ВЭБ и ФРДВ профинансируют строительство нового авиатерминала в Хабаровске

СОЧИ, 15 фев – РИА Новости. Внешэкономбанк, Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона (ФРДВ) и аэропорт "Хабаровск" в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи заключили соглашения в целях финансирования строительства нового пассажирского терминала внутренних авиалиний в аэропорту Хабаровск (Новый) на, 3,9 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе фонда.

Со стороны Внешэкономбанка документы подписал председатель Сергей Горьков, со стороны ФРДВ – генеральный директор Алексей Чекунков, со стороны аэропорта — президент ООО "УК КОМАКС" (управляющая компания аэропорта "Хабаровск") Константин Басюк.

Общая стоимость проекта составляет 4,9 миллиарда рублей, совместное участие Внешэкономбанка и ФРДВ — 3,9 миллиарда рублей. Из них объем участия ВЭБа составляет 1,9 миллиарда рублей. ФРДВ предоставит заем в размере до 2 миллиардов рублей.

По словам Горькова, финансирование инфраструктуры, в том числе модернизация крупных узловых аэропортов, включая строительство и реконструкцию терминалов, — одна из ключевых задач Банка развития, а новый пассажирский терминал позволит повысить качество обслуживания пассажиров и нарастить пропускную способность хабаровского аэропорта.

"Подписанные соглашения являются важным примером успешной кооперации Внешэкономбанка и Фонда, как ключевого центра компетенций для реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. Мы рассчитываем, что совместная работа над проектом даст синергетический эффект и существенно расширит возможности инициатора по привлечению дополнительных финансовых ресурсов, остро необходимых для реализации этого крупного и стратегически важного инфраструктурного проекта", — приводит пресс-служба слова Чекункова.

"Поддержка строительства нового пассажирского терминала аэропорта Хабаровска со стороны ведущих институтов развития – ВЭБ и ФРДВ — является примером плодотворного развития государственно-частного партнерства в реализации крупных инфраструктурных проектов. За два года нам предстоит проделать большую работу. Фактически, с учетом реконструкции аэродромного комплекса, которая также должна завершиться в 2019 году, Хабаровск получит новый, современный и комфортный аэропорт. Это станет нашим вкладом в социально-экономическое развитие Дальнего Востока России", — цитирует пресс-служба Басюка.

По информации ФРДВ, международный аэропорт Хабаровск (Новый) — крупнейший узловой аэропорт в Дальневосточном федеральном округе, а также важнейший элемент транспортной инфраструктуры страны, соединяющий удаленные регионы Дальнего Востока между собой, с центральной частью России и странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

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