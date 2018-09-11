Ли Чхан Хун: обмены РФ и Южной Кореи улучшат медуслуги на Дальнем Востоке

Налаживание сотрудничества в медицине между Россией и Южной Кореей для лечения пациентов требует решения правовых и финансовых вопросов, считает южнокорейский участник Восточного экономического форума, президент больницы при государственном университете города Пусан Ли Чхан Хун. О планах и проблемах такого сотрудничества он рассказал в интервью руководителю представительства РИА Новости в Японии Ивану Захарченко.

— Не могли бы вы сообщить, с какой целью вы приехали на ВЭФ, что представляет для вас интерес на этом форуме?

— Я предлагаю сотрудничество и обучение в области передовой медицины через тренинг российских медиков-практикантов. Мы намереваемся внедрить систему проведения операций пациентов на местах в российских медучреждениях корейскими врачами.

— А о каких регионах идет речь?

— В настоящее время подтвержден медицинский кластер в Сколково, мы также планируем подать заявку на специальное разрешение на острове Русский во Владивостоке. Еще мы создаем диагностическую систему и платформу ИКТ (персонального мониторинга здоровья) в корейско-российских медучреждениях.

— Поясните, пожалуйста, что такое платформа ИКТ?

— В российских больницах внедряется новейшее медицинское оборудование, местные жители в России проходят обследование с помощью этого оборудования, а его результаты отправляются корейским медикам. Это платформа для теледиагностики и лечения корейскими медиками, и мы создаем диагностическую систему вместе с местными российскими врачами, которые прошли корейскую медподготовку онлайн по лечению в ограниченных рамках.

Также планируется консорциум в кластерной медицине. Это создание медицинской инфраструктуры различными учреждениями и предпринимателями. Ведь создание удобной медицинской инфраструктуры и предоставление россиянам медицинских услуг на высоком уровне — одно из направлений развития Дальнего Востока.

Больница Пусанского государственного университета выразила желание участвовать в таком кластере, подписав меморандум о взаимопонимании с Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и ДВГУ, и теперь знакомится с дополнительными учреждениями по сотрудничеству в области медицинского образования.

Но есть одна проблема — ослабление правил использования личной информации.

— Что имеется в виду?

— Передача личных данных российских граждан за рубеж запрещена нынешним законодательством в России. Однако если не ослабить это ограничение, чтобы передавать в Корею врачебную информацию о гражданах России, эта работа будет продвигаться с трудом. И мы планируем попросить об этом Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, попросить российское правительство.

— Какие перспективы сотрудничества в России вы видите для больницы Пусанского университета? © РИА Новости / Николай Хижняк Перейти в фотобанк Россия и Южная Корея обсуждают создание центра разработки электромобилей

— Речь идет о создании диагностического центра для тяжелобольных пациентов для обмена данными с российскими медучреждениями, предоставлении специализированных услуг по послеоперационному уходу и лечению тяжелобольных.

— А где предусматривается создать такой центр?

— На острове Русский во Владивостоке планируется создание медицинского кластера, есть перспектива диагностики с помощью внедрения новейшего оборудования телемедицины. Я думаю, что создание платформы обменов для медиков с Россией призвано повысить уровень медобслуживания в Дальневосточном регионе. Если говорить о сроках, прежде всего надо решить юридические и финансовые проблемы.