Вадим Шумков: президенту не принято отказывать

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков рассказал в интервью РИА Новости, как получил предложение возглавить регион и почему согласился, а также какие проблемы он намерен решать в первую очередь и как планирует развивать авиасообщение и туризм в регионе. Беседовала Ольга Ерачина.
— Вадим Михайлович, предложение возглавить Курганскую область для вас было неожиданным?
— Вообще-то да.
— Но вы сразу согласились?
— Вы планируете в четверг переехать в Курган уже с семьей?
— Я планирую в четверг выйти на работу, а семейные и бытовые вопросы я бы оставил за кадром. Понятно, что семья будет со мной в ближайшем будущем. Я опираюсь на несколько вещей в жизни. В первую очередь — это семья.
— Какие вопросы вы обсуждали на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым? Как сформулировали премьеру свое видение социально-экономического развития региона?
— Я бы не хотел обсуждать вещи, о которых я говорил с руководителями страны, потому что меня на это они не уполномочивали. Единственное, что могу вам сказать: постараюсь выполнить то, что обещал, и то, что было поручено.
— Проблемы универсальные. Это благосостояние населения, это инфраструктура — коммунальная, социальная, дорожно-транспортная, это состояние экономики.
— Какие вопросы первостепенной важности?
— Вопрос первостепенной важности — это разобраться с детализацией, потому что мы все понимаем, что происходит в том или ином регионе, но самое главное — в мелочах, в деталях. Вот когда изучу детали, тогда будет более понятно, что делать, как делать, с кем это делать и какие ресурсы использовать. Только так.
— Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов заявлял, что у региона есть проблемы с привлечением инвестиций. Как планируете поднимать инвестиционную привлекательность региона? Ставите ли конкретные цели?
Начинать надо с тех, кто там живет и работает, потому что мы очень часто начинаем говорить про иностранные инвестиции, забывая про то, что есть люди, которые десятки лет отдали этой территории, этому краю. У них тоже есть и опыт, и наработки, и возможности, и ресурсы. И, в первую очередь, надо с ними поговорить, посоветоваться и выяснить, что они могут, что они хотят и что им мешает развиваться более активно. А потом уже — смотреть внешние источники инвестиций и те направления, на которые их можно направить.
— На какое место может рассчитывать Курганская область в инвестрейтинге АСИ, например?
— Это решать не мне, а АСИ и рейтинговому комитету. Это первое. И второе: я считаю, что рейтинг — это важный показатель, но не менее важно, чтобы жители Курганской области почувствовали при этом реальное улучшение жизни, а не только сдвинулось место где-то в рейтинге. Они доверяют власти решение их насущных вопросов, и власть этому доверию должна отвечать и соответствовать запросам жителей.
— Как планируете привлекать в регион иностранных инвесторов? Из каких стран?
— Какие проекты в регионе могут быть интересны иностранцам?
— Я считаю, что надо думать не об иностранцах, а о жителях Курганской области, которые ждут улучшения своей жизни. Поэтому тот проект, который может такое улучшение жизни населения дать, нам будет интересен. А с какой иностранной или российской компанией это будет связано — это уже, поверьте мне, второй вопрос.
— Курганская область традиционно дружит с соседним Казахстаном. Каким вы видите дальнейшее сотрудничество с этой страной?
— Еще более плотным и максимально эффективным, потому что Курганская область и Казахстан имеют схожие профили по экономике. А раз профили схожие, то и проблемы похожи. Поэтому надо максимально вместе двигаться в этом направлении.
Например, там у нескольких соседних регионов одинаковая проблема с экспортом зерна. Зерна достаточно много, определенный профицит возникает по осени. Проблема с транспортировкой возникает, потому что порты расположены далеко — в Новороссийске, на Дальнем Востоке. Есть проблема с перевалкой. К тому же надо думать, где развивать глубокую переработку зерна, потому что глубокая переработка — это большая добавленная стоимость, новые компетенции и, опять же, новые рабочие места, которые сегодня остро нужны Курганской области.
— С какими еще странами СНГ вы хотите сотрудничать и как?
— Я бы начал от обратного — каким странам СНГ может быть интересна Курганская область как партнер. Нельзя себя навязывать. Нужно понимать, кому будем мы интересны и кто интересен нам, и исходя из этого строить полноценное взаимовыгодное сотрудничество, потому что иначе не бывает ни дружбы, ни экономики.
Понятно, что какие-то точки соприкосновения можно найти в Казахстане, потому что это приграничный район. Можно поработать и со странами Средней Азии, например, Таджикистаном. Можно посмотреть другие республики.
— Что планируете делать с транспортной доступностью региона? Из курганского аэропорта летает единственный рейс — в Москву. Нет рейсов даже в соседние Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Омск. Как будете развивать авиасообщение?
Надо понять востребованность рейсов, их экономическое наполнение, а потом уже думать, как улучшить ситуацию с аэропортом. Я планирую уточнить ситуацию, выяснить, есть ли какие-то планы в этом направлении, чтобы это работало на пользу жителей региона.
— С какими авиаперевозчиками можно было бы вести переговоры по этому вопросу?
— Ну мы же понимаем, что это не суперприз. Надо сначала разобраться, что там есть на месте, а потом уже выходить на перевозчиков и определяться, что конкретно сотрудничество с ними может включать, чтобы была какая-то конкретика. Я бы не стал пока гадать.
— Теоретически есть ли возможность реконструировать аэропорт, открыть из него международные направления — например, в соседний Казахстан?
Надо понять, чем сегодня аэропорт дышит, какие у него перспективы, определить пути его развития и на этом сосредоточиться. Понятно, что с этим нужно что-то делать, но число и разнообразие рейсов не должно быть самоцелью.
— Есть ли у Курганской области туристический потенциал? Пожалуй, Курган — совершенно не очевидное направление для туристов. Есть ли у вас намерение развивать туризм в области и как вы будете это делать?
— Я бы не хотел делать преждевременных заявлений, не вникая в конкретику. Вместе с тем я понимаю, что в Курганской области есть несколько соленых и горьких озер, которые по качеству воды и лечебных грязей не хуже Мертвого моря в Израиле. Как минимум надо начать с этого. Постараться на этих площадках посмотреть варианты активизации турпотока туда, чтобы люди улучшали здоровье, а Курганская область получала новые рабочие места. Вот с этого надо начинать.
А потом можно посмотреть другие варианты маршрутов. Там есть Далматовский монастырь, есть Чимеевский монастырь с чудотворными иконами, есть ряд других замечательных мест, природных и археологических памятников. Все это можно свести в отдельную программу, туристический маршрут. Этим, конечно, надо заниматься.
— Полпред Цуканов заявлял, что Курганской области необходимо найти свою нишу в разделении труда в УрФО и ею мог бы стать аграрный сектор. Согласны ли вы с этим? Что нужно предпринять, чтобы сориентировать северные регионы УрФО закупать продовольствие курганского производства?
Вместе с тем сейчас надо понять, какие проекты можно реализовать, направления продукции, ее профиль — это вопрос рыночный, экономический. Необходимо определить потенциал региона. Необходимо определить его экономический профиль — на сегодня вырисовывается машиностроение и АПК. Менее развита фармацевтика, логистика и химия. Надо понять, какие тормоза есть в этих направлениях, эти тормоза максимально снимать, помогать тем людям, кто готов реализовывать проекты по этим нишам.
Потому что самая основная задача любой власти — это создание новых рабочих мест. Нужно создавать новые рабочие места, чтобы люди понимали, что у них все надежно и жизнь становится лучше. Постараюсь эту задачу с помощью Николая Николаевича решать максимально успешно.
— С кем из губернаторов-выпускников кадровой программы РАНХиГС вы поддерживаете отношения? Дружите ли с Игорем Артамоновым, который назначен врио губернатора Липецкой области?
— В соцсетях шутили, что вашего заместителя зовут, как и вас, Вадим Шумков. Как будете взаимодействовать, чтобы люди не путались? Ваш тезка продолжит работать в правительстве региона?
— Что значит – продолжит ли он работу на своем посту? Продолжат работу все, кто профессионалы. А как зовут человека и какая у него фамилия — это уже второй вопрос. Я исходил бы из профессионализма сотрудника, а не из совпадения имени или фамилии. Главное, чтобы люди искренне отдавали себя своему делу.
— В силу последнего рода деятельности я больше сосредотачивался не на соцсетях, а на мессенджерах — WhatsApp, Viber. Но сейчас уточню пожелания коллег по этому поводу, посмотрю на необходимость такого аккаунта. Если станет понятно, что его нужно вести, конечно, я его заведу. Поговорю с пресс-службой о том, как эти вещи отрабатываются на сегодняшний день, пойму, насколько эффективен тот или иной формат, и приму решение.
— К каким соцсетям склоняетесь?
— Посмотрим, где власть будет смотреться наиболее достойно, где сосредоточено больше людей, на которых должна работать власть, чтобы они понимали: власть — это не коробочка сама в себе, а структура, которая работает в первую очередь на них.