Минтруд поддержит проекты, созданные в Лаборатории НКО в Сочи

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Минтруд РФ поддержит проекты, созданные в Лаборатории НКО в рамках Российского инвестиционного форума, заявил глава ведомства Максим Топилин.

Российский инвестиционный форум – это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. Лаборатория НКО — это единое пространство для презентации работы некоммерческого сектора в России, демонстрации успешных социальных проектов и новых технологий, обмена опытом и креативными идеями в благотворительной сфере. На Форуме впервые будет представлена концепция работы Лаборатории НКО, результатом деятельности которой будет создание системы комплексного подхода к решению социально важных задач в стране — с акцентом на приоритетные направления социального развития российских регионов.

"Нам очень важны эти инициативы, нам очень важны идеи, потому что люди, которые работают с различными проектами, которые сталкиваются иногда с теми государственными барьерами входа на этот рынок, на эту площадку, они могут помочь, чтобы все развивалось более интенсивно, более активно, и здесь мы можем в ходе сочинского форума обменяться различными инициативами, различными проектами там, где эти проекты будут двигаться вперёд, мы будем их поддерживать", — заявил Топилин на церемонии открытия Лаборатории НКО.

"Очень хорошая инициатива, я вижу здесь много людей, которые уже давно работают по поддержке различных проектов, которые отдают свою душу, свои силы, чтобы помочь тем, кто нуждается в помощи, кто нуждается в поддержке со стороны не только государства, но и общественных организаций", — сказал министр на открытии.

Он отметил, что в последние годы в России много внимания уделяется взаимодействию государства и НКО. "С одной стороны очень много хороших, правильных, добрых инициатив, но с другой стороны мы знаем, что у нас все-таки не так выстроено, может быть, и законодательство и не так выстроены взаимоотношения между государством и некоммерческими организациями, и сейчас идет очень серьёзная работа по поиску этого взаимодействия", — сказал Топилин.

Он отметил, что очень важно, чтобы с одной стороны государство открывалось для общественных организаций, с другой стороны "общественным организациям нужно учиться презентовать себя, показывать лучший опыт, обмениваться этим опытом на такой площадке, в такой лаборатории это и может происходить".

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.