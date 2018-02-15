Росавиация через несколько дней выдаст разрешение на рейсы Москва-Каир

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Росавиация готова через несколько дней выдать техническое разрешение "Аэрофлоту" и EgyptAir на регулярные полеты по маршруту Москва-Каир, сообщил глава Минтранса РФ Максим Соколов.

"Ещё не все соглашения подписаны со стороны "Аэрофлота" и EgyptAir. Но это вопрос ближайших дней. После этого Росавиация сразу техническое разрешение выдаст", — сказал Соколов журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума.

Прямые рейсы между Москвой и Каиром, остановленные в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург, должны возобновиться со второй половины февраля 2018 года. Решению об открытии авиасообщения предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в аэропорту египетской столицы.

Как сообщал в начале февраля РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, египетская авиакомпания EgyptAir может начать полеты между Каиром и Москвой с 20 февраля 2018 года или раньше в случае получения необходимого разрешения от Росавиации. Ранее в четверг вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что возобновление авиасообщения между Москвой и Каиром в 20-х числах февраля очень вероятно.

Прямые регулярные рейсы между Москвой и Каиром до закрытия авиасообщения между Россией и Египтом осенью 2015 года выполняли "Аэрофлот" и EgyptAir. Египетский перевозчик летал из "Домодедово", российский — из столичного аэропорта "Шереметьево". Эти же авиакомпании, как предполагается, и будут выполнять рейсы между Москвой и Каиром. Добраться из Москвы в Каир можно и сейчас, но с пересадкой.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.