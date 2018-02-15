ВЭБ в 2018 году намерен получить прибыль в несколько миллиардов рублей

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Внешэкономбанк (ВЭБ) в 2018 году ожидает получить прибыль по РСБУ в несколько миллиардов рублей, заявил журналистам глава ВЭБа Сергей Горьков в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Мы говорили, что у нас 16 и 17 год будут убыточные, а 2018 будет прибыльный", — заявил Горьков.

"У нас несколько миллиардов рублей заложено в бизнес-плане прибыли. У нас главная задача, чтобы 2018 год был прибыльным", — отметил он. Горьков уточнил, что речь идет о прибыли по РСБУ.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который пройдет с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.