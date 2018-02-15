"Аэрофлот" уже может продавать билеты на рейсы Москва-Каир, заявил Соколов

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Авиакомпании "Аэрофлот" и EgyptAir могут начать продажи билетов на рейсы между Москвой и Каиром как после получения разрешения Росавиации, так и сейчас, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.
Прямые рейсы между Москвой и Каиром, остановленные в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург, должны возобновиться со второй половины февраля 2018 года. Решению об открытии авиасообщения предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в аэропорту египетской столицы.
Прямые регулярные рейсы между Москвой и Каиром до закрытия авиасообщения между Россией и Египтом осенью 2015 года выполняли "Аэрофлот" и EgyptAir. Египетский перевозчик летал из "Домодедово", российский — из столичного аэропорта "Шереметьево". Эти же авиакомпании, как предполагается, и будут выполнять рейсы между Москвой и Каиром. Добраться из Москвы в Каир можно и сейчас, но с пересадкой.
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