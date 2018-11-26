Роман Старовойт: к концу 2019 года Курская область получит новые дороги

Роман Старовойт, ранее руководивший Росавтодором и занимавший пост замглавы Минтранса РФ, в октябре 2018 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курской области и уже успел объявить 2019 год годом дорог в регионе. О том, когда жители Курской области получат качественные дороги, каким будет бренд региона и почему он отказался от личной охраны и машины с мигалкой, Старовойт рассказал в интервью РИА Новости. Беседовала Светлана Задера.

— Роман Владимирович, до назначения врио губернатора Курской области вы работали в структурах Минтранса РФ. И уже объявили 2019 год годом дорог в регионе. Как скоро дороги в Курской области станут лучшими в стране? Как вы сейчас оцениваете состояние дорог? С чего начнете дорожное преобразование в регионе?

— Я действительно объявил 2019 год в Курской области годом дорог. Это связано с двумя причинами, которые, к сожалению, касаются не только Курской области, а многих субъектов Российской Федерации. Во-первых, только половина дорог страны находится в нормативном состоянии. На сегодняшний день очень большая разница между региональными автомобильными дорогами и федеральными. Связано это в первую очередь с разницей в объемах финансирования. C 2014 года федеральные трассы финансируются на 100% от требуемого норматива, а региональные дороги — в зависимости от возможностей бюджета субъекта, в среднем это 13-14% от требуемого. Представляете? Надо 100%, а финансируется 14%.

Курская область, по данным диагностики местных дорожников, находится в нормативе примерно на 50%. Эти данные мы будем перепроверять с привлечением федеральных структур. Я проговаривал с министерством транспорта России, c Росавтодором, они, видимо, направят сюда коллег из "Росдортехнологии", чтобы посмотреть, насколько точна диагностика.

Вторая причина: курская агломерация вошла в президентский проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". И в следующем году предполагается выделить из федерального бюджета порядка 800 миллионов рублей на приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети непосредственно городской агломерации Курска и основных вылетных магистралей. Это будет дополнение к тем программам, которые планировались регионом и федерацией на софинансирование.

В следующем году беспрецедентно большой объем инвестиций предстоит освоить в дорожном строительстве. Из бюджетов всех уровней в эту отрасль будет направлено более 7 миллиардов рублей. Будет отремонтировано большое количество дорог и 35 улиц курской агломерации протяженностью 50 км.

Более 400 миллионов рублей будут направлены на сельские дороги для соединения их с дорогами твердого покрытия. Таким образом, не только в агломерации, но и в целом по области предстоят большие объемы работ. Мне кажется, что к концу года жители области и те, кто пользуется транзитом, должны увидеть существенные изменения.

Кроме того, мною уже достигнуты договоренности с министерством транспорта России, с Росавтодором по федеральной автомобильной дороге Курск-Белгород. Если бы вы проехали на автомобиле от Белгорода до Курска, то увидели бы, что от Белгорода до границы с Курской областью дорога почти вся освещена и в четырехполосном исполнении. А когда мы пересекаем границу Курской области, она идет неосвещенная и двухполосная. Пусть в хорошем состоянии, там нет ям и нанесена разметка, но двухполосная, и в темное время суток, конечно, неудобно и небезопасно. Тем более трафик там существенный.

Мы планируем эту работу по аналогии с федеральным проектом "Безопасные и качественные автомобильные дороги", где есть свои правила, в том числе и по информационному обеспечению и привлечению общественности к реализации проекта. Примерно на таких же условиях мы будем привлекать общественность к контролю выполненных дорожных работ за соблюдением технологий и гарантийных сроков, чтобы все было в прозрачном режиме, понятном жителям области. Мы сейчас смотрим адресный перечень, действительно ли он соответствует требованиям местного населения. Если говорим про курскую агломерацию, то действительно ли жителям надо, чтобы именно эти улицы отремонтировали? Потому что по нескольким объектам уже есть вопросы, мы сейчас уточняем эти данные.

— Вы говорили, что будет экспертиза. Когда она пройдет и когда ждете результатов?

— Диагностика проходит достаточно быстро. Частично она будет сделана уже в этом году. Это инструментально проходит: выезжает специальная техника и датчики, которые фиксируют разрушение в дорожной одежде, и программный комплекс выдает данные. К весне, перед началом работ, у нас уже будут точные данные диагностики, мы сможем скорректировать инженерные решения, если это потребуется.

— Какие еще проблемы будете решать в первую очередь?

— Ночью уже заморозки. Одна из первых проблем, в том числе исходя из обращений граждан в мой адрес, — состояние жилищно-коммунального хозяйства. Начиная от тепла и водоснабжения, водоотведения, заканчивая освещением улиц и зон рекреации областного центра.

Недавно состоялось всероссийское совещание под руководством заместителя председателя правительства о готовности жилищно-коммунального хозяйства субъектов России к зиме. По нашей информации, у нас практически на 100% готовность есть. Курская область выглядит в этой части достаточно неплохо по запасам, в том числе аварийного топлива, но есть проблемы по состоянию самих сетей. В областном центре недавно авария произошла, были отключены несколько домов и один детский сад. Выяснилось, что в недостаточной степени оборудованы аварийные бригады, у бюджетных организаций нет заключенных договоров на такие случаи. Здесь будет необходимо принимать специальные решения, которые сегодня мы уже готовим.

— Два заместителя губернатора по ЖКХ и строительству уже ушли в отставку. Какие первоочередные задачи вы поставили новому вице-губернатору Алексею Смирнову, помимо указанных выше?

— Я проанализировал вопросы, которое ставит население сегодня. В их числе жилищно-коммунальное хозяйство. Это не только состояние сетей, но и работа снабжающих организаций, состояние котельных, ситуация с твердыми бытовыми отходами.

У нас изменилось федеральное законодательство, потребовалось на территории всей страны заключить государственные контракты с региональными операторами. Это было сделано в соответствии с требованиями законодательства и в Курской области. Но, на мой взгляд, и, по мнению большинства жителей области, здесь очевидны недоработки моих коллег. Поэтому мы посовещались, пообщались с курирующими вице-губернаторами, они сами приняли решение освободить занимаемые должности, перейти, видимо, на другое место работы.

Мною было принято решение привлечь сюда специалистов в этой области, которые хорошо себя зарекомендовали в других регионах на аналогичных должностях, но являются выходцами из Курской области. И сюда приехали люди, которые не понаслышке знают проблемы региона и самого областного центра. Тем более, что наступает зима и нам необходимо будет решения принимать срочно, чтобы в зимний период времени не подвергать опасности жителей области.

— Какие были недоработки?

— Недостаточное информационное сопровождение, но это, наверное, самое простое, что можно было бы сделать. Не совсем прозрачная конкурсная процедура, мы сейчас разбираемся с этим: как были проведены конкурсные процедуры. Непрозрачно, и нам с первого раза не понятно, как были произведены расчеты тарифов и объемы образовавшегося мусора. Сейчас с этим специалисты разбираются, мы находимся в прямом контакте с жителями.

Но надо понимать, что они уже сегодня вынуждены получать эти платежки и оплачивать. Здесь нужно принимать очень быстрое решение. Сформированы рабочие группы, в том числе с руководством муниципальных образований, с руководителями районных центров, представителями компаний, которые выиграли конкурсные процедуры. Им тоже потребовалось менять свои подходы, потому что неквалифицированные сотрудники находились на приеме граждан.

— Одна из проблем, на которую жалуются жители Курска в социальных сетях, это открытые свинокомплексы, которые работают и которые еще строятся. Пытались уже разобраться в этой проблеме? Есть уже какое-то решение?

— Я знаю об этих вопросах, но нужно сказать, что за последние годы по многим причинам в целом по Черноземью и в Курской области очень сильное развитие получила животноводческая отрасль, строительство мясоперерабатывающих комплексов, сельское хозяйство в целом. Надо понимать, что новые комплексы спроектированы по самым современным требованиям. Мы слышим замечания из районных центров по строительству больших, до 12,5 миллиона голов по убою в год, комплексов. Это огромный масштаб, и в будущем сможет занимать лидирующие позиции в стране и в Европе в этой отрасли.

Конечно, необходимо соблюдение всех экологических и технологических норм. Сейчас мы эти данные проверяем, я знаю, что представители инвесторов принимают решение о корректировке своих планов. Потому что есть современные технологии, которые не дают негативных последствий на окружающую среду и на санитарно-защитные зоны этих производств.

— Сейчас Курская область полностью обеспечивает себя мясом?

— Даже больше. Мы производим и перерабатываем больше, чем нам требуется. Поставляем продукцию в другие регионы и за рубеж. Это хорошая поддержка для регионального бюджета.

— Когда вы закончите проверку экологической ситуации на этих предприятиях?

— На это не потребуется много времени, думаю, в течение месяца определим все болевые точки. И, если необходимо будет, скорректируем нашу работу.

— Каким вы видите бренд региона? Зачем, например, сюда ехать туристам?

— Курская область — регион с богатой историей. Наверное, одним из известнейших его брендов является Курская битва. Об этом судьбоносном сражении знают не только в нашей стране, но и во всем мире. Интерес к истории есть и у людей старшего поколения, и у молодежи. Всем хочется прикоснуться к подвигу отцов и дедов, которые выстояли на Курской дуге и отдали жизни для того, чтобы мы сегодня могли мирно жить и трудиться.

Безусловно, одним из ярких брендов нашего региона является курский соловей. В весенний период, май-июнь, многие туристы специально приезжают сюда, чтобы услышать незабываемые трели. Кстати, в XVIII веке на знаменитой Коренской ярмарке за курских соловьев платили большие деньги. Столь искусное мастерство пения есть только у здешних соловьев.

Думаю, вам известно, что исторически Курская область была на Руси одним из центров православия, христианства. Здесь очень поддерживают паломнический туризм: Коренная пустынь (ныне местечко Свобода) — родина чудотворной Курской Коренной иконы Божией Матери, которой поклоняются православные всего мира. На курской земле сохранилось большое количество храмов, соборов со своими святынями. Огромное количество паломников приезжает сюда в дни религиозных праздников. Эти традиции, безусловно, надо поддерживать, потому что это вызывает интерес не только у жителей области, но и соседних регионов.

Со всей страны собираются верующие люди, духовенство, чтобы поучаствовать в ежегодном крестном ходе с чудотворной иконой Курской Коренной. Это событие, увековеченное еще художником Ильей Репиным на его знаменитой картине, и сегодня проходит с большим почетом и уважением.

— Военно-патриотический туризм популярен у иностранных туристов. Планируются ли новые направления в этой теме?

— Мы сейчас изучаем ситуацию в этой части. В преддверии юбилейный дат, Дня Победы исторический туризм вызывает огромный интерес. Я анализирую транспортную инфраструктуру в части железнодорожного сообщения и уже общался с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым на эту тему. РЖД готовы нам оказывать всестороннюю поддержку, сейчас мы готовим конкретные предложения.

В части авиасообщения в Курске есть здание аэровокзала со взлетно-посадочной полосой двойного назначения. Здание требует реконструкции, оно не соответствует современным нормам и правилам. Нужно будет проанализировать, на каких принципах мы сможем провести реконструкцию. Может быть, с применением государственно-частного партнерства. Сегодня в стране активно развивается региональная авиация, и я уверен, что правильно упаковав проект, мы сможем представить его достойный образом, чтобы это заинтересовало инвестора. Ведь ежегодно поток пассажиров, перемещающихся, в том числе авиасообщением, растет.

Ну и, безусловно, автобусный туризм. Мы от Москвы находимся сравнительно недалеко. Автобусный туризм также востребован, есть маршруты с посещением интересных мест и достопримечательностей, это направление надо развивать дальше. Будем этим заниматься, это очень перспективно на сегодняшний день.

— На представлении вы сказали, что будете развивать любительский спорт в регионе. Как вы это будете делать? Планируется ли строительство новых спортивных комплексов?

— Почти все виды спорта здесь представлены и имеют свою историю. Уроженцы города и области являются яркими представителями этих видов спорта. Спорт высоких достижений должен быть направлен на то, чтобы развивать у подрастающего поколения любовь к спорту и активному образу жизни. Отрадно видеть, что сегодня молодежь Курской области увлеченно занимается спортом. За последние годы много сделано в этой части, построены более сотни многофункциональных спортплощадок и физкультурно-оздоровительных комплексов, в том числе на сельских территориях.

Но есть вопросы, которые сегодня передо мной ставят спортивные федерации: не хватает беговых дорожек на открытом воздухе, велодорожек, недостаточно массовых мероприятий, которые бы проводили под всероссийскими брендами или которые бы имели прописку в Курской области, но были широко известны на всю страну.

Я член попечительского совета Федерации велоспорта России и знаю, что в Курской области проходил чемпионат России по велогонкам на шоссе. Такого рода мероприятия могли бы стать регулярными. Я уже встречался с руководителем местной федерации велоспорта, мы готовим определенную программу. И так по каждому из видов спорта.

У нас прекрасный климат, который позволяет заниматься, в том числе и на открытом воздухе, всеми видами спорта. Наша задача — сделать достойную инфраструктуру.

— Не планируете ли выделить полосы для велосипедистов на дорогах Курска?

— Мы знаем, что делается в крупных городах — Санкт-Петербурге, Москве, — но надо понимать, какой бюджет требуется. Необходимо общественное обсуждение, в том числе с участниками движения. Надо ли это делать на проезжей части или это можно организовать в парковых зонах, где можно было бы безопасно и комфортно заниматься велоспортом. Это отдельная задача, надо подумать. Мне больше нравится вторая часть, потому что сам являюсь любителем велоспорта и перемещаться по городу, если мы говорим про областной центр, на велосипеде будет достаточно сложно. У нас рельеф непростой, и потребуется дополнительная физическая подготовка для движения на велосипеде по улицам города. Если в парковой зоне это будет организовано, то, мне кажется, эта инициатива найдет поддержку у горожан.

— Курская область не вошла в первую двадцатку регионов в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата АСИ. Как вы думаете, почему? И что будете делать?

— Знаю результаты. Детально сейчас занимаюсь анализом этой части. Очевидно, что в области необходима перезагрузка по работе с инвесторами, несмотря на наличие крупных инвестиционных проектов, реализуемых в области на сегодняшний день. Сумма инвестиций в экономику региона за 2017 год превысила 100 миллиардов рублей — это большие цифры. Но необходимо внести изменения в работу с инвесторами по ряду направлений.

Я слышу замечания, что отсутствует нормально работающее "одно окно", иногда принимаемые решения не носят прозрачный характер для бизнеса, иногда есть непоследовательность в какой-то части.

В декабре планирую провести совет по привлечению инвестиций в Курской области. Планирую сам его возглавить и на постоянной основе лично проводить эту работу. Нам необходимо провести реновацию подведомственных учреждений, в том числе Агентства по привлечению инвестиций Курской области. Оно есть, работает, но нужно придать дополнительный импульс работе этой организации, как это сделано в соседних областях и в Татарстане, Москве. Лучшие примеры, лучшие практики мы будем применять и в Курской области.

— Откуда в регион идут инвестиции?

— На сегодняшний день имеем в основном российские инвестиции, такая ситуация по всей стране. Это крупные инвестпроекты "Металлоинвеста" с Михайловским ГОКом, "Росатома" со строительством станции замещения КАЭС-2, очень развит аграрно-промышленный комплекс, переработка, пищевая промышленность. Инвестируют в обновление технологий и модернизацию производства ведущие промышленные предприятия: завод "Авиаавтоматика", "Фармстандарт-Лексредства", "Курскхимволокно"… Широкий спектр, много точек роста, где можно было бы интенсивно двигаться. И желающих стать инвесторами крупных проектов много. Я общался с Германом Грефом — главой "Сбербанка", руководством ВТБ, банка "Открытие", "Райффайзенбанка". Все готовы, есть пакетные предложения, мы сейчас их детально анализируем. Будем формировать пакет проектов к реализации в ближайшем будущем.

— Местные СМИ писали, что вы отказались от машины с мигалкой, личной охраны, а еще попросили не перекрывать улицы во время своего проезда. Почему?

— Во-первых, мне охрана как руководителю субъекта не полагается, я не являюсь охраняемым лицом. По спецсигналам на автомобилях — я считаю, что дорожная сеть в Курске и по областным дорогам на сегодняшний день не настолько загружена, чтобы была необходимость в спецсигнале для ускорения движения. Я не вижу большого количества пробок и с этим не сталкиваюсь.

По поводу перекрытия улиц, честно говоря, для меня их никогда не перекрывали, поэтому я попросил этого не делать и впредь. Это было сделано однажды, когда было представление. Здесь был полпред, он охраняемое лицо по закону и, видимо, для движения его кортежа были сделаны некоторые ограничения движения в городе.

— Ваша семья приедет с вами или останется в Москве?

— Моя семья пока, к сожалению, не приехала в Курскую область. В первую очередь это связано с тем, что у меня две дочери, они учатся в школе. Помимо того, что они учатся в общеобразовательной школе, они занимаются в музыкальной школе, и одна из них в художественной школе. Загрузка полная, и для того, чтобы переехать, требуется определенное время. Сейчас с супругой готовимся, смотрим, в какое учреждение можно было бы их перевести, если это произойдет, логично это сделать летом.

— На какое время вы останетесь в регионе? Планируете ли принять участие в выборах?

— Решение Владимира Владимировича я, во-первых, воспринимаю как большую честь для меня. С другой стороны, очень большая ответственность, потому что на прежних местах работы я не сталкивался с таким объемом работ, который приходится делать сегодня. Объем, может, и был больше, но здесь совершенно иная работа, больше контактов с людьми, приходится вникать в широчайший спектр проблем. Это для меня большой вызов. Сегодня с большой ответственностью изучаю все тонкости каждой отрасли, общаюсь с максимальным количеством людей, с экспертами. В ближайшее время я подготовлю для курян проект плана изменений в области, по которому мы смогли бы реализовать требования майского указа на конкретных проектах на нашей земле.

Я планирую это сделать вместе с курянами. Если я увижу, что людьми это воспринимается, что мои подходы принимаются обществом, то я буду принимать решение об участии в выборах. На это потребуется еще какое-то время. Сейчас я вижу, общаясь с людьми, что есть очень большой запрос на изменения. Люди мне говорят добрые пожелания в своих обращениях, при личном контакте, оказывают доверие и, мне кажется, что мы сообща сможем сделать жизнь в Курской области лучше.