Орешкин предложил ввести для самозанятых налог на уровне 6% от выручки

13:2215.02.2018
(обновлено: 13:38 15.02.2018)
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СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин предложил рассмотреть возможность введения для самозанятых в России налоговых ставок в размере 6% от выручки, при этом система должна быть простой и удобной.
По словам Орешкина, налогообложение самозанятых в России должно быть максимально простым.
"Есть облегчённая система налогообложения, где уровень в 6% от выручки. Примерно на этот уровень плюс-минус надо ориентироваться с точки зрения той ставки, которая могла бы быть для самозанятых", — сказал Орешкин в ходе одной из сессий Российского инвестиционного форума.
"Но главное — это простота и чтобы человек, вовлеченный в эту систему, получал легальность, финансовую систему, чтобы его потребители получали право на налоговые вычеты. При этом сам бы он делал минимум движений. Именно на этом принципе построены все системы и платформы, которые собирают на своей базе большое количество людей", — рассказал министр.
Позднее он уточнил журналистам, что Минэкономразвития уже подготовил свои предложения на этот счет. "Сейчас будем собирать рабочую группу, куда пригласим все заинтересованные стороны, чтобы обсудить и затем детально сформировать позицию правительства", — подытожил министр.
Для упрощенной системы налогообложения налоговые ставки зависят от выбранного предпринимателем или организацией объекта налогообложения, она применяется к малому и среднему бизнесу. При объекте налогообложения "доходы" ставка составляет 6%. Налог уплачивается с суммы доходов. Законами субъектов РФ ставка может быть снижена до 1%. Если объектом налогообложения являются "доходы минус расходы", ставка составляет 15%. В этом случае для расчёта налога берётся доход, уменьшенный на величину расхода. При этом региональными законами могут устанавливаться дифференцированные ставки налога по УСН в пределах от 5 до 15%.
МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
Российский инвестиционный форум проводится в Сочи ежегодно и собирает участников как из регионов, так и из зарубежных стран. Мероприятие традиционно пройдет в главном Медиацентре Олимпийского парка.
МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума. Агентство экономической информации "Прайм" выступает информационным партнером.
Форум проходит при поддержке правительства. На мероприятии соберутся главы практически всех регионов, а также топ-менеджеры лидирующих компаний, что позволит вести прямой диалог между бизнесом и властью.
В этом году в форуме примут участие более 160 представителей иностранных компаний из Австрии, Великобритании, Испании, Италии, США, Канады, Франции, Турции, Японии и других государств.
Ключевая тема мероприятия — "Формируя образ будущего". Участники форума затронут темы здравоохранения, экологии, цифрового образования и инновационного развития городов, а также рынка труда.
Пленарное заседание форума пройдет 15 февраля при участии премьер-министра России Дмитрия Медведева. На следующий день председатель правительства проведет традиционную встречу с руководителями регионов.
Накануне форума, 14 февраля состоится День молодежного предпринимательства, в рамках которого пройдут несколько мероприятий, посвященных участию молодых бизнесменов в экономическом развитии страны.
На форуме будет работать "Лаборатория НКО". На этой площадке благотворительные фонды и некоммерческие организации смогут провести презентации своих программ, мероприятия и лекции, направленные на развитие сектора социальных проектов.