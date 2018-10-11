Битаров: о Северной Осетии сегодня говорят как о большой стройплощадке

О проектах социально-экономического развития Республики Северная Осетия — Алания в интервью РИА Новости рассказал глава региона Вячеслав Битаров:

— Исполнилось два года со дня, когда вы возглавили регион. Что удалось реализовать? Каковы сегодня приоритеты социально-экономического развития республики?

— Основное, что нам удалось за два года, на мой взгляд, — это стабилизация бюджета республики. Мы застали бюджет в тяжелейшем состоянии, у нас были задержки практически по всем выплатам, в том числе, по социальным — по 6-7 месяцев… Это удалось ликвидировать. У нас также не было возможности участвовать в полной мере в федеральных целевых программах, потому что республика не могла полностью обеспечить свою часть софинансирования. Мы смогли это исправить и теперь принимаем участие практически во всех ФЦП. Это позволило построить дороги, школы, детские сады и эта работа продолжается. Сейчас об Осетии говорят, как о большой строительной площадке, что не может не радовать.

Если говорить о приоритетных направлениях и задачах, проведена большая работа по разработке Стратегии экономического развития до 2030 года. Это уже не набор деклараций — документ подкрепляется отраслевыми программами развития. По многим направлениям такие программы уже составлены, впереди — кропотливая работа по исполнению и контроль.

— Какова ситуация с исполнением регионального бюджета в 2018 году? Можно ли считать выделение из федерального бюджета 1 миллиарда рублей на строительство социальных объектов следствием улучшения финансовой ситуации в регионе?

— По итогам первого полугодия 2018 года доходы консолидированного бюджета республики выросли почти на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом важно, что отмечен и рост собственных доходов — порядка 11%. Помимо этого, налицо снижение госдолга республики.

В нынешнем году было принято решение о реализации семи мероприятий в области здравоохранения и образования. Из резервного фонда правительства России выделено около миллиарда рублей. Речь идет о строительстве трех детских садов в городе Моздок и двух селениях Пригородного района, новой поликлиники в Моздоке, двух амбулаторий в селениях Тарское и Сунжа, реконструкции ЦРБ в городе Ардон. Оказанное нам доверие является результатом работы правительства республики, которое обеспечило в 2016-2017 годах полное освоение средств по всем ФЦП. Напомню, в 2016 году республике пришлось вернуть в федеральный бюджет более 2 миллиардов неосвоенных рублей.

— Какие проекты в приоритетном порядке финансируются за счет региона, какие планируется построить за счет федеральных средств?

— Из федерального бюджета нам сейчас выделяются средства в рамках программы социально-экономического развития Северной Осетии на 2018-2025 годы. Деньги пойдут на строительство новых соцобъектов и капремонт существующих — всех 50 объектов, которые запланированы в рамках программы. Согласно постановлению правительства РФ, республика должна получить в течение всего периода действия программы 9 миллиардов рублей.

В свою очередь, республиканский бюджет выполняет свои обязательства в части софинансирования по всем ФЦП. На его долю также приходятся все проектно-изыскательные работы для строительства детсадов, школ, других социальных объектов. Адресной инвестпрограммой предусмотрено софинансирование всех мероприятий, включенных в целевые федеральные программы, в частности, по линии Минсельхоза, Министерства строительства и ЖКХ, Минпросвещения, Минкультуры и Минспорта.

Средства на объекты социальной сферы выделяются в приоритетном порядке. В этом году, например, республиканский бюджет выделяет на условиях софинансирования почти 100 миллионов рублей на строительство самого капиталоемкого объекта — противотуберкулезного диспансера с поликлиникой в поселке Южный. Средства республиканского бюджета направлены на проектно-изыскательские работы, которые в будущем году позволят построить родильное отделение на территории Моздокской ЦРБ.

— Что делают власти республики для улучшения инвестиционного климата?

— В прошлом году внедрен новый порядок предоставления юрлицам земельных участков в аренду без проведения торгов для реализации масштабных инвестпроектов. Это помогло запустить проект по строительству многофункционального торгового комплекса мелкооптовой торговли "МЕТРО Кэш энд Керри" во Владикавказе с объемом инвестиций почти полтора миллиарда рублей. Согласно бизнес-плану, компания будет каждый год перечислять в региональный бюджет около 60 миллионов рублей налогов. Важен и социальный аспект — сотни новых рабочих мест. В июле у нас началось строительство торгового центра компании "Леруа Мерлен". Это еще одно свидетельство, что в Северной Осетии комфортно работается компаниям с мировым именем.

Проведена работа по совершенствованию законодательной базы. Внесены изменения в условия заключения специального инвестиционного контракта РСО-Алания для снижения минимального порога инвестиций со 150 до 50 миллионов рублей. Заключение специнвестконтракта гарантирует инвесторам на срок до 10 лет установление ставки налога на прибыль, зачисляемого в республиканский бюджет, в размере 13,5%, и освобождение от уплаты налога на имущество.

Помимо этого, сокращены сроки выдачи разрешений на строительство, подключение к сетям электро-, тепло- и водоснабжения, регистрации права собственности и постановки на кадастровый учет.

Одним словом, есть законодательно обоснованный набор преференций для тех, кто готов прийти в республику и вкладывать в реальные секторы экономики. И вот результат — по итогам 2016 года республика поднялась на 7 позиций в Национальном рейтинге Агентства стратегических инициатив, и этот успех будем закреплять.

Напомню, что в 2017 году создано Агентство развития РСО-Алания. Эта структура занимается реализацией стратегических проектов, привлечением прямых российских и иностранных инвестиций, сопровождением инвесторов по принципу "одного окна", выбором оптимальных источников финансирования проектов.

— Северная Осетия готовит предложения для федеральных национальных проектов. Расскажите об этом подробнее.

— Майский указ президента России ставит серьезные задачи перед региональными властями, и в республике началась работа по его исполнению. Мы участвуем в 12 нацпроектах, что в конечном итоге определило наши предложения, подготовленные для профильных федеральных министерств. Так, Минтрудсоцзащиты представило предложения по большинству показателей нацпроекта "Демография".

Речь идет о коэффициенте рождаемости, уровне занятости женщин с детьми дошкольного возраста, охвате граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию.

Наш Минздрав подготовил предложения о развитии системы первичной медико-санитарной помощи, борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Актуальными для Северной Осетии является и создание современной инфраструктуры оказания медпомощи детям, обеспечение медицинских организаций кадрами.

Предложения Минобрнауки касаются строительства и реконструкции образовательных организаций. Идет активное взаимодействие с министерством строительства и ЖКХ РФ — здесь в центре внимания предложения по жилстроительству, формированию комфортной городской среды. Также важно обеспечить устойчивое сокращение ветхого жилфонда. Минсельхоз определил мероприятия, в которых планируется участие республики в рамках федерального проекта "Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации". Уже разработана ведомственная целевая программа "Развитие потребительской кооперации".

Не снимаются с повестки дня вопросы повышения отдачи от малого и среднего бизнеса — нужно расширять налогооблагаемую базу, создавать рабочие места и увеличивать производство товаров и услуг. В этой связи наше Минэкономразвития разработало предложения по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, повышению доступа МСБ к финансовой поддержке, в том числе, к льготному кредитованию. Безусловно, нужно формировать систему поддержки фермеров и развития сельской кооперации, заниматься популяризацией предпринимательства.

Министерство природных ресурсов и экологии направило в федеральный центр предложения по региональной составляющей национального проекта "Экология". В предстоящие шесть лет больших средств и усилий потребуют проекты сохранения уникальных водных объектов, биологического разнообразия, и, конечно, лесов, которые играют важную роль в экологии Северной Осетии. Многое предстоит сделать в части строительства объектов по сортировке и переработке ТКО.

— В Северной Осетии будет создан региональный ресурсный центр по работе с одаренными детьми. Идет разработка механизма привлечения одаренных детей в технопарк "Кванториум". Расскажите подробнее об этих проектах.

— Ресурсный центр создается на базе республиканского дома детского технического творчества. Он станет качественным инструментом выполнения положений одного из майских указов в части развития дополнительного образования. Создание "Кванториума" находится на заключительном этапе, на его создание была направлена субсидия в размере 77 миллионов рублей, выделенная в 2017 году Северной Осетии на развитие дополнительного образования. В технопарке будет 6 направлений — робототехника, аэромоделирование, био- и информационные технологии, промдизайн, высокотехнологичное производство. Дети в "Кванториум" для знакомства с новыми дисциплинами будут приезжать со всей республики. Для этого перед коллективом центра поставлена задача наладить взаимодействие с муниципальными образовательными учреждениями.

— Что делают власти Северной Осетии для решения проблемы собираемости платежей за услуги ТЭК?

— В республике создана Территориальная межведомственная рабочая группа по ТЭК. Зная, насколько серьезны проблемы с платежной дисциплиной, я принял решение лично возглавить работу в этом формате. Понятно, что проблему задолженности за энергоресурсы нельзя решить в короткое время. Нами разрабатывается дорожная карта, в которой отражены ключевые показатели, обеспечивающие улучшение ситуации в ТЭК республики.

На заседаниях рабочей группы, в первую очередь, рассматривается ситуация с платежами за поставленные ресурсы в организациях и учреждениях, финансируемых из республиканского и муниципальных бюджетов. Пока можно говорить о том, что исключены тревожные факты нарастания задолженности за газ, электроэнергию, тепло и воду.

На местах за эту работу отвечают главы АМС муниципальных образований. Безусловно, органы власти действуют в контакте с ресурсоснабжающими организациями. Идет инвентаризация абонентских баз данных. Это нужно для формирования единой клиентской базы потребителей. Рассчитываем, что определенный перелом с неплатежами наступит после того, как будет четко выстроена претензионно-исковая работа по взысканию задолженности.

Эффективной является и практика выявления фактов самовольного подключения к сетям, безучетного и бездоговорного потребления энергоресурсов. К нарушителям применяются меры административного воздействия, и здесь всегда важно давать правовую оценку действиям должностных лиц, которые не хотят или же не могут понять остроту и глубину этой проблемы.

— Недавно в Северной Осетии был открыт первый туристский информационный центр. Чем он будет заниматься?

— Туризм — одно из основных направлений развития нашей экономики, и открытие турцентра было в числе первоочередных задач.

Туристы смогут здесь ознакомиться с достопримечательностями края, узнать о маршрутах по Осетии, заказать экскурсию по Владикавказу, создать свой план мероприятий на время пребывания в республике. В центре всегда предложат буклеты с анонсами ближайших концертов, выставок, спектаклей, можно получить карту, на которой отмечены самые значимые места Северной Осетии. На базе центра создан учебный класс для подготовки гидов. В ближайшее время планируется запустить информационный турпортал на нескольких языках и телефон "горячей линии".

Что касается инфраструктуры, в рамках подпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия-Алания на 2016-2025 годы" реализуется проект строительства туристического комплекса в Куртатинском ущелье — четырехзвездочной гостиницы и горнолыжной трассы. Ежегодно комплекс сможет принимать порядка 40 тысяч туристов.

Самый масштабный проект в этой сфере, это, безусловно, уникальный всесезонный горно-рекреационный курорт "Мамисон".

Коллективные средства размещения будут рассчитаны на 3,5 тысяч койко-мест. Проект на первом этапе предполагает также создание горнолыжных трасс мирового уровня протяженностью около 50 километров. Сейчас завершается строительство инфраструктуры, необходимой, чтобы сделать "Мамисон" открытой инвестиционной площадкой. С точки зрения энерго- и водоснабжения проделана большая работа, но еще требуется реконструкция тоннеля и участка дороги, ведущих к курорту.

На мой взгляд, республике следует вновь добиваться статуса особой экономической зоны, что частично снизит налоговую нагрузку на инвесторов и повысит инвестиционную привлекательность горнолыжного курорта.