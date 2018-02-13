Торгово-промышленная палата призвала россиян развивать семейный бизнес

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. России необходимо поддерживать тренд на развитие семейного бизнеса, заявил в интервью РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин в преддверии Российского инвестиционного форума в Сочи.

"За рубежом семейный бизнес развивается успешно, имеет давние традиции, его доля в численности компаний по всему миру превышает две трети. Столетие назад в России это было такой же нормой. Вспомним знаменитые предпринимательские династии, принесшие славу России, – Третьяковых, Мамонтовых, Демидовых, Бахрушиных", — отметил собеседник агентства.

"Мы считаем, что в современный тренд поддержки малого и среднего бизнеса непременно должен входить аспект поддержки семейного бизнеса. Сегодня в России отсутствует понятие и определение "семейного предпринимательства", но это не значит, что не существует самого явления", — продолжил он.

Сессия, посвященная семейному бизнесу, пройдет на форуме 16 февраля. Участники сессии обсудят, какие шаги необходимо предпринять, чтобы заниматься семейным бизнесом было выгодно, перспективно и престижно, отметил Катырин.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который пройдет с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.