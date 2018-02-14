РФПИ и Saudi Aramco рассматривают инвестиции в российскую "НьюТек Сервисез"

ЭР-РИЯД, 14 фев — РИА Новости. РФПИ и Saudi Aramco рассматривают инвестиции в российскую нефтесервисную компанию "Ньютек Сервисез" (NewTech Services), сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Да, мы безусловно рассматриваем проект "НьюТек Сервисез" также. Он не попал в число первых проектов, которые мы объявляем в рамках инвестиций совместной энергетической платформы. Но, безусловно, это один из интересных проектов, который мы продолжаем рассматривать", — ответил Дмитриев на вопрос о том участвует ли РФПИ в рассмотрении инвестиций Saudi Aramco в "НьюТек Сервисез".

В протоколе российско-саудовской межправительственной комиссии в ноябре отмечалось, что Saudi Aramco проработает возможность инвестиций в российские нефтесервисные компании "НьюТек Сервисез" (NewTech Services) и "Новомет".

Кроме того, отмечалось, что Saudi Aramco и "НьюТек Сервисез" определят технологии и оборудование, которые могут быть применены на нефтяных месторождениях в Саудовской Аравии. Компании планируют провести опытно-промышленные работы с применением отобранных технологий и оборудования российской компании на месторождениях Saudi Aramco. Также компании рассмотрят возможность локализации производства внутрискважинного оборудования "НьюТек Сервисез" в Саудовской Аравии.