Аркадий Трачук: купюры нового номинала в России пока не нужны

Гознак в этом году отмечает 200-летний юбилей, за два века компания стала одним из мировых лидеров на рынке защищенной полиграфии и поставляет банкноты в десятки стран мира. А в прошлом году Гознак представил россиянам банкноты в 200 и 2000 рублей с красочным дизайном и новейшими разработками в области безопасности. Появятся ли в России банкноты новых номиналов, будут ли обновляться существующие купюры, зачем Банк России проводит политику чистых денег, почему мошенники чаще всего подделывают пятитысячные банкноты, какие фальшивки представляют наибольшую опасность, как развивается международный бизнес Гознака и прибыльно ли производство денег, в интервью РИА Новости рассказал гендиректор Гознака Аркадий Трачук. Беседовала Анастасия Сапрыкина.

— В этом году Гознак отмечает свой 200-летний юбилей, за это время компания стала одним из мировых лидеров на рынке защищенной полиграфии. Расскажите, пожалуйста, подробнее об инновационных технологиях собственной разработки Гознака, как они работают?

— Безусловно, 200 лет со дня основания — это знаковое событие для нас. Это хороший повод оглянуться назад, подвести некоторые итоги.

Гознак — это компания, которая объединила в себе и производство бумаги, и производство банкнот, и производство документов, защита которых от подделки в той или иной степени важна для как государства, так и для его граждан, то есть для каждого из нас. Вообще, защита банкнот, ценных бумаг и документов от подделки была ключевой задачей, которая с самого основания предприятия стояла перед Экспедицией Заготовления Государственных Бумаг — так Гознак назывался с 1818 по 1919 год. В этой связи одним из ключевых приоритетов для предприятия была и остается разработка собственных защитных технологий, защитных элементов.

Сегодня практически весь защитный комплекс, который применяется нами при изготовлении банкнот, за исключением, может быть, одного-двух элементов, это разработки специалистов Гознака. А новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей можно назвать квинтэссенцией нашей работы, поскольку при их разработке были использованы все наши ключевые технологии и разработки последнего времени.

Если мы рассмотрим банкноту низкого номинала — 200 рублей, то она отличается от традиционных банкнот в первую очередь свойствами бумаги, на которой изготовлена. Одна из главных проблем для любого Центрального банка — это загрязненность банкнот, потому что банкноты являются лицом денежного обращения. Это вопрос как эстетического восприятия банкноты, так и вопрос санитарной безопасности. Наконец, это вопрос и защиты банкноты, потому что на ветхих деньгах такая защита разрушается, становится не видна. В результате пользоваться такими банкнотами становится все сложнее и сложнее.

Для Центрального банка очень важно, чтобы деньги имели как можно более длительный срок службы, потому что чем дольше банкноты находятся в обращении и в хорошем состоянии, тем меньше затраты на восполнение наличного денежного обращения, на поддержание его в надлежащем виде. Чтобы увеличить срок службы банкнот, мы предложили решение, связанное с использованием полимерного покрытия — 200-рублевые банкноты как раз такое покрытие имеют. С нашей точки зрения, долговечность обращения таких банкнот должна быть примерно вдвое выше, чем у банкнот номиналом 100-рублей. По крайней мере, так показывают лабораторные тесты. Конечно, эти тесты не могут в полной мере имитировать все аспекты реального обращения, поэтому и для нас, и для Центрального банка очень важно посмотреть, каким будет обращение новых 200-рублевок в реальной жизни.

Кроме этого, на новых банкнотах есть целый ряд защитных признаков нашей собственной разработки. Это цветопеременные признаки, которые уже стали своеобразной визитной карточкой Гознака. Они присутствуют на многих российских банкнотах.

Особенность этих признаков заключается в том, что при их изготовлении не используются ни специальные краски, ни специальное оборудование. Это наше собственное ноу-хау по изготовлению печатных форм — стандартной процедуре в процессе производства банкноты. То есть фактически это средство защиты, не требующее дополнительных существенных затрат на изготовление. Эта разработка оказалась настолько интересной, что мы даже продали несколько лицензий на изготовление печатных форм для того, чтобы получать такой признак.

— В какие страны были проданы лицензии?

— В частности, в Индонезию и Египет.

— Есть какие-то еще уникальные решения?

— Очень много интересных решений в части защитных нитей. Нить — очень важный элемент защиты бумаги, поскольку она добавляется еще на стадии изготовления бумаги. Чем сложнее нить с точки зрения ее копирования и имитации, тем надежнее защита. Мы считаем, что те защитные нити, которые сегодня используются в российских банкнотах, одни из самых сложных в мире. Например, купюрах в 2 и 5 тысяч рублей используется нить с эффектом "мобайл", благодаря которому при покачивании банкноты на поверхности нити можно легко различить движение цифр номинала друг относительно друга. Для 200-рублевой банкноты мы также сделали новую нить. Здесь менее сложные эффекты, однако считаем, что для защиты банкноты такого номинала это вполне достойное решение.

Не так давно мы начали комбинировать на банкнотах филигрань и водяные знаки в одном месте. Раньше и филигрань, и водяной знак встречались на наших банкнотах, но никогда — одновременно. Результат легко определить визуально, достаточно взглянуть на банкноту на просвет. При этом такую комбинацию сложно сымитировать, это очень тонкая работа с защищенной бумагой.

Кроме этого, я не упомянул множество различных защитных признаков новых банкнот, которые скрыты от человеческого глаза, однако позволяют обрабатывать и проверять банкноты счетно-сортировальными машинами, банкнотоприемными устройствами и другим специальным оборудованием.

Так что новых решений в банкнотной сфере очень много, они разрабатываются постоянно, потому что, к сожалению или к счастью, прогресс не остановить: повышаются возможности копировальной техники, изготовители подделок тоже совершенствуются. Поэтому нам надо быть в этом смысле наготове и предлагать более сложные решения, более интересные, но не обязательно более дорогие.

— К слову о защищенности и долговечности купюр. Купюры нового номинала наиболее защищенные и самые долговечные. Не планируется ли по их подобию обновлять и другие существующие номиналы?

— Планируется или не планируется — это вопрос все-таки к Банку России. Мы в любом случае прорабатываем такую возможность, для этого у нас есть все необходимые ресурсы и технологии.

Концепция банкнот старого образца была разработана в середине 90-х годов. Конечно, после этого они многократно проходили модернизацию, банкнотам добавляли новые защитные элементы. И, в принципе, с точки зрения защищенности они находятся на достаточно хорошем уровне. Но в целом сама концепция таких банкнот уже несколько устарела. Да и сам дизайн тоже является защитным признаком. Поэтому, на наш взгляд, время внесения существенных изменений в дизайн уже настало.

Другое дело, что все-таки восприятие банкнот достаточно консервативно. Нужно время для того, чтобы люди могли адаптироваться к новому дизайну банкнот. Нам нужно посмотреть, как люди отреагируют на те же банкноты 200 и 2000 рублей, которые только недавно появились в обращении. Если помните, в конце прошлого года, начале этого года были сообщения о том, что где-то такие банкноты не принимали, а кто-то пытался на ксероксе сделать какие-то копии. Всегда при вводе банкнот бывают такие вот эксцессы. Их может быть небольшое количество, но это все говорит о сложном восприятии новых банкнот на первых порах.

Мы продолжаем работу над защитными признаками, новыми решениями, которые могут быть использованы для модернизации старых номиналов банкнот, однако финальное слово здесь за Банком России. Когда он сочтет необходимым принять решение о таком обновлении, мы будем готовы.

— Вы можете сказать, что россияне адаптировались к новым банкнотам? © Flickr / Leonardo Franko Некоторые банкоматы перестали принимать купюры в 5000 рублей, пишут СМИ

— С моей точки зрения, да. Никаких проблем в обращении банкнот сегодня я не вижу. Хотя количество скачиваний нашего приложения, которое было разработано для того, чтобы поближе познакомить пользователей с новыми банкнотами, достигло 6 миллионов. Очевидно, что в какой-то момент это вызвало очень большой интерес, желание разобраться. Но первый этап — знакомство — мы уже прошли. Теперь нам важно получить уже обратную реакцию людей на сами банкноты, на какие-то их защитные признаки. Как уже говорилось ранее, важно понять реальный срок обращения банкнот. Думаю, что к концу года такого рода информация у нас уже начнет появляться.

Банкнота номиналом 5000 рублей — одна из первых, которая может нуждаться в модернизации. Но, повторю, номиналы, которые будут модернизироваться, порядок, сроки и возможные темпы такой модернизации — это все прерогатива Банка России.

— Вы упомянули, что банкноты со временем становятся непригодными для обращения. Как бы вы оценили в целом изношенность денежных знаков в России?

— Я бы сказал, что Банк России проводит политику, которую можно назвать политикой чистых денег. Банкноты в очень ветхом состоянии сегодня практически не встречаются в денежном обращении. Конечно, купюра небольшого номинала, которая, условно, обращается где-нибудь на рынке и которая никогда не попадала в учреждения ЦБ, может быть достаточно ветхой. Если же банкноты проходят процедуру инкассации, то в результате ветхие экземпляры попадают в Банк России. ЦБ уже самостоятельно принимает решение, какие банкноты следует оставлять в обращении, а какие следует изъять. Для этих целей в учреждениях Банка России существует специальная счетно-сортировальная техника с датчиками ветхости, в том числе — производства Гознака.

Мы работаем с Банком России над усовершенствованием методики выявления загрязненных и ветхих денег. Это непростая техническая задача, поскольку скорость обработки очень высока — несколько десятков банкнот в секунду. Сегодня решения есть, но их надежность пока еще не столь высока. Перед нами стоит задача сделать наиболее надежное решение, которое позволит снизить нагрузки на экспертов и специалистов банка, которые сейчас дополнительно вручную проверяют некоторые неправильно отсортированные банкноты.

В целом я бы назвал денежное обращение в России весьма и весьма чистым с точки зрения загрязненности денежных знаков. Надеемся, что в этом есть и наша заслуга.

— Это дорогостоящий процесс — поддерживать чистоту денежных знаков?

— Не дешевый. Банкноты низких номиналов находятся в обращении чуть больше года. Увеличение срока службы таких банкнот хотя бы до двух лет окажет заметное влияние на затраты, связанные с поддержанием чистоты низких номиналов. Поэтому работа, связанная с увеличением срока службы банкноты, созданием более долговечных банкнот, это приоритет как для нас, так и для Банка России.

— Как вы считаете, могут ли в России в ближайшее время появиться какие-то новые номиналы или, может, наоборот, какие-то из номиналов могут уйти с рынка?

— Мне сложно представить, какой еще номинал был бы нужен. После того как были добавлены номиналы 200 и 2000 рублей, у нас сформировался достаточно полноценный ряд. На мой взгляд, вопрос новых номиналов сегодня не стоит.

Если говорить об изъятии каких-то номиналов, то у нас сейчас в обращении по-прежнему сохраняются и 10-рублевая банкнота, и 10-рублевая монета. Банкнота встречается редко, она уже сейчас не печатается, но в обращении попадается. Так что я думаю, что произойдет окончательная замена 10-рублевой банкноты на 10-рублевую монету. Других каких-то изменений я в ближайшее время не прогнозирую.

- А 50-рублевую банкноту сделать монетой можно?

— Думаю, что в этом нет смысла. Если рассмотреть вопрос в масштабах страны, то банкноты номиналом 50 рублей очень даже нужны. В целом это, конечно, будет определяться именно потребностями налично-денежного обращения. Банк России собирает информацию по всей стране о том, какие номиналы запрашиваются, какие монеты возвращаются в обращение, какие монеты со временем становятся менее востребованными. Только тщательный анализ всей этой информации позволяет сделать вывод о том, какие номиналы реально нужны и востребованы, а какие номиналы уже должны уйти с рынка. Как раз исходя из этой информации, мы и получаем заказ от ЦБ на изготовление тех или иных банкнот. И каждый год этот заказ меняется.

— А как часто уточняется заказ?

— Мы ежеквартально уточняем объемы производства.

— Давайте поговорим о защищенности банкнот. Вы сказали, что новые российские банкноты — наиболее защищены. Однако недавно ЦБ сообщил о том, что уже были выявлены первые подделки новых денежных знаков. Как вы оцениваете перспективы подделки новых банкнот и в целом российских денежных знаков?

— Первые подделки появились уже в течение нескольких недель после объявления о введении в обращение банкнот. Однако подделка подделке рознь. По большому счету никто не мешает, например, с помощью хорошего сканера отсканировать с двух сторон и распечатать банкноту. В итоге будет копия банкноты, которую издалека можно спутать с подлинной. Такие подделки выявляются практически мгновенно. Они появляются всегда, и они составляют большую часть всех подделок, которые находятся в обращении. Конечно, такие подделки не представляют большую угрозу.

Эту угрозу представляют подделки, выполненные людьми, которые изучают технологии изготовления банкнот и используют профессиональное оборудование для печати. Три-четыре года назад была крупная атака на банкоматы с использованием имитации 5-тысячных банкнот. Банки даже приостанавливали работу сети банкоматов на какое-то время для адаптации программного обеспечения. Но проблема была не в банкнотах, а в банкомате, ведь использовалась имитация трех защитных машиночитаемых признака на листе бумаги, которые и проверялись банкнотоприемным устройством. То есть, чтобы обмануть банкомат, злоумышленникам даже не требовалась полноценная копия банкноты. Вот такие изготовители подделок действительно представляют опасность. И им нужно противостоять как с помощью новых решений в области защищенности банкнот, так и с помощью модернизации банкнотоприемных устройств и счетно-сортировальной техники.

— А каков процент "мастерских" подделок?

— Примерно 10-15% от общего количества подделок.

— Вы раньше говорили, что чаще всего подделывают 5-тысячные купюры. Это все еще так?

— Да, это так. Особенно подделываемые — это серии банкнот не последней, а предыдущей модификации. Их еще достаточно много в обращении, потому что 5000 рублей долго находятся в обращении в отличие, скажем, от тех же 50-рублевых банкнот. Так что фальшивомонетчики фокусируются в основном на них.

— Почему мошенники предпочитают подделывать именно 5-тысячные купюры, а не, например, тысячные?

— Потому что затраты на изготовление что тысячной, что 5-тысячной для фальшивомонетчиков практически одинаковы. А выгоды от реализации банкноты в пять раз больше.

— Но и внимания в пять раз больше.

— Я думаю, что они руководствуются тем, что изготовление хорошей подделки — это очень трудоемкий процесс, они не изготавливают банкноты сотнями миллионов экземпляров.

В этом, с одной стороны, состоит наше преимущество, с другой стороны, это наша проблема. Мы не можем относиться к каждой банкноте как к отдельному произведению. При этом банкноты должны все строго соответствовать базовому образцу, чтобы ни у кого не возникало сомнения, что это та банкнота, которая является законным платежным средством. Для этого на производстве мы раньше осуществляли визуальный контроль готовой продукции. В последние годы мы перешли на автоматизированный поэкземплярный контроль банкнот. Так что сегодня мы можем гарантировать, что каждая банкнота, которая выходит из стен Гознака, четко соответствует утвержденному образцу.

— За историю своего существования Гознак поставлял банкноты в десятки стран мира, в настоящее время вы сотрудничаете с Центральными банками Ливана, Йемена, Гватемалы. С какими зарубежными регуляторами вы ведете переговоры о сотрудничестве?

— Переговоры мы ведем много с кем, но мы это не анонсируем. Всего мы поставляем свою продукцию и услуги в более чем 25 стран на 4 континентах. При этом круг наших клиентов расширяется как за счет заключения прямых сделок, так и за счет участия Гознака в закупочных процедурах во многих странах. Мы только за последние полтора-два года выиграли закупочные процедуры в таких новых для нас странах, как Колумбия и Мадагаскар. У нас есть и постоянные клиенты. Хотя мы и у них проходим закупочные процедуры, здесь уже играет роль наша репутация на рынке, опыт работы, который уже исчисляется добрым десятком лет. Это и страны Ближнего Востока, такие как Йемен, и ряд стран Юго-Восточной Азии, например Индонезия и Лаос.

Экспортные возможности позволяют нам, с одной стороны, использовать наши решения, которые разрабатываются для нужд Банка России, с другой стороны — опробовать на практике новые разработки. Мы смотрим, как эти разработки ведут себя на банкнотах других стран, а потом, поняв, какие есть преимущества у того или иного решения, предлагаем его Банку России. Таким образом, с точки зрения накопления опыта это очень полезная работа. Более того, для нас экспорт — это достаточно серьезный источник дополнительных доходов. За последние десять лет наша экспортная выручка выросла без малого в три раза: с 46 до 124 миллионов долларов США в 2007 и 2017 годах соответственно.

— Какой процент выручки приходится на международный бизнес?

— Около 20% выручки у Гознака формируется за счет экспорта.

— Какие услуги вы оказываете иностранным эмитентам?

— В первую очередь это поставка готовых банкнот и банкнотной бумаги. Банкнотная бумага для нас — достаточно важная часть, потому что банкнотных фабрик больше, чем производителей банкнотной бумаги. Это более емкий бизнес с точки зрения инвестиций, который требует несколько других компетенций, чем производство банкнот. Мы поставляем довольно много банкнотной бумаги на экспорт, около 5 тысяч тонн ежегодно. Для понимания масштабов — этой бумаги хватит примерно на 5 миллиардов банкнот, то есть мы говорим о потребностях пары больших стран. При этом покупателей банкнотной бумаги у нас достаточно много.

Кроме того, мы поставляем за рубеж монеты, хотя пока что не так много. До недавней модернизации Московского монетного двора мы были ограничены в производственных мощностях. Сейчас такие дополнительные мощности появились, и мы начинаем ими пользоваться.

Еще стоит упомянуть про готовые решения, связанные с идентификационными документами — бланки паспортов, а также комплексные программно-технические системы их выдачи и обращения. Плюс к этому — лицензии на использование отдельных защитных признаков. Вот, пожалуй, это и есть наши основные экспортные продукты.

— К слову о паспортах. Гознак изготавливает документы для граждан России. Как вы можете оценить потребность россиян в загранпаспортах?

— Потребности российских граждан удовлетворяются нами полностью. По биометрическим паспортам, которые полностью изготавливаются у нас, мы видим четкую сезонную динамику — перед периодом отпусков возрастает спрос на соответствующие документы, также есть динамика, связанная с праздниками.

— А как бы вы охарактеризовали спрос за несколько последних лет?

— Он достаточно стабилен. Когда-то он был чуть ниже, когда-то чуть выше, но сейчас можно сказать, что он стабилизировался.

— Как вы оцениваете защищенность загранпаспортов в настоящий момент?

— Здесь важно сделать оговорку. Бумажные паспорта и паспорта с электронным носителем информации — это два разных документа. Паспорт с электронным носителем информации в полной мере соответствует всем международным требованиям к документам, содержащим электронный носитель. Информация, которая содержится на странице персональных данных, продублирована на микросхеме и закрыта для изменений электронной цифровой подписью. Более того, микросхема содержит информацию об отпечатках пальцев — это первые подходы к использованию биометрии в документах. Все это в совокупности позволяет говорить о том, что это высокозащищенный документ.

Паспорт без электронного носителя информации, конечно, менее защищен. Но поэтому у него и срок службы пять лет. В целом, на мой взгляд, для человека нет большой разницы, какой у него паспорт в руках: и тот и другой предоставляет равное количество возможностей и прав.

— С ведомствами не обсуждалось обновление бумажного паспорта или добавление дополнительных защитных элементов?

— А какой в этом смысл? Сделать более дорогим для того, чтобы у него остался срок службы пять лет? Есть позиция ИКАО, как регулятора ООН в части дорожных документов, которая определяет стратегическую цель — переход к документам, содержащим электронный носитель информации. Поэтому стратегически все равно нужно приходить к использованию таких документов. Такой переход — это вопрос времени.

— Расскажите, пожалуйста, про Центры обработки данных (ЦОД) Гознака. Сколько их у Гознака? Будет ли увеличиваться их количество?

— Сегодня у нас функционирует один центр обработки данных в Москве. Он достаточно большой — на 220 стойкомест. К концу года возможности этого ЦОДа будут расширены до 400 стойкомест. На сегодня он заполнен практически полностью. Мы оказываем услуги ЦОД в первую очередь федеральным органам исполнительной власти, федеральным фондам. Мы понимаем, что у наших заказчиков остаются незакрытые потребности, мы понимаем, что у многих из них есть задачи резервирования информационных систем. Поэтому мы приняли решение о создании еще одного центра обработки данных. На этот раз — в Санкт-Петербурге. Недавно мы провели конкурс по выбору подрядчика по созданию этой площадки и рассчитываем, что к концу 2019 года мы сможем приступить к развертыванию оборудования. Дальнейшее развитие будет зависеть от спроса и от ситуации на рынке.

— А с коммерческими компаниями вы сотрудничаете в рамках ЦОД?

— Нет, практически не сотрудничаем, только с некоторыми банками. Мы в первую очередь ориентированы на целевых заказчиков. При этом наши возможности сегодня не в полной мере покрывают даже их потребности.

— Чем ЦОД Гознака уникален?

— Наше ключевое преимущество — это физическая безопасность. И уже существующий ЦОД в Москве, и создаваемый нами ЦОД в Санкт-Петербурге расположены на территории наших предприятий. Для обеспечения физического доступа непосредственно к площадке, к оборудованию ЦОДа нами используются те же подходы и те же режимные требования, которые мы применяем при организации доступа на банкнотное производство.

Учитывая специфику размещаемых у нас информационных систем, мы используем решения, которые практически не приняты в коммерческих ЦОДах, в которых очень важно для удобства иметь большие пространства. Мы же формируем отдельные боксы под конкретных заказчиков. Для нас это, конечно, дополнительные затраты, но заказчикам так удобнее, они могут хоть удаленно, хоть на месте контролировать состояние своего оборудования в своем выделенном боксе. Могут устанавливать ограничения доступа к этому оборудованию. Для многих заказчиков это важно.

Второй момент — это надежность технического функционирования ЦОДа. И здесь мы принципиально сертифицируем свои ЦОДы на соответствие с самыми высокими международными стандартами надежности.

— Вы можете назвать некоторых из своих заказчиков?

— Это Федеральное казначейство, Фонд социального страхования, Пенсионный фонд России и так далее.

— Сколько сейчас у Гознака функционирует предприятий?

— Всего у нас восемь предприятий, среди которых две печатные фабрики, на которых изготавливают банкноты: Московская печатная фабрика и Пермская печатная фабрика. Есть Московская типография Гознака, где печатают акцизные марки и, в частности, осуществляют персонализацию паспортов. Есть также в Москве Научно-исследовательский институт Гознака, который ведет разработки и защитных признаков, и новых технологий в части производства. Кроме этого, два монетных двора (Санкт-Петербургский и Московский монетный дворы) и две бумажных фабрики (Санкт-Петербургская и Краснокамская бумажные фабрики).

— Вы не планируете расширяться?

— Нет, не планируем.

— Почему?

— Мы стараемся использовать новое оборудование, которое имеют большую производительность и которое позволяет нам повышать производительность труда и обходиться имеющейся инфраструктурой. Цели расширяться ради расширения у нас нет. Но у нас есть задача повышать объем производства. И мы ее решаем. Например, в сентябре этого года мы откроем новое производство банкнотных бумаг на территории Краснокамской бумажной фабрики. Будем потом выводить старое оборудование и замещать его новым, более высокопроизводительным и эффективным. Такая работа проводится постоянно. У нас достаточно мощностей для того, чтобы покрыть и потребности Российской Федерации, и предложить наши возможности на экспорт, поэтому каких-то радикальных увеличений строительства новых заводов в ближайшей перспективе мы не видим.

— Растут ли потребности Российской Федерации в наличных в условиях перехода на безналичные платежи или остаются стабильными? © РИА Новости / Антон Денисов Перейти в фотобанк ЦБ прогнозирует рост доли безналичных платежей до 55,6%

— Это два разных тренда, которые дополняют друг друга. В каждой стране это происходит по-разному, с разным темпом, с разными особенностями. Да, есть тренд, с одной стороны, на увеличение доли безналичных расчетов, и в России они уже достаточно популярны.

Второй тренд связан с тем, что денежная масса в обращении все равно растет. Общемировая статистика по развитым странам говорит о том, что ежегодно количество наличных денег в обращении увеличивается на 2-5%. В России все немного сложнее. У нас количество денежной массы росло не так быстро в последние несколько лет. Но тем не менее количество наличных денег в обращении оставалось неизменным. Так что потребности России в части наличного денежного обращения стабильны. И, вероятно, этот тренд еще будет какое-то время сохраняться.

Вполне может быть, что через десять лет будет перелом тенденции и ситуация как-то будет меняться. Хотя если, например, сравнить хождение наличных в России и в такой почти безналичной стране, как Швеция, то у нас на одного человека приходится примерно 45 банкнот в обращении, в Швеции — 30 банкнот. И это несмотря на то, что доля безналичных платежей в Швеции составляет больше 80%.

— Вы напомнили, что Гознак два года назад стал акционерным обществом. Как это изменение отразилось на работе компании?

— Новым стал взгляд на Гознак именно с точки зрения коммерческой составляющей, с точки зрения положения на рынке, возможности обсуждения каких-то других подходов во взаимодействии с партнерами, потому что в условиях ФГУП все отношения с партнерами, которые могут быть, это отношения "покупатель — поставщик". Акционерное общество позволяет уже по-другому строить отношения: выстраивать стратегические альянсы, обсуждать вопросы совместного поведения на рынке, реализацию совместных проектов. И, в общем, ставить вопрос об участии в капитале. На сегодня у нас таких решений, которые можно было бы анонсировать, еще нет, но я не исключаю, что они могут в течение какого-то времени появиться.

— Правительство сейчас планирует обязать госкомпании платить дивиденды в 50% от прибыли. Как дела обстоят у Гознака с этим?

— Мы уже два года платим 50%.

— В целом как за эти два года изменились финансовые результаты компании?

— Мы пережили достаточно непростой промежуток времени. После кризиса 2014 года 2015-2016 годы у нас были не самыми простыми: немного упала выручка, несколько просела прибыль, поэтому у нас была задача восстановиться по отношению к тем показателям, которые были ранее. Этот результат был достигнут. В прошлом году мы эту тенденцию переломили, вышли на хорошие показатели и по прибыли, и по выручке.

По итогам 2017 года выручка компании составила около 38,8 миллиарда рублей, а чистая прибыль выросла до 4,2 миллиарда рублей. Уже по итогам этого года мы ожидаем выручку на уровне не менее 40 миллиардов рублей и рассчитываем также на существенный рост чистой прибыли. Так что, полагаю, за этот год мы окончательно выйдем на устойчивый рост показателей, что скажется как на доходности бизнеса, так и на дивидендах.