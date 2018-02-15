Голодец рассказала о задаче повысить уровень пенсий до 25 тысяч рублей

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец во время интервью сайту RIA.ru на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 15 февраля 2018

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец во время интервью сайту RIA.ru на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 15 февраля 2018

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости, Валентина Титова. Приоритетная задача правительства России, обозначенная в стратегии пенсионного развития, — достижение уровня пенсий в 2,5 прожиточного минимума, около 25 тысяч рублей, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Ольга Голодец.

"В ближайшей программе, в ближайших приоритетах развития пенсионной стратегии — достижение уровня пенсий на уровне 2,5 прожиточного минимума. Если говорить в сегодняшних ценах — это где-то около 25 тысяч рублей. И эта задача настолько приоритетна и настолько актуальна, что все движение сегодня должно быть подчинено именно ей", — делилась планами вице-премьер на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи.

Она пояснила, что эта цель обозначена в стратегии пенсионного развития.

При этом, по словам Голодец, динамика движения зависит от тех мер, которые будут приняты в ближайшей перспективе. "Конечно, у всех — и у экспертного сообщества, и у профессиональных сообществ — есть механизм приближения в реальной перспективе к этому параметру, и чем быстрее мы его достигнем, тем лучше будут чувствовать себя наши пенсионеры", — уверена собеседница агентства.

Она добавила, что "Пенсионный фонд перешел от дефицита к профициту". "На сегодняшний день Пенсионный фонд сбалансирован, и для того, чтобы обозначить параметры, нужно обсуждать прежде всего финансовые истории и то, чего мы хотим достичь", — сказала Голодец, отвечая на вопрос, планируется ли сейчас повышение пенсионного возраста.

МИА "Россия сегодня" — генеральный информационный партнер Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.