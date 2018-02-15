Цифровизация "Россетей" не потребует роста тарифов, заявил глава компании

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Программа цифровизации холдинга "Россети", оцениваемая в 1,3 триллиона рублей, не потребует дополнительного роста тарифов, заявил глава "Россетей" Павел Ливинский в ходе выступления на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Представленный проект программы цифровизации стоимостью 1,3 триллиона рублей в текущих ценах, как сообщил Ливинский, планируется окупить в течение 14 лет. Финансирование предполагается за счет собственных и заемных средств "Россетей". Для этого не потребуется дополнительного увеличения сетевой составляющей в тарифе на электроэнергию.

"Тарифных источников и инфляционного увеличения тарифов в пределах тех лимитов, которые устанавливаются, достаточно, чтобы жить и функционировать сетевому комплексу. Это принципиально важный момент", — подчеркнул Ливинский, говоря о финансировании цифровизации "Россетей".

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.