежать повторения историй с нападением школьников на других учеников.
"Мы должны вкладывать огромные средства в исследования, здесь необходим бизнес… За когнитивными исследованиями — будущее… Это знает весь мир", — заключила спикер.
МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.