РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Интервью

Юрий Клишин: "Дукс" намерен строить самолеты, дирижабли и экранопланы

0850
© Фото : предоставлено ОАО "Дукс"Генеральный директор ОАО Дукс Юрий КлишинГенеральный директор ОАО Дукс Юрий Клишин
© Фото : предоставлено ОАО "Дукс"

Московский завод "Дукс" является старейшим предприятием отечественной авиапромышленности, в этом году предприятие отметило 125-летие. Его история тесно связана с развитием российской авиации и авиационного вооружения. Создание первых военных дирижаблей, строительство первых аэропланов "Фарман", "Ньюпор" определили направление деятельности завода. Штабс-капитан Петр Нестеров впервые в мире выполнил фигуру высшего пилотажа "мертвую петлю" на самолете "Ньюпор-IV", построенном на "Дуксе". Сегодня предприятие в основном специализируется на создании авиационного ракетного вооружения. В частности, ракетой ближнего боя Р-73 вооружены практически все истребители ВВС России и многих стран мира. Завод приступил к производству новой ракеты РВВ-МД.

Накануне Международного военно-технического форума "Армия-2018", который начинается 21 августа, руководитель профильной редакции РИА Новости Сергей Сафронов побеседовал с председателем совета директоров "Дукса" Юрием Клишиным, который рассказал о планах предприятия на ближайший период. 

Пуск ракеты. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Россия впервые представит макет сверхтяжелой ракеты на форуме "Армия-2018"
—  Юрий Петрович, в этом году предприятию исполнилось 125 лет. Ощущаете бремя груза истории в 125 лет?

— Действительно, "Дуксу" в этом году 125 лет, это одно из старейших машиностроительных предприятий страны. Уникальность предприятия состоит в том, что, являясь универсальным с момента основания, оно дало старт многим впоследствии известным предприятиям машиностроительной отрасли. Велосипеды, аэросани, мотоциклы, автомобили, аэропланы, дирижабли были на момент своего производства лидерами в каждом из направлений, подтверждая марку "Дукс", что в переводе с латыни означает "лидер".

С самого начала "Дукс" развивался как универсальное машиностроительное предприятие. До революции на "Дуксе" выпускались легкие мотоциклы, паромобили, аэросани, дирижабли и аэропланы. Основным подходом к постановке на производство продукции и освоению ее серийного выпуска являлось заимствование и копирование зарубежных аналогов с использованием комплектующих как зарубежного, так и российского производства.

В годы Первой мировой войны завод стал основным поставщиком российской армии. С 1913 по 1917 годы завод выпустил 1569 самолетов 22 типов. К лету 1917 года на заводе работало свыше 2300 человек.

В советский период предприятие явилось основой формирования авиационной промышленности СССР (Государственный авиационный завод №1), что позволило создать на его базе с последующим выделением в самостоятельные подразделения АО "МиГ", ПАО "Сухой", ПАО "Иркут", РКЦ "Прогресс", АО "ГосМКБ "Вымпел" и другие известные предприятия.

© РИА Новости / Ксения СидороваЗавод "ДУКС" на пересечении улицы Правды и 5-й улицы Ямского поля
© РИА Новости / Ксения Сидорова
Завод "ДУКС" на пересечении улицы Правды и 5-й улицы Ямского поля

В годы Великой Отечественной войны предприятие ускоренными темпами нарастило выпуск основной продукции – авиационного стрелково-пушечного вооружения. Кроме того, в начальный период войны было освоено производство автоматов ППШ до 10000 единиц в месяц. Был освоен выпуск ампулометов — эффективного противотанкового оружия. Всего за годы войны был освоен выпуск 34 новых изделий. Среди них и держатели реактивных снарядов для знаменитых "Катюш" — легенды Великой Отечественной войны.

В послевоенный период при непосредственном участии конструкторов завода в 1952-53 годах была создана первая советская управляемая авиационная ракета "воздух – воздух" РС-2УС и освоение ее выпуска определило основное производственное направление предприятия – производство авиационных ракет ближнего действия и авиационных устройств для их пуска.

В дальнейшем, по мере совершенствования комплексов авиационного вооружения, предприятие наладило производство и выпуск ракет и авиационных пусковых устройств нового поколения, таких как: Р-3, Р-13, Р-60, Р-73, АПУ-13, АПУ-60, АПУ-73.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс на международном военно-техническом форуме Армия. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Минобороны рассказало о масштабах форума "Армия"-2018
С 1982 года заводом выпускается авиационная управляемая ракета Р-73 различных модификаций, являющаяся в настоящее время одной из самых массовых и эффективных ракет для авиации. Ракетой Р-73 вооружены все отечественные комплексы авиационного вооружения истребительной авиации, а также зарубежные авиационные комплексы более чем в 20 странах мира.

—  Юрий Петрович, впереди военно-технический форум "Армия-2018". Какая продукция будет представлена на стенде вашего предприятия?

—  На выставке "Армия —2018" мы показываем свою основную продукцию — управляемую ракету "воздух-воздух" РВВ МД, которая недавно пришла на смену ракете Р-73 и запланирована к экспорту во многие страны. Характеристики ракеты являются лучшими, чем у ее предшественницы, и в настоящий момент ее появление является востребованным и ожидаемым.

Безусловно, мы будем не только представлять данную продукцию, но и предлагать нашим потенциальным покупателям сервисное обслуживание, техническое сопровождение, методическую документацию, капитальный ремонт, обучение специалистов по эксплуатации данной ракеты. То есть полный спектр вопросов, которыми традиционно интересуются потенциальные покупатели подобного вооружения.

© Фото : ОАО "Дукс"Управляемая ракета класса "воздух-воздух" малой дальности Р-73
© Фото : ОАО "Дукс"
Управляемая ракета класса "воздух-воздух" малой дальности Р-73

—  Проявляют ли интерес к вашей ракете за рубежом?

— В последнее время интерес к военной технике, производимой в нашей стране, возрос. Все знают, что это техника победителей, поэтому и к нашей ракете есть интерес, и немалый. Многие страны, геополитические партнеры нашей страны, которые не могут быть названы по ряду причин, заинтересованы в поставках указанной ракеты. Ракетой РВВ МД комплектуются современные комплексы авиационного вооружения истребительной авиации, поставляемые за рубеж. И когда вы слышите о поставках российской авиационной техники по линии ВТС, имеется в виду поставка самолетов, вы можете вспомнить "Дукс", который тоже принимает участие в реализации этих внешнеторговых контрактов.

Экспозиция военной техники в рамках международного военно-технического форума Армия-2017 на полигоне Алабино. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
На форуме "Армия-2018" представят около 600 видов вооружений и спецтехники
— А есть ли контракты в стадии реализации по поставке указанных ракет или вы говорите о перспективе?

— По линии военно-технического сотрудничества до конца следующего года мы реализуем контракт по поставке ракет РВВ МД в одну из стран Восточной Азии. В силу обстоятельств импортозамещения продукции, которая ранее производилась за рубежом, были определенные технические сложности с исполнением данного контракта, однако к настоящему моменту все препятствия устранены. Поставки будут исполнены в полном объеме.

— На какие самолеты ставятся эти ракеты?

— Ракета РВВ МД унифицирована и универсальна. Она ставится как на самолеты четыре плюс поколения, так и на самолеты предыдущих поколений: МиГ-35, МиГ – 29, МиГ— 25, Су —35, Су-34, Су-32, Су-30, Су-27, Су-25, Як-130.

Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
"Идеальный выбор": СМИ объяснили, почему Су-57 "несравним" с F-35
— Для истребителя пятого поколения Т-50 (ПАК ФА) эта ракета тоже будет использована?

— Возможно, и для ПАК ФА. Там целый комплекс вооружения на внутренней и на внешней подвесках. (Авиационная ракета РВВ МД класса "воздух-воздух" способна поражать цели на высоте от 20 метров до 20 километров, движущиеся со скоростью до 2500 километров в час. Максимальная дальность пуска ракеты составляет 20 километров. Ракета оснащается оптическими лазерными и радиовзрывателями. Стартовая масса ракеты – 106 килограммов, ее длина – 2920 миллиметров – ред.)

— Ранее вы говорили, что собираетесь возродить на "Дуксе" конструкторское подразделение. Какова ситуация с этим направлением дальнейшего развития на предприятии?

— В 2015 году на предприятии создан опытно-конструкторский отдел (ОКО) для сопровождения полного жизненного цикла продукции, выпускаемой на АО "Дукс" с момента разработки до момента утилизации. Приоритетная задача инженеров-конструкторов предприятия — использование научно-технической и производственной базы "Дукс" для освоения выпуска и серийного производства головок самонаведения для авиационных средств поражения.

Экраноплан типа Чайка. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Сафронов
В России к 2020 году создадут новейший экраноплан "Чайка"
В рамках реализации программы импортозамещения наше предприятие совместно с другими предприятиями отрасли обеспечило освоение выпуска головки самонаведения, ранее выпускавшейся за рубежом, для ракеты, аналогичной РВВ МД, что позволило реализовать в полном объеме мероприятия ГОЗ по поставке современных авиационных средств поражения для нужд МО РФ.

Кроме того, в настоящее время в целях обеспечения поставки ракеты Р-73 по экспортным контрактам на предприятии осуществляется аналогичная работа, что позволит обеспечить отгрузку ракет инозаказчику в полном объеме.

— Над какими сейчас, как вы называете, "изделиями", кроме названных ранее, работают конструкторы "Дукса"?

— В настоящий момент приоритетным является вопрос создания новой ГСН для нового образца ракеты "воздух-воздух", а также вопросы модернизации имеющихся других составных частей. У создаваемой ракеты будут расширены возможности диапазона пуска, по углу атаки, по перегрузкам, захвату головки наведения, защищенности от различного рода ловушек, надежности, автономности, универсальности. Вот и работаем на таким изделием, которое в ближайшее время должно поступить на вооружение. В общем, ее эффективность будет увеличена на 25-30 процентов.

— Ранее вы рассказывали о планах по возрождению малой авиации под крылом "Дукса". Каковы достигнутые успехи в этом направлении?

Сборка самолета. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Власти приняли два постановления по поддержке авиастроения и малой авиации
— С учетом изменившейся за последние несколько лет геополитической ситуации в мире, предприятию приходится направлять основные усилия и средства по обеспечению результатов по приоритетным направлениям и задачам, о которых мы с вами говорили ранее. Однако с повестки дня вопросы возрождения малой авиации, создания и эксплуатации экранопланов, дирижаблей не сняты.

На настоящий момент прорабатываются вопросы формирования кластера по выпуску указанных летательных аппаратов. Разрабатываемый проект предполагает создание как инженерно-конструкторского центра для моделирования, проектирования, конструирования и испытания в цифре создаваемых образцов, так и завода-предприятия по выпуску авиационной техники, а также создание объектов инфраструктуры эксплуатации указанных объектов. Без внимания не останутся объекты подготовки кадров и объекты социально-культурного назначения.

Что касается самих летательных аппаратов, могу сообщить следующее: однодвигательный самолет прошел сертификацию российскую и западноевропейскую. Двухдвигательный самолет прошел на двадцать процентов указанные процедуры. Через год-два ожидаем реализацию проекта.

"Рысачок" — легкий многоцелевой двухмоторный турбовинтовой самолет — по назначению и классу имеет сходство с самолетами Ан-28 и L-410. На сегодняшний день произведено три опытных образца. Что касается экранопланов, могу сообщить, что один уже спущен на воду. Конструкционно выполнен из композитных материалов, что позволило достичь неплохих параметров. Вес до трех тонн, грузоподъемность тоже до трех тонн. Дирижабли находятся в стадии проработки проекта. На данном этапе вопрос выбора и конструирования эллинга для дирижабля является пока основным.

Комментировать
Интервью
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена