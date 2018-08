Карнович-Валуа: сделать ролики исторически аутентичными было нелегко

О том, какие трудности возникли во время работы над мультимедийным кросс-платформенным проектом #Romanovs100, что вызвало наибольший интерес аудитории, рассказал в интервью РИА Новости автор идеи проекта Кирилл Карнович-Валуа.

— В чем особенность проекта, и какие задачи ставили перед собой его авторы?

— #Romanovs100 — это документальный проект, исторический фотопазл, собранный из тысяч фотоснимков и представленный в социальных сетях. Мы попытались создать большое историческое полотно, но реализовать его на языке современных медиа. Это и интерактивные панорамы из 100-летних фотографий, и цифровая колоризация, и VR-анимация, и блоги исторических персонажей "от первого лица" (даже фотоблог питомца Романовых — спаниеля Джоя).

Мы не просто взяли 4,000 фотографий и раскидали их по разным соцмедиа аккаунтам. За каждой фотографией, за каждым альбомом — настоящая исследовательская работа, за каждым постом в социальных сетях — целая история. Каждая фотография должна была быть датирована, а персонажи на ней — идентифицированы. Затем все фотографии распределялись по платформам и создавалось уникальное визуальное повествование для каждого из аккаунтов. Мы хотели, чтобы у зрителей появилась возможность "заглянуть" в частную жизнь семьи Романовых — так, как мы следим за жизнями друг друга в эру социальных медиа.

— #Romanovs100 — это ведь не только фотографии. Что еще вошло в проект?

— Большой акцент мы делали на видео. Команда режиссёра RT Александра Скрябина и оператора-постановщика Ильи Грачёва сняла три видеозарисовки, работая с оригинальными камерами и кинопленкой 8 и 16 миллиметров. Мы взяли несколько снимков из коллекции Романовых и реконструировали их так, как они бы выглядели в хронике начала 20-ого века. Например, для зимнего ролика мы построили точную копию 10-метровой снежной башни, которую Романовы лепили каждую зиму. Летние тизеры снимались в интерьерах Ливадийского дворца. Cделать ролики исторически аутентичными было непростой задачей — костюмам, реквизиту, каждой детали уделялось огромное внимание.

Например, на YouTube и в Facebook мы создали несколько десятков коротких видео, которые раскрывают характеры самих героев и в стиле минидокументалок рассказывают о России, о мире, об эпохе через объективы фотокамер Романовых.

Очень важным элементом сторителлинга в #Romanovs100 стала музыка, написанная специально для проекта Петром Наличем. Многие из композиций были записаны с оркестром на студии Мосфильма. Для нас было важно создать разные музыкальные настроения для различных видео — раскрыть лирическую тему, военную, тему дороги и путешествий. В результате Петру Наличу, как мне кажется, удалось погрузиться в атмосферу жизни семьи Романовых и передать их историю в ярких мелодиях и аранжировках. Кстати, на осень у нас запланирован официальный релиз саундтрека к проекту в Apple Music.

— Какие сложности возникли при работе над #Romanovs100?

— В самом начале работы над проектом сложность представлял процесс сортировки и цифровой архивации тысяч отсканированных снимков, предоставленных нам Государственным архивом РФ. Нам было необходимо подобрать приложение с удобной системой тегов и маркеров, позволяющее распределять и отслеживать всю визуальную информацию.

Непростым был и процесс идентификации фотографий — определение даты и места, где сделана та или иная фотография, кто на ней запечатлен. В самых сложных ситуациях нам помогали наши партнеры проекта из ГАРФ, за что им отдельное спасибо.

Помимо создания уникального контента мы реализовали непростые технологические задачи. Например, в создании постеров-тизеров к проекту художники Иван Михайловский и Анатоль Грин использовали старейший и очень непростой фотографический процесс — амбротипия. В видеоклипе к песне "Колыбельная Романовых" мы решили совместить фотографии с анимацией — создать визуальный ряд по технологии, когда художник рисует прямо в виртуальной реальности. В итоге VR-художнику Денису Семёнову удалось изобразить своеобразный сон-фантазию царевича Алексея.

— У вас уже есть опыт работы с историческими проектами — #1917LIVE объединил на одной площадке историков, журналистов и писателей. Удалось ли найти тот же отклик в этот раз?

— В дни столетней годовщины расстрела Романовых, оригинальный хештег проекта #Romanovs100, который мы запустили в январе, стал основным в обсуждении этой темы в Твиттере. Рост количества твитов с нашим хэштегом составил более 2 000% всего за несколько дней. #Romanovs100 использовали в своих твитах журналисты, профессоры, историки, писатели. О проекте вышли материалы в HistoryMagazine, Quartz, Tatler, в радиоэфире BBC News Hour, на телеканале Sky News.

В этот раз мы расширили наше партнёрство с бразильской художницей Мариной Амарал, автором проекта "Лица Аушвица" (Faces of Auschwitz) и только что вышедшей книги "Цвет времени" (The Colour of Time). В рамках нашего проекта мы объявили конкурс цифровой колоризации исторических фотографий, когда любой желающий мог раскрасить одно из трех фото из архива Романовых. Мы получили работы из разных стран: Канады, США, Нидерландов, Великобритании, России, Индонезии, Филиппин, Тринидад и Тобаго, — а победителей выбрала Марина Амарал. Было интересно наблюдать, как через колоризацию люди погружаются в прошлое, смотрят на историю под новым углом.

— Что вызвало наибольший интерес аудитории?

— Судьба детей, особенно посты, связанные с ОТМА (Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия — акроним, который использовали сами девочки). Твиттер-блог сестёр Романовых вела британский историк и автор многочисленных книг (последняя из которых — "Рок семьи Романовых") Хелен Раппапорт. Она внесла огромный вклад в повествование проекта о великих княжнах.

Подписчики проекта, которые следили за аккаунтами в течение 100 дней, рассказывали, что раньше не представляли, какой была жизнь в дореволюционной России, а #Romanovs100 дал им такую возможность. Интерес к истории объединил тысячи людей вокруг проекта и сделал его таким вовлекающим — посты аккаунтов в соцмедиа получили более миллиона лайков, комментариев и шеров, а видеоролики набрали более миллиона просмотров. Мы планируем представить свои исторические проекты #1917LIVE и #Romanovs100 на одном из главных креативных фестивалей в Техасе. И наша аудитория может нам помочь туда попасть, проголосовав на сайте фестиваля (необходима предварительная регистрация).

— Что больше всего запомнилось в работе над проектом?

— Сам рабочий процесс — ежедневные просмотры и отбор фотографий. Было ощущение, что мы каждый день открываем что-то новое, заглядываем в личную жизнь Романовых, что мы имеем возможность изучать что-то сокровенное — то, к чему до нас мало кто имел доступ. Фотографии хранят нашу память, а архив царской семьи — это, наверное, первая настолько подробная фотолетопись в истории. В фотографиях Романовых пойманы моменты жизни большой и очень любящей семьи. Но в этой хронике также и история большой страны, история времени. Нашим проектом мы хотели сделать "живой" трибьют, дать фотографиям, когда-то вклеенным Романовыми в семейные альбомы, вторую жизнь — жизнь в социальных сетях.