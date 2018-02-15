Орешкин предложил ввести для самозанятых налог на уровне 6% от выручки

Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин во время конференции на тему: Налоговая система России: отвечая на вызовы на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 15 февраля 2018

Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин во время конференции на тему: Налоговая система России: отвечая на вызовы на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 15 февраля 2018

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин предложил рассмотреть возможность введения для самозанятых в России налоговых ставок в размере 6% от выручки, при этом система должна быть простой и удобной.

По словам Орешкина, налогообложение самозанятых в России должно быть максимально простым.

"Есть облегчённая система налогообложения, где уровень в 6% от выручки. Примерно на этот уровень плюс-минус надо ориентироваться с точки зрения той ставки, которая могла бы быть для самозанятых", — сказал Орешкин в ходе одной из сессий Российского инвестиционного форума.

"Но главное — это простота и чтобы человек, вовлеченный в эту систему, получал легальность, финансовую систему, чтобы его потребители получали право на налоговые вычеты. При этом сам бы он делал минимум движений. Именно на этом принципе построены все системы и платформы, которые собирают на своей базе большое количество людей", — рассказал министр.

Позднее он уточнил журналистам, что Минэкономразвития уже подготовил свои предложения на этот счет. "Сейчас будем собирать рабочую группу, куда пригласим все заинтересованные стороны, чтобы обсудить и затем детально сформировать позицию правительства", — подытожил министр.

Для упрощенной системы налогообложения налоговые ставки зависят от выбранного предпринимателем или организацией объекта налогообложения, она применяется к малому и среднему бизнесу. При объекте налогообложения "доходы" ставка составляет 6%. Налог уплачивается с суммы доходов. Законами субъектов РФ ставка может быть снижена до 1%. Если объектом налогообложения являются "доходы минус расходы", ставка составляет 15%. В этом случае для расчёта налога берётся доход, уменьшенный на величину расхода. При этом региональными законами могут устанавливаться дифференцированные ставки налога по УСН в пределах от 5 до 15%.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.