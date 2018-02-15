Голодец рассказала о задаче повысить уровень пенсий до 25 тысяч рублей

12:3015.02.2018
(обновлено: 13:33 15.02.2018)
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СОЧИ, 15 фев — РИА Новости, Валентина Титова. Приоритетная задача правительства России, обозначенная в стратегии пенсионного развития, — достижение уровня пенсий в 2,5 прожиточного минимума, около 25 тысяч рублей, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Ольга Голодец.
"В ближайшей программе, в ближайших приоритетах развития пенсионной стратегии — достижение уровня пенсий на уровне 2,5 прожиточного минимума. Если говорить в сегодняшних ценах — это где-то около 25 тысяч рублей. И эта задача настолько приоритетна и настолько актуальна, что все движение сегодня должно быть подчинено именно ей", — делилась планами вице-премьер на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи.
Она пояснила, что эта цель обозначена в стратегии пенсионного развития.
При этом, по словам Голодец, динамика движения зависит от тех мер, которые будут приняты в ближайшей перспективе. "Конечно, у всех — и у экспертного сообщества, и у профессиональных сообществ — есть механизм приближения в реальной перспективе к этому параметру, и чем быстрее мы его достигнем, тем лучше будут чувствовать себя наши пенсионеры", — уверена собеседница агентства.
Она добавила, что "Пенсионный фонд перешел от дефицита к профициту". "На сегодняшний день Пенсионный фонд сбалансирован, и для того, чтобы обозначить параметры, нужно обсуждать прежде всего финансовые истории и то, чего мы хотим достичь", — сказала Голодец, отвечая на вопрос, планируется ли сейчас повышение пенсионного возраста.
МИА "Россия сегодня" — генеральный информационный партнер Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
Российский инвестиционный форум проводится в Сочи ежегодно и собирает участников как из регионов, так и из зарубежных стран. Мероприятие традиционно пройдет в главном Медиацентре Олимпийского парка.
МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума. Агентство экономической информации "Прайм" выступает информационным партнером.
Форум проходит при поддержке правительства. На мероприятии соберутся главы практически всех регионов, а также топ-менеджеры лидирующих компаний, что позволит вести прямой диалог между бизнесом и властью.
В этом году в форуме примут участие более 160 представителей иностранных компаний из Австрии, Великобритании, Испании, Италии, США, Канады, Франции, Турции, Японии и других государств.
Ключевая тема мероприятия — "Формируя образ будущего". Участники форума затронут темы здравоохранения, экологии, цифрового образования и инновационного развития городов, а также рынка труда.
Пленарное заседание форума пройдет 15 февраля при участии премьер-министра России Дмитрия Медведева. На следующий день председатель правительства проведет традиционную встречу с руководителями регионов.
Накануне форума, 14 февраля состоится День молодежного предпринимательства, в рамках которого пройдут несколько мероприятий, посвященных участию молодых бизнесменов в экономическом развитии страны.
На форуме будет работать "Лаборатория НКО". На этой площадке благотворительные фонды и некоммерческие организации смогут провести презентации своих программ, мероприятия и лекции, направленные на развитие сектора социальных проектов.