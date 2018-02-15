Минэнерго ожидает закона о долгосрочном тарифе на передачу электроэнергии

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Минэнерго России рассчитывает, что Госдума примет закон о долгосрочном тарифе на передачу электроэнергии в весеннюю сессию, сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Вячеслав Кравченко в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

В настоящее время электросетевые тарифы устанавливаются на год. Регуляторные соглашения могут заключаться между сетевыми компаниями и региональными властями. В ноябре прошлого года Кравченко говорил, что Минэнерго РФ предлагает ввести долгосрочные тарифы на услуги электросетевых компаний.

"Мы совсем недавно проводили согласительное совещание по поручению правительства… Есть шанс, что и в эту сессию (его рассмотрят в Госдуме — ред.), весеннюю. Более точный срок зависит от нового правительства", — сказал Кравченко, комментируя перспективы законопроекта о долгосрочном тарифе на передачу электроэнергии.

Он также сообщил, что соответствующее регулировании для генерации уже действует. Кроме того, Минэкономики также готовит законопроект о долгосрочных тарифах на воду и тепло.

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