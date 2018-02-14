РФПИ и Saudi Aramco рассматривают инвестиции в российскую "НьюТек Сервисез"

ЭР-РИЯД, 14 фев — РИА Новости. РФПИ и Saudi Aramco рассматривают инвестиции в российскую нефтесервисную компанию "Ньютек Сервисез" (NewTech Services), сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
В протоколе российско-саудовской межправительственной комиссии в ноябре отмечалось, что Saudi Aramco проработает возможность инвестиций в российские нефтесервисные компании "НьюТек Сервисез" (NewTech Services) и "Новомет".
Кроме того, отмечалось, что Saudi Aramco и "НьюТек Сервисез" определят технологии и оборудование, которые могут быть применены на нефтяных месторождениях в Саудовской Аравии. Компании планируют провести опытно-промышленные работы с применением отобранных технологий и оборудования российской компании на месторождениях Saudi Aramco. Также компании рассмотрят возможность локализации производства внутрискважинного оборудования "НьюТек Сервисез" в Саудовской Аравии.