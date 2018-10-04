Вадим Шумков: президенту не принято отказывать

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков рассказал в интервью РИА Новости, как получил предложение возглавить регион и почему согласился, а также какие проблемы он намерен решать в первую очередь и как планирует развивать авиасообщение и туризм в регионе. Беседовала Ольга Ерачина.

— Вадим Михайлович, предложение возглавить Курганскую область для вас было неожиданным?

— Вообще-то да.

— Но вы сразу согласились?

— Президент Российской Федерации — это не тот человек, которому принято отказывать. Тем более, когда предложение делается на сложном направлении — это еще и проверка самого себя. Есть, может быть, более интересные направления, где уже многое сделано и нужно просто текущей работой заниматься. Здесь немного другая ситуация, другой случай. Поэтому руководству страны было важно понимать, что я осознаю, какое это направление и что от меня ожидают.

— Вы планируете в четверг переехать в Курган уже с семьей?

— Я планирую в четверг выйти на работу, а семейные и бытовые вопросы я бы оставил за кадром. Понятно, что семья будет со мной в ближайшем будущем. Я опираюсь на несколько вещей в жизни. В первую очередь — это семья.

— Какие вопросы вы обсуждали на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым? Как сформулировали премьеру свое видение социально-экономического развития региона?

— Я бы не хотел обсуждать вещи, о которых я говорил с руководителями страны, потому что меня на это они не уполномочивали. Единственное, что могу вам сказать: постараюсь выполнить то, что обещал, и то, что было поручено.

© РИА Новости / Михаил Климентьев Перейти в фотобанк Биография Вадима Шумкова

— Проблемы универсальные. Это благосостояние населения, это инфраструктура — коммунальная, социальная, дорожно-транспортная, это состояние экономики.

— Какие вопросы первостепенной важности?

— Вопрос первостепенной важности — это разобраться с детализацией, потому что мы все понимаем, что происходит в том или ином регионе, но самое главное — в мелочах, в деталях. Вот когда изучу детали, тогда будет более понятно, что делать, как делать, с кем это делать и какие ресурсы использовать. Только так.

— Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов заявлял, что у региона есть проблемы с привлечением инвестиций. Как планируете поднимать инвестиционную привлекательность региона? Ставите ли конкретные цели?

— Николай Николаевич прав. Кроме всего прочего, проблема заключается не только в низкой инвестиционной привлекательности региона — можно говорить более широко: о развитии экономики.

Начинать надо с тех, кто там живет и работает, потому что мы очень часто начинаем говорить про иностранные инвестиции, забывая про то, что есть люди, которые десятки лет отдали этой территории, этому краю. У них тоже есть и опыт, и наработки, и возможности, и ресурсы. И, в первую очередь, надо с ними поговорить, посоветоваться и выяснить, что они могут, что они хотят и что им мешает развиваться более активно. А потом уже — смотреть внешние источники инвестиций и те направления, на которые их можно направить.

— На какое место может рассчитывать Курганская область в инвестрейтинге АСИ, например?

— Это решать не мне, а АСИ и рейтинговому комитету. Это первое. И второе: я считаю, что рейтинг — это важный показатель, но не менее важно, чтобы жители Курганской области почувствовали при этом реальное улучшение жизни, а не только сдвинулось место где-то в рейтинге. Они доверяют власти решение их насущных вопросов, и власть этому доверию должна отвечать и соответствовать запросам жителей.

— Как планируете привлекать в регион иностранных инвесторов? Из каких стран?

— Думаю, что те страны, которые сегодня сотрудничают с Россией, могли бы сотрудничать и с Курганской областью. У каждого региона есть свой производственный профиль — что ему делать выгоднее всего, исходя из его транспортной инфраструктуры, логистики, географии, природных и кадровых ресурсов. Это все надо складывать и смотреть, что можно конкретно в этом регионе делать. Нужно смотреть, в каких странах есть подходящие компетенции и компании, готовые к сотрудничеству, и затем уже вести работу с ними. Все нужно делать планомерно. Я бы плавно и спокойно двигался, не тыкая пальцем по карте.

— Какие проекты в регионе могут быть интересны иностранцам?

— Я считаю, что надо думать не об иностранцах, а о жителях Курганской области, которые ждут улучшения своей жизни. Поэтому тот проект, который может такое улучшение жизни населения дать, нам будет интересен. А с какой иностранной или российской компанией это будет связано — это уже, поверьте мне, второй вопрос.

Еще раз повторю, что более важно — сперва разобраться с тем деловым сообществом, которое есть в Курганской области, постараться понять, какие у него есть проблемы, и постараться решить эти проблемы вместе с ним. Чтобы местные предприниматели развивались более активно, платили больше налогов, создавали больше рабочих мест, а уже потом смотреть на какие-то внешние источники.

— Курганская область традиционно дружит с соседним Казахстаном. Каким вы видите дальнейшее сотрудничество с этой страной?

— Еще более плотным и максимально эффективным, потому что Курганская область и Казахстан имеют схожие профили по экономике. А раз профили схожие, то и проблемы похожи. Поэтому надо максимально вместе двигаться в этом направлении.

Например, там у нескольких соседних регионов одинаковая проблема с экспортом зерна. Зерна достаточно много, определенный профицит возникает по осени. Проблема с транспортировкой возникает, потому что порты расположены далеко — в Новороссийске, на Дальнем Востоке. Есть проблема с перевалкой. К тому же надо думать, где развивать глубокую переработку зерна, потому что глубокая переработка — это большая добавленная стоимость, новые компетенции и, опять же, новые рабочие места, которые сегодня остро нужны Курганской области.

— С какими еще странами СНГ вы хотите сотрудничать и как?

— Я бы начал от обратного — каким странам СНГ может быть интересна Курганская область как партнер. Нельзя себя навязывать. Нужно понимать, кому будем мы интересны и кто интересен нам, и исходя из этого строить полноценное взаимовыгодное сотрудничество, потому что иначе не бывает ни дружбы, ни экономики.

Понятно, что какие-то точки соприкосновения можно найти в Казахстане, потому что это приграничный район. Можно поработать и со странами Средней Азии, например, Таджикистаном. Можно посмотреть другие республики.

— Что планируете делать с транспортной доступностью региона? Из курганского аэропорта летает единственный рейс — в Москву. Нет рейсов даже в соседние Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Омск. Как будете развивать авиасообщение?

— Наши желания должны увязываться с экономикой. Если бы внутренний поток пассажиров из курганского аэропорта был достаточен, то можно было бы открыть из него кучу рейсов. Но надо понимать, кто за них будет платить. Наверняка сама Курганская область пока к этому не готова.

Надо понять востребованность рейсов, их экономическое наполнение, а потом уже думать, как улучшить ситуацию с аэропортом. Я планирую уточнить ситуацию, выяснить, есть ли какие-то планы в этом направлении, чтобы это работало на пользу жителей региона.

— С какими авиаперевозчиками можно было бы вести переговоры по этому вопросу?

— Ну мы же понимаем, что это не суперприз. Надо сначала разобраться, что там есть на месте, а потом уже выходить на перевозчиков и определяться, что конкретно сотрудничество с ними может включать, чтобы была какая-то конкретика. Я бы не стал пока гадать.

— Теоретически есть ли возможность реконструировать аэропорт, открыть из него международные направления — например, в соседний Казахстан?

— Для этого надо понимать, кто вложит деньги в реконструкцию аэропорта и кто будет его содержать, чтобы это было эффективно. Если это все сойдется, тогда, конечно, будем решать этот вопрос. Но летать, чтобы просто куда-то летать — это ведь неправильно. Надо понимать, что есть несколько хабов — огромных, как Москва, межрегиональных, как Екатеринбург, а есть локальные аэропорты, которые решают свои задачи.

Надо понять, чем сегодня аэропорт дышит, какие у него перспективы, определить пути его развития и на этом сосредоточиться. Понятно, что с этим нужно что-то делать, но число и разнообразие рейсов не должно быть самоцелью.

— Есть ли у Курганской области туристический потенциал? Пожалуй, Курган — совершенно не очевидное направление для туристов. Есть ли у вас намерение развивать туризм в области и как вы будете это делать?

— Я бы не хотел делать преждевременных заявлений, не вникая в конкретику. Вместе с тем я понимаю, что в Курганской области есть несколько соленых и горьких озер, которые по качеству воды и лечебных грязей не хуже Мертвого моря в Израиле. Как минимум надо начать с этого. Постараться на этих площадках посмотреть варианты активизации турпотока туда, чтобы люди улучшали здоровье, а Курганская область получала новые рабочие места. Вот с этого надо начинать.

А потом можно посмотреть другие варианты маршрутов. Там есть Далматовский монастырь, есть Чимеевский монастырь с чудотворными иконами, есть ряд других замечательных мест, природных и археологических памятников. Все это можно свести в отдельную программу, туристический маршрут. Этим, конечно, надо заниматься.

— Полпред Цуканов заявлял, что Курганской области необходимо найти свою нишу в разделении труда в УрФО и ею мог бы стать аграрный сектор. Согласны ли вы с этим? Что нужно предпринять, чтобы сориентировать северные регионы УрФО закупать продовольствие курганского производства?

— Согласен с Николаем Николаевичем. Конечно, невозможно заставить кого-то что-то купить просто потому, что кто-то это продает. Потому нужно понять, какой продукт наиболее востребован в соседних регионах Аграрный сектор — это мощное направление именно для Курганской области. В этом ее потенциал, потому что это самый южный регион Уральского федерального округа с большим количеством земельных ресурсов.

Вместе с тем сейчас надо понять, какие проекты можно реализовать, направления продукции, ее профиль — это вопрос рыночный, экономический. Необходимо определить потенциал региона. Необходимо определить его экономический профиль — на сегодня вырисовывается машиностроение и АПК. Менее развита фармацевтика, логистика и химия. Надо понять, какие тормоза есть в этих направлениях, эти тормоза максимально снимать, помогать тем людям, кто готов реализовывать проекты по этим нишам.

Потому что самая основная задача любой власти — это создание новых рабочих мест. Нужно создавать новые рабочие места, чтобы люди понимали, что у них все надежно и жизнь становится лучше. Постараюсь эту задачу с помощью Николая Николаевича решать максимально успешно.

— С кем из губернаторов-выпускников кадровой программы РАНХиГС вы поддерживаете отношения? Дружите ли с Игорем Артамоновым, который назначен врио губернатора Липецкой области?

— Там представлены очень достойные люди. Я это понял, когда проходил предотбор и отбор. Это люди, обладающие отличным набором деловых качеств. И я стараюсь максимально поддерживать отношения со всеми. Но в будущем с кем-то буду встречаться более плотно, а с кем-то пореже. Но это очень интересная программа, она стоит того.

— В соцсетях шутили, что вашего заместителя зовут, как и вас, Вадим Шумков. Как будете взаимодействовать, чтобы люди не путались? Ваш тезка продолжит работать в правительстве региона?

— Что значит – продолжит ли он работу на своем посту? Продолжат работу все, кто профессионалы. А как зовут человека и какая у него фамилия — это уже второй вопрос. Я исходил бы из профессионализма сотрудника, а не из совпадения имени или фамилии. Главное, чтобы люди искренне отдавали себя своему делу.

© РИА Новости / Павел Лисицын Перейти в фотобанк Курганская область будет привлекать в регион иностранных инвесторов

— В силу последнего рода деятельности я больше сосредотачивался не на соцсетях, а на мессенджерах — WhatsApp, Viber. Но сейчас уточню пожелания коллег по этому поводу, посмотрю на необходимость такого аккаунта. Если станет понятно, что его нужно вести, конечно, я его заведу. Поговорю с пресс-службой о том, как эти вещи отрабатываются на сегодняшний день, пойму, насколько эффективен тот или иной формат, и приму решение.

— К каким соцсетям склоняетесь?

— Посмотрим, где власть будет смотреться наиболее достойно, где сосредоточено больше людей, на которых должна работать власть, чтобы они понимали: власть — это не коробочка сама в себе, а структура, которая работает в первую очередь на них.