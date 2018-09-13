Михаил Кийко: дефицита зерна в России не предвидится

Тема сельского хозяйства вошла в число самых обсуждаемых на Восточном экономическом форуме, который проходит с 11 по 13 сентября во Владивостоке. Глава одной из крупнейших агропромышленных компаний "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) Михаил Кийко в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ рассказал о ситуации на российском зерновом рынке, об экспортном потенциале отечественных производителей, о реализации проекта Дальневосточного зернового терминала и поделился финансовыми прогнозами компании. Беседовала Светлана Берило.

— Какие встречи вы провели во время Восточного экономического форума с иностранными делегациями? С представителями каких стран? Какие вопросы обсуждали?

— Состоялась встреча с китайскими партнерами, с которыми еще в прошлом году подписано соглашение на перевалку зерна через наш будущий порт. Обсудили инфраструктурные моменты — транспортировку их продукции до нашего будущего порта и перевалку, сам бизнес.

— Как вы оцениваете в целом потенциал турецкого рынка в непростых условиях с курсом лиры?

— Турция — традиционный покупатель российского зерна, второй по объемам после Египта. В Турцию мы продаем более семи миллионов тонн зерна в год. Падение лиры не сказалось на экспорте зерна, он только наращивается. К тому же в Турцию зерно можно возить небольшими кораблями — с портов малой воды.

— Рассматриваете ли вы возможность привлечения в проект партнеров из азиатских стран? Планируете ли привлечение иностранных инвестиций?

— Сегодня такой необходимости нет — у нас подписан кредитный договор с Газпромбанком, а также предусмотрено собственное финансирование проекта. Пока иностранные партнеры в этом проекте нам не нужны.

— Как продвигается строительство Дальневосточного зернового терминала (ДВЗТ)? Расскажите, пожалуйста, подробнее про этапы проекта. © Фото предоставлено пресс-службой ОЗК Михаил Кийко: экспорт - главный драйвер роста зернового рынка России

— На сегодняшний день завершаются проектно-изыскательские работы, подписано соглашение между ДВЗТ и Корпорацией развития Дальнего Востока о получении статуса резидента свободного порта Владивосток.

К концу 2022 года мы запустим первый этап нашего проекта. К этому времени планируем создать мощности по перевалке трех миллионов тонн в год на экспорт. В дальнейшем при наличии рыночной конъюнктуры возможно наращивание объемов до 10 миллионов тонн. Дальше посмотрим.

— Есть ли у вас планы по изменению доли ОЗК в ОАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов"?

— Нет, пока не планируем.

— В ноябре 2016 года ОЗК закрыла сделку по покупке швейцарского трейдера GrainExport. Как вы оцениваете ее деятельность за прошедшее время? Планирует ли ОЗК покупку других активов за рубежом?

— Покупка была совершена в рамках долгосрочной программы развития ОЗК в соответствии с распоряжением правительства России. Швейцарская юрисдикция для трейдерских подразделений экспортеров зерна является обычной практикой.

— Нужны ли для вашей компании какие-либо механизмы господдержки?

— Субсидия, предусмотренная для сельхозпроизводителей по перевозке зерна из Сибири, позволила нам, в частности, из Новосибирска и Омска вывезти около 250 тысяч тонн зерна. Сегодня эта субсидия продолжает действовать, и это большая помощь сельхозпроизводителям Сибири. Полагаю, что субсидирование железнодорожных перевозок стоило бы закрепить на постоянной основе.

— Если говорить о российском зерновом рынке, как вы сейчас оцениваете ситуацию с ценами на зерно, насколько они приемлемы для аграриев, экспортеров и потребителей? Может ли урожай 2018 года удовлетворить потребности страны в зерне или по каким-то культурам может возникнуть дефицит? Требуются ли меры сдерживания роста цен на зерно, например, введение экспортной пошлины на пшеницу? © РИА Новости / Виталий Тимкив Перейти в фотобанк Хлеб для половины мира: рекорды России на мировых рынках

— Складывающаяся сегодня ценовая конъюнктура характерна для периода уборочной кампании. Критических отклонений нет. Стране для удовлетворения всех своих потребностей требуется более 75 миллионов тонн зерна ежегодно. В прошлом году было собрано более 134 миллионов тонн зерна. В этом, по данным Минсельхоза, ожидается около 105 миллионов тонн. Это выше среднего показателя за 10 лет. И этого количества хватит и для того, чтобы закрыть все потребности страны, и чтобы отправить на экспорт. Так что никакого дефицита для внутреннего рынка не предвидится. В введении экспортной пошлины на зерно мы не видим необходимости.

Что касается вопроса о приемлемости цены, то в России цена уже много лет определяется рынком. Государство всегда может сгладить и отрегулировать цены на хлебопекарные продукты с учетом того, что у государства в наличии есть интервенционный фонд. Например, в 2010 году, во время пожаров, интервенционный фонд помог сгладить рост цен на хлебобулочные изделия и комбикорма.

— Обсуждаются ли сейчас новые инструменты поддержки, кроме интервенций и субсидирования перевозок зерна? Какие инструменты это могут быть, на ваш взгляд?

— Интервенционный фонд — это действенный механизм, который уже доказал свою эффективность и который необходимо сохранить. Если говорить о регулировании рынка при перепроизводстве зерна, то одним из эффективных механизмов является развитие ускоренного экспорта, позволяющего в период уборочной кампании реализовать те объемы зерна, которые могут повлиять на падение цен, это вывоз зерна на экспорт.

Еще одним из механизмов могло бы быть развитие глобальной сети или нескольких крупных инвестиционных проектов в России, направленных на глубокую переработку зерна.

— На какие финансовые показатели вы планируете выйти по итогам текущего года? © РИА Новости / Александр Кряжев Перейти в фотобанк Правительство обсуждает усиление присутствия государства на зерновом рынке

— Ожидаем хорошие показатели. Выручка компании по итогам года будет не менее 42 миллиардов рублей, EBIDTA около 6,5 миллиарда. Рассчитываем, что объемы экспорта зерна группы "ОЗК" составит не менее двух миллионов тонн. И перевалка — более семи миллионов тонн по итогам года. На наших результатах отразилось, в частности, увеличение емкости хранения Новороссийского комбината, что позволило переваливать дополнительные объемы на экспорт.

— Какие новые страны для экспорта вы рассматриваете?

— В настоящий момент мы экспортируем примерно в 30 стран. Ведутся переговоры с контрагентами в Африке и странах Азиатско-Тихоокеанского региона, открываются рынки Малайзии и Вьетнама.