Минтруд поддержит проекты, созданные в Лаборатории НКО в Сочи

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Минтруд РФ поддержит проекты, созданные в Лаборатории НКО в рамках Российского инвестиционного форума, заявил глава ведомства Максим Топилин.
Российский инвестиционный форум – это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. Лаборатория НКО — это единое пространство для презентации работы некоммерческого сектора в России, демонстрации успешных социальных проектов и новых технологий, обмена опытом и креативными идеями в благотворительной сфере. На Форуме впервые будет представлена концепция работы Лаборатории НКО, результатом деятельности которой будет создание системы комплексного подхода к решению социально важных задач в стране — с акцентом на приоритетные направления социального развития российских регионов.
"Нам очень важны эти инициативы, нам очень важны идеи, потому что люди, которые работают с различными проектами, которые сталкиваются иногда с теми государственными барьерами входа на этот рынок, на эту площадку, они могут помочь, чтобы все развивалось более интенсивно, более активно, и здесь мы можем в ходе сочинского форума обменяться различными инициативами, различными проектами там, где эти проекты будут двигаться вперёд, мы будем их поддерживать", — заявил Топилин на церемонии открытия Лаборатории НКО.
"Очень хорошая инициатива, я вижу здесь много людей, которые уже давно работают по поддержке различных проектов, которые отдают свою душу, свои силы, чтобы помочь тем, кто нуждается в помощи, кто нуждается в поддержке со стороны не только государства, но и общественных организаций", — сказал министр на открытии.
Он отметил, что в последние годы в России много внимания уделяется взаимодействию государства и НКО. "С одной стороны очень много хороших, правильных, добрых инициатив, но с другой стороны мы знаем, что у нас все-таки не так выстроено, может быть, и законодательство и не так выстроены взаимоотношения между государством и некоммерческими организациями, и сейчас идет очень серьёзная работа по поиску этого взаимодействия", — сказал Топилин.
Он отметил, что очень важно, чтобы с одной стороны государство открывалось для общественных организаций, с другой стороны "общественным организациям нужно учиться презентовать себя, показывать лучший опыт, обмениваться этим опытом на такой площадке, в такой лаборатории это и может происходить".
МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
Российский инвестиционный форум проводится в Сочи ежегодно и собирает участников как из регионов, так и из зарубежных стран. Мероприятие традиционно пройдет в главном Медиацентре Олимпийского парка.
МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума. Агентство экономической информации "Прайм" выступает информационным партнером.
Форум проходит при поддержке правительства. На мероприятии соберутся главы практически всех регионов, а также топ-менеджеры лидирующих компаний, что позволит вести прямой диалог между бизнесом и властью.
В этом году в форуме примут участие более 160 представителей иностранных компаний из Австрии, Великобритании, Испании, Италии, США, Канады, Франции, Турции, Японии и других государств.
Ключевая тема мероприятия — "Формируя образ будущего". Участники форума затронут темы здравоохранения, экологии, цифрового образования и инновационного развития городов, а также рынка труда.
Пленарное заседание форума пройдет 15 февраля при участии премьер-министра России Дмитрия Медведева. На следующий день председатель правительства проведет традиционную встречу с руководителями регионов.
Накануне форума, 14 февраля состоится День молодежного предпринимательства, в рамках которого пройдут несколько мероприятий, посвященных участию молодых бизнесменов в экономическом развитии страны.
На форуме будет работать "Лаборатория НКО". На этой площадке благотворительные фонды и некоммерческие организации смогут провести презентации своих программ, мероприятия и лекции, направленные на развитие сектора социальных проектов.