Владимир Потапов: наша стратегия интеграции стала мейнстримом на рынке

Какие новые возможности появились у инвесторов с развитием информационных технологий. Кто теперь принимает решения на рынках: люди или роботы. Есть ли будущее у классических инвестиционных инструментов. На эти и другие вопросы в интервью РИА Новости ответил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент банка ВТБ Владимир Потапов.

— Владимир, в прошлом году мы с вами обсуждали интеграцию брокерского бизнеса и бизнеса по управлению активами "ВТБ Капитал Управление Инвестициями". Завершился ли процесс? Какие изменения произошли за этот год?

— Ключевой процесс завершился. Теперь мы работаем по принципу единого окна. После определения инвестиционного профиля клиента ему предлагаются наиболее подходящие продукты: управляющей компании, инвестиционного консультирования или брокерские.

Сейчас мы наблюдаем, как стратегия интеграции, которую мы запустили в конце 2017 года, становится неким мейнстримом, а наш опыт решения стратегических вопросов стали перенимать участники рынка. Например, использование портфельного подхода в предложении клиентам инвестиционных продуктов. —

Он позволяет исключать ситуации, когда под видом одних инвестиционных продуктов клиентам продаются какие-либо иные, не соответствующие его риск-профилю.

За этот период также произошло много изменений в IT-направлении, в работе аналитического блока, в сервисах и продуктах. Сейчас наша ключевая задача- удвоение клиентской базы, расширение продуктовой линейки и развитие digital-каналов продаж.

— Расскажите, пожалуйста, какой объем активов в настоящее время находится под управлением "ВТБ Капитал Инвестиции", и какая динамика с начала года? © РИА Новости / Алексей Даничев Перейти в фотобанк ВТБ внедряет систему мониторинга и анализа торгов на фондовом рынке

— На конец прошлого года у нас объединенные активы составляли порядка 1 триллиона рублей, при этом управляющая компания закончила год с более чем 600 миллиардами рублей. На текущий момент активы, находящиеся под управлением "ВТБ Капитал Инвестиции", составляют более 1,3 триллиона рублей.

Активы управляющей компании достигают 750 миллиардов рублей по итогам сентября 2018 года. Мы видим значительный спрос клиентов на наши фонды — объем активов розничных фондов увеличился с начала года более чем в 3,5 раза и достиг 37 миллиардов рублей.

— Какие изменения произошли внутри команды?

— До интеграции у нас была разрознена buy side и sell side аналитика. Нам удалось усилить аналитическую команду. Сейчас она сосредоточена на аналитической поддержке продуктов всех подразделений бизнеса. Мы адаптировали и перевели на русский язык для розничных клиентов аналитические материалы корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ. Каждый день обновленная аналитика доступна для пользователей приложения "ВТБ Мои Инвестиции".

— Есть ли какая-то синергия с банком?

— Огромная работа проделана для запуска дистанционного открытия брокерских счетов через ВТБ-Онлайн и оперативного доступа клиентов на биржу. Это мы уже успешно завершили.

Мы стали первым игроком, который смог начать регистрацию брокерских клиентов на Московской бирже действительно онлайн через механизм API. Благодаря этому любой желающий в течение нескольких минут может стать нашим клиентом и перейти непосредственно к инвестированию, начав с любой суммы.

Реализация этого процесса потребовала от нас интеграции банковских систем и технологии с системами Московской биржи.

— Как синергия с банком влияет на дальнейшие планы?

— Мы работаем над формированием целой линейки продуктов для розничных и институциональных клиентов. Основная идея — создать открытую платформу с лучшим продуктовым предложением, которое содержит не только портфельные фонды или рекомендации инвестиционных советников, но и идеи альтернативных инвестиций: в активы недвижимости, стратегии pre-IPO, новые размещения.

Мы помогаем клиенту определить его инвестиционный профиль, после чего становится понятно, какие именно продукты из нашей широкой линейки ему стоит предлагать, а какие — нет. В итоге из всего огромного выбора услуг мы предоставляем максимально качественный доступ к тем сервисам, которые полезны конкретному инвестору. Главная задача нашей профессиональной деятельности — обеспечивать эффективную аллокацию активов. Деньги, которые клиенты инвестируют через нас или самостоятельно с использованием наших технологий и экспертизы, должны распределяться в экономике эффективно, что будет способствовать ее развитию и росту благосостояния самого клиента. Понимая свою функцию в этом процессе, мы постоянно работаем над улучшением наших технологий и сервисов.

— Про пассивные фонды пока рано говорить какие-то подробности?

— Сейчас мы рассматриваем несколько вариантов запуска такого продукта. Один из них — наиболее простой, но не решающий всех вопросов — это запуск биржевых паевых инвестиционных фондов. К сожалению, они не несут в себе все признаки классических ETF, и этот вариант может быть рассмотрен нами в качестве некого промежуточного решения.

Другой вариант — это возможное партнерство с крупной зарубежной компанией, работающей на рынке ETF, чтобы иметь возможность предлагать их фонды нашим клиентам.

Оба варианта сейчас в активной фазе проработки. Мы можем пойти по пути реализации обоих сценариев, а дальше выбрать наиболее успешный. В любом случае, мы дадим клиентам возможность доступа не только к нашим существующим активным фондам, но и к пассивным фондам и стратегиям.

Важно отметить, что уже сейчас через брокерское обслуживание клиентам доступно более пяти тысяч различных инструментов, включая пассивные, активные и ETF.

— Приведите пример, пожалуйста.

— Например, "ВТБ — Фонд Казначейский", который является лидером по доходности среди всех фондов облигаций с активами более 375 миллионов долларов, торгуется на бирже с маркетмейкером. "ВТБ — Фонд Акций" также выведен на биржу. Кроме интереса к традиционной линейке фондов мы видим, что у клиентов есть спрос на инструменты пассивного управления. Нашим следующим шагом будет запуск пассивных фондов, как я уже сказал. Реализация такого проекта является примером синергии между розничным брокером и управляющей компанией, которая эти фонды создает.

— Какие еще продукты с момента объединения бизнеса были запущены для розничных клиентов?

— Когда мы создаем новый продукт или сервис, для нас важно, чтобы он отвечал правилам трех "П": простота, прозрачность и персонализация. Все, что мы делаем, проходит тест на соответствие этим условиям. Если продукт не удовлетворяет хотя бы одному условию, мы его дорабатываем или откладываем.

Например, весной 2018 года мы запустили довольно успешный фонд "ВТБ — Жилая недвижимость 2" для частных неквалифицированных инвесторов. Срок инвестирования в фонд — три года, а минимальная сумма для инвестиций — всего 500 тыс. рублей. Инвестиционная стратегия предполагает приобретение прав по договорам долевого участия в жилых проектах Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга с последующей продажей квартир обратно застройщику по заранее фиксированным ценам, определяющим для клиентов целевую доходность на уровне 14% годовых после всех операционных расходов фонда и вознаграждения управляющей компании. Сейчас планируем уже третий фонд, который может быть запущен в начале следующего года.

Для брокерских клиентов была запущена услуга биржевого валютного репо, которая позволяет инвесторам получить денежные средства в рублях, долларах США или евро под залог ценных бумаг, номинированных в долларах США и обращающихся на Московской бирже. Основное преимущество услуги — возможность получения повышенной потенциальной доходности при работе с еврооблигациями и краткосрочной ликвидности.

Конечно, ярчайший пример нашей философии трех "П" — приложение "ВТБ Мои Инвестиции", которое ориентировано на розничных клиентов с фокусом на начинающих инвесторов. Это наша собственная разработка, написанная с профессиональным вендором и вовлечением своего IT, маркетинга, продуктовой фабрики, операционного департамента и аналитиков.

— Оно ведь было запущено совсем недавно? Расскажите о нем подробнее? Какие результаты вы уже видите?

— Да, в июне 2018 года. Это онлайн-платформа для инвестиций, объединяющая брокерские услуги и продукты управляющей компании. Сервис ориентирован на клиентов, самостоятельно управляющих своими инвестициями. Приложение находится в свободном доступе для установки на App Store и Google Play. С момента запуска количество активных клиентов, которые хоть раз совершали операцию, превысило 22 тысячи человек, а общее число сделок достигло 250 тысяч. Оборот через мобильное приложение — уже более 200 миллиардов рублей. И практически каждый день мы фиксируем увеличение количества пользователей. Уже можно сказать, что проект оправдал ожидания, а наша дальнейшая задача — активно его развивать и добавлять новые услуги.

"ВТБ Мои Инвестиции" — универсальное приложение, оно не просто помогает совершать сделки как на биржевом, так и на внебиржевом рынках, но и дает важный массив актуальной аналитики от ВТБ Капитала, которую мы специально переводим на русский язык и адаптируем для розничного клиента. Важной частью являются инвестиционные идеи по российским и иностранным акциям и облигациям. Можно отслеживать историю сделок и их результат отдельно по каждому классу активов и каждому счету. Простота использования и возможность мониторинга всех своих инвестиций круглосуточно в онлайн-режиме из любой точки мира — это первое, на что мы ориентировались при создании приложения. Наша цель — довести качество пользования приложения до такого уровня, чтобы оно смогло заменить большую часть обращений к сотрудникам банка.

— Чем приложение "ВТБ Мои Инвестиции" отличается от остальных на российском рынке?

— Во-первых, это единая платформа, где предлагаются все продукты брокерской и управляющей компании. Сегодня на рынке преобладают, в основном, моноприложения. Большинство из них привязаны только к одной биржевой секции рынка, а через наше приложение можно совершать сделки на биржевом и внебиржевом рынках.

Во-вторых, у пользователя есть возможность получить абсолютно бесплатную консультацию по своим активам от аналитиков ВТБ Капитал, лучшей аналитической команды в России. Материалы, которые получают пользователи приложения, готовят около сорока специалистов. Аналитика подается в удобном и понятном формате. Такого, уверен, нет ни у кого с точки зрения и качества, и ресурсов, которые задействованы в подготовке аналитики. Модельные портфели в приложении также созданы на базе экспертизы аналитической команды ВТБ Капитал. Если раньше это было доступно институциональным инвесторам и клиентам сегмента Private Banking, то теперь благодаря приложению возможность воспользоваться модельными портфелями есть у любого пользователя.

В-третьих, у нас есть уникальный робоэдвайзер — советник по инвестициям. Он помогает подобрать инструменты для вложений, основываясь на персональном профиле инвестора.

— Как работает робосоветник?

— Робосоветник — наша особенная гордость. Он бесплатный. Это первый в России полноценный инструмент, который поддерживает как ребалансировку портфеля клиента, так и полноценные торговые функции. Работает он следующим образом: клиент заполняет онлайн-анкету, которая определяет его инвестиционный профиль. После этого клиенту предлагается один из модельных портфелей, наибольшим образом соответствующий его профилю. В базовом сценарии таких профилей всего три, дальше для каждого профиля мы планируем расширять набор стратегий. Выбрав стратегию, пользователю предлагается набор ценных бумаг и активов. Подтверждать или отклонять рекомендуемые сделки по тем или иным бумагам клиент может самостоятельно. Когда актив в портфеле отклоняется от изначально заданных параметров, пользователю направляется уведомление с рекомендацией сбалансировать актив.

Опять же — совершать или отклонять изменения по каждому активу клиент решает самостоятельно.

— То есть, робоэдвайзор придет на смену финансовому консультанту?

— В некотором смысле, да. Робосоветник дает более качественное предложение, чем обычный финансовый консультант. Ведь он — результат работы лучших финконсультантов, инвестиционного комитета и аналитиков. Мне кажется, для всех розничных клиентов это станет основным инвестиционным сервисом.

— Что-то из области фантастики…

— Ну почему же. У управляющей компании есть несколько банков-партнеров, в офисах которых клиенты могут купить ПИФы. Мы не видим причин, почему наше инвестиционное приложение не может так же предлагаться нашими партнерами. Кстати, не исключаю, что вскоре мы увидим его и на международных платформах.

— По каким еще направлениям идет диджитализация сервисов и услуг? © РИА Новости / Владимир Федоренко Перейти в фотобанк ВТБ вложил 3,1 млрд рублей в предпринимательские проекты в Подмосковье

— Мы стараемся двигаться в ногу со временем, наше приложение наполнено различными ноу-хау. Например, у нас есть функция Face ID — подтверждение сделок по изображению лица владельца девайса, что также повышает безопасность сервиса. Большое внимание уделяется дизайну приложения и удобству пользования. Например, скоро сегменту Private и привилегированным клиентам мы дадим возможность самостоятельного выбора цветовой гаммы и шрифтов внутри приложения. Мелочь — а приятно! Еще хотим сделать его на нескольких языках, ведь приложение универсальное, и его могут использовать и иностранные инвесторы.

Из диджитал проектов управляющей компании нашим клиентам стали доступны онлайн-сервисы для подачи заявления на инвестиционный налоговый вычет (ИНВ) и для просмотра отчётов о величине предоставленного вычета. Для его получения клиенту теперь достаточно подтвердить подачу заявления в личном кабинете на официальном сайте компании. Далее мы определяем размер налогового вычета и предоставляем клиенту расчет о его величине.

— Какой совет вы можете дать начинающему инвестору?

— Начинающему инвестору я бы посоветовал сделать три фундаментальных шага. Первый — это понять свои задачи, какие финансовые цели вы хотите достичь с помощью инвестирования. Помочь в этом может наш бесплатный онлайн-сервис профилирования. Второй — зная свой профиль, выбрать инструменты для инвестирования. Здесь от инвестора могут потребоваться глубокие знания инструментов и рынка, чтобы определиться с выбором. В помощь — наш сервис робосоветника. Третий шаг — это следование "золотому" правилу диверсификации своих активов. Выполнение этих условий поможет выработать осознанный и грамотный подход к инвестициям, что является залогом успешного инвестирования, а также развития, как финансового рынка, так и всей экономики.