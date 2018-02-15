ВЭБ надеется до 1 мая закрыть сделку по продаже Проминвестбанка

Павильон Банк развития ВЭБ во время подготовки стендов к выставке в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. 14 февраля 2018

Павильон Банк развития ВЭБ во время подготовки стендов к выставке в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. 14 февраля 2018

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Внешэкономбанк рассчитывает до 1 мая закрыть сделку по продаже украинского Проминвестбанка, сообщил журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума глава ВЭБа Сергей Горьков.

"Мы ожидаем решения, которое взаимоприемлемо для нас и для Нацбанка Украины. Надеемся, что до 1 мая сделка будет закрыта", — сказал Горьков.

В январе этого года Горьков говорил, что Внешэкономбанк ведет различные переговоры по продаже своей украинской "дочки".

Украина в марте сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков — украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучки" ВТБ), Проминвестбанка ("дочки" ВЭБа) и VS Банк ("внучки" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который пройдет с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.