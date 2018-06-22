Александр Козлов: все чиновники в ответе за развитие Дальнего Востока

Новый глава Минвостокразвития РФ Александр Козлов может сменить Александра Галушку на посту сопредседателя межправительственной комиссии Россия-КНДР. Об этом, а также о разработке программы предстоящего Восточного экономического форума, структурных и кадровых изменениях в министерстве и судьбе российско-китайских хоккейных матчей на границе Козлов рассказал в интервью РИА Новости. Беседовала Марина Луковцева.

— Александр Александрович, у вас уже прошла череда командировок на Дальний Восток. Можете подробнее рассказать об итогах?

— Первые поездки больше носили ознакомительный характер, потому что срок с момента вступления в должность прошел небольшой. Я посетил Еврейскую автономную область, Хабаровский край, Приморский край. Посмотрел во всех этих регионах проекты, которые обсуждались на заседаниях курирующего вице-премьера Юрия Трутнева и непосредственно самого министерства.

Кроме того, у нас есть филиалы министерства в Хабаровске и Владивостоке, подведомственные институты развития, также базирующиеся на Дальнем Востоке. Соответственно, посетил их, чтобы понять, как работает вся эта машина и нужно ли ее корректировать.

Самая обширная программа у меня была в Приморском крае. Была возможность проехать по всем территориям опережающего развития и изучить их проблематику, пообщаться с командой губернатора. Провели там ряд оперативных встреч, которые позволили в последующем принять решения.

Объясню. В ТОР есть такое направление, как работа с третьими лицами, в том числе "Водоканалом", Газпромом, Дальневосточной распределительной сетевой компанией, которая тянет электросети.

Например, условно, построена ферма, а приступить к работе нельзя, потому что не проведен газ, или чтобы протянуть газовую трубу через дорогу, требуется решение дорожников. Мы выявили подобные проблемы, дали поручения соответствующим структурам, чтобы они в оперативном порядке решили, потому что мы не имеем права обмануть инвестора.

— Какие регионы планируете посетить в ближайшее время?

— Буквально в следующий понедельник я отбываю в Магадан, оттуда через Хабаровск в Якутию, а потом на Камчатку. Тут цели не просто ознакомительные, а более глубокие.

На днях подписан документ по распределению средств — мы назвали для себя это "единой субсидией" — на создание и ремонт социальных объектов дальневосточных регионов. Напомню, предусмотрено 191 мероприятие. Сейчас нам важно поддержать, проконтролировать реализацию этих планов на местах, чтобы соблюдены были сроки, строительство укладывалось в очерченные рамки.

Планирую посмотреть, как регионы работают с "единой субсидией", уточнить, где нужна наша помощь, чтобы дать больше возможности для маневров регионам, чтобы они успешнее справились с реализацией планов по строительству или ремонту больниц, школ и других социальных объектов.

Кроме того, в повестке — майский указ президента. Минвостокразвития включено в работу по его реализации, и нужно обсудить этот вопрос с регионами. Также уделим внимание территориям опережающего развития: нужно познакомиться с инвесторами, изучить проблематику. И планирую в этих поездках сегмент транспортного развития регионов изучить, чтобы в дальнейшем предметно обсуждать эту проблематику с министром транспорта РФ. Не останется без внимания и тема дальневосточного гектара.

— А какие-то встречи для обсуждения международного сотрудничества на Дальнем Востоке запланированы в ближайшее время? © РИА Новости / Сергей Мамонтов Перейти в фотобанк Депутат оценил значение визита Мун Чжэ Ина в Россию

— В первую очередь это встреча глав России и Республики Корея, Владимира Путина с Мун Чже Ином — мы подписываем соглашение с министерством иностранных дел РФ о проведении межрегионального форума между регионами Дальнего Востока и административными образованиями Республики Корея. Форум будет значимым событием для межрегионального сотрудничества, поскольку в этот процесс активно включены регионы Дальнего Востока и корейские провинции, добрососедские отношения между которыми уже являются традицией. Его проведение запланировано во втором полугодии этого года в Республике Корея.

По линии КНДР в конце июня на Дальнем Востоке состоятся консультации экспертов по строительству инфраструктуры. До ВЭФа будет заседание межправительственной комиссии между Дальним Востоком и северо-востоком Китая. Вот такие ближайшие планы.

— Уже произошли кадровые изменения в министерстве. Кто назначен на освободившиеся должности?

— Назначения пройдут в ближайшее время. Есть свой порядок, и как только все необходимые процедуры пройдут, средства массовой информации будут проинформированы.

— Приняты ли какие-то структурные решения в Минвостокразвития?

— Точный ответ на этот вопрос можно будет дать позже. Возможны не только кадровые перестановки, но и изменения в структуре министерства. Если говорить на конкретном примере, рассматривая вопрос выделения "единой субсидии", то это значительные средства, которые выделяются регионам через министерство по развитию Дальнего Востока. Соответственно, добавляется работа для наших финансистов, также требуется контроль за этими деньгами, то есть все это повлечет изменения организационно-штатных мероприятий, определенных изменений, которые помогут усилить эти службы. Все структурные изменения будут зависеть от задач, которые стоят перед министерством.

— Прежний глава Минвостокразвития занимал также пост сопредседателя межправительственной комиссии Россия-КНДР. Вы унаследуете эту должность? И когда могут пройти ближайшие встречи в рамках межправкомиссии?

— В ближайшее время ожидается соответствующее распоряжение правительства Российской Федерации о смене сопредседателя с российской стороны. Вероятно, эта должность будет сохранена за мной.

Ждем решений. Если таковое будет принято, будем работать.

Очередное заседание МПК должно пройти в Москве в 2019 году. Даты будут определяться дополнительно.

— Встреча туроператоров России и КНДР была запланирована на июнь. Она уже прошла?

— Встреча еще не состоялась. Ждем уточнения по упрощению визового режима для туристов с корейской стороны, чтобы была основа для обсуждения туристических продуктов между туроператорами. Постараемся до Восточного экономического форума эту встречу провести.

— До назначения министром вы были губернатором Амурской области, и под вашим руководством было начато несколько крупных проектов, в том числе мост Благовещенск-Хэйхэ. Будете ли особо пристально следить за завершением реализации? © РИА Новости / Игорь Агеенко Перейти в фотобанк В Приамурье туристов из Китая будут привлекать "промышленными" маршрутами

— В функции министерства входит развитие всего Дальнего Востока и решение проблем, которые этому препятствуют, в том числе это касается создания инфраструктурных проектов. Если говорить конкретно по мосту, то не важно, кто это начинал, я ли в должности губернатора или кто-то другой. Этот проект поднимался еще 25 лет назад. Много было проделано и моим предшественником — губернатором Олегом Кожемяко в плане подготовки документальной базы, когда межправсоглашение было подписано. А мы уже перешли к исполнению тех документов, которые были приняты. Начали стройку, она успешно продолжается. Работа идет в графике. Над протокой Канигурганской началась надвижка моста. К сентябрю строители уже выйдут к основному мосту через реку.

Учитывая, что мост включен в госпрограмму социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, конечно, мы будем контролировать его возведение. Уникальный в своем роде проект трансграничного моста требует пристального внимания со стороны федеральных органов власти. Помимо строительства, имеется и ряд вопросов административного характера, решать которые необходимо на международном уровне. Будем помогать, сопровождать этот проект.

— Как продвигается строительство канатной дороги Благовещенск — Хэйхэ? Что уже сделано на настоящем этапе? © РИА Новости / Екатерина Чеснокова Перейти в фотобанк Россия начнет строить канатную дорогу из Приамурья в Китай не раньше ноября

— В настоящее время в рамках утвержденной концепции "Золотой мили" реализуется один туристический объект. Это трансграничная канатная дорога через реку Амур. Координатор проекта — министерство экономического развития области. Мы знаем, что в правительстве Амурской области объявлено о структурных изменениях этого министерства, но человек, которого назначили исполняющим обязанности министра, знает эту повестку, легко войдет в работу, и не думаю, что там произойдут принципиальные изменения в данном проекте. В настоящее время инвестором завершены проектно-изыскательские работы, идет проектирование.

Есть ряд сдерживающих факторов. Такие, как отсутствие финансирования берегоукрепления и реконструкции набережной реки Амур, а также недостающей обеспечивающей инфраструктуры. Будем помогать, думать вместе с регионом, что и как можно эту проблему решить.

— Известно о вашем увлечении хоккеем и участии в игре с КНР. Как думаете, получится ли здесь, в Москве, продолжить занятия хоккеем?

— Занятия хоккеем буду продолжать. Находясь в должности губернатора, не только занимался этим видом спорта, но и стремился развивать детский хоккей в Амурской области. Нам удалось молодежь России и Китая, ведь Приамурье — приграничный регион, связать с помощью игры в хоккей. Первый российско-китайский матч прямо на льду реки Амур (по линии госграницы) мы провели в 2017 году 14 января, в день рождения знаменитого хоккеиста Валерия Харламова. И мы эту практику будем продолжать. Я с позиции теперь уже федерального министра буду помогать. Надеюсь, министерство спорта РФ, наши коллеги, тоже обратят на это внимание.

Очень интересна история зарождения идеи проведения матча и ее воплощения. Когда я встретился с губернатором Лу Хао, сейчас он министр природных ресурсов Китая, подарил ему майку нашей хоккейной сборной и предложил ему попробовать провести матч. Он ответил, что хоккей у них не развит, но согласился все-таки на эксперимент, за что я ему очень благодарен. У меня есть дома картина, выполненная китайскими художниками, где нарисован этот первый матч. Мне ее подарили, и я очень дорожу этим подарком.

Там же не только игрой все ограничилось. Было подписано соглашение Амурской области, когда я еще там работал, и Китая о том, что четыре раза в год китайская детская команда приезжает к нам, а наши ездят туда, то есть дети знакомятся. Кто-то из этих детей в будущем может войти в сборные России или Китая, кто-то на трибунах увидеться. Это дает им надежду на большое будущее. Что касается меня лично, то когда время позволит, обязательно займусь поиском команды, потому что это все-таки командный вид спорта.

— Может, команду из членов Минвостокразвития создадите?

— Посмотрим. Если найдутся желающие, почему бы нет.

— В этом году Хабаровский край вошел в двадцатку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России. Есть ли какие-то планы по подтягиванию остальных дальневосточных регионов? © РИА Новости / Александр Крылов Перейти в фотобанк Эксперт: циркуляционная миграция могла бы стабилизировать демографию в ДФО

— Каждый регион проделал большую работу, причем, подчеркну, не ради рейтинга. Задача была привлекать инвестиции, развивать экономику и в итоге повысить качество жизни в дальневосточных регионах. Безусловно, регионы нацеливали на достижение показателей, позволяющих войти в число лидеров рейтинга.

Мы с Агентством стратегических инициатив подготовили конкретный сценарий, выполнив который регион прогнозно будет претендовать на ТОП-30. Мы предлагаем упрощение возможности открытия и ведения бизнеса субъектов малого и среднего предпринимательства, сокращение налогов (сборов) субъектов МСП — это позволит им иметь базу, маневрировать; сокращение затрат на производство продукции малого и среднего предпринимательства; введение мер по сокращению давления на них со стороны регулирующих и контролирующих органов.

И мы вместе с общественными организациями разработали предложения по реализации дополнительных мер поддержки малого и среднего предпринимательства. Это увеличение спроса на их продукцию; создание не менее трех центров повышения компетенции субъектов малого и среднего предпринимательства для работы в таких приоритетных отраслях, которые сегодня появляются на Дальнем Востоке, и с крупными производителями в сфере нефте- и газохимии, авиастроения и судостроения. Также речь идет об увеличении объема и улучшении условий финансирования субъектов МСП, развитии инфраструктуры поддержки экспорта, понимая близость стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В списке также увеличение спроса на экспортную продукцию МСП, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, вовлечение в предпринимательскую деятельность самозанятых граждан Дальнего Востока. Вот эти направления мы обозначили и будем в этих рамках двигаться вперед.

Тут нужно отметить, что в реализации этих рекомендаций важна ответственность чиновников всех уровней власти. Конечно, главное происходит именно на местах, в муниципалитетах. Но все мы, от глав муниципалитетов до федерального министра, ответственны за развитие Дальнего Востока. И министерство будет следить, как выполняются предложенные регионам сценарии. Если кто-то из чиновников на местах просто не хочет работать или даже мешает, будем предпринимать меры. Если сложности объективного характера препятствуют, будем помогать преодолеть эти сложности.

— После недавнего сообщения о возможной встрече президента России и главы КНДР на Восточном экономическом форуме, естественно, интерес к нему еще сильнее повысился. Как идет подготовка?

— Архитектура всей программы Восточного экономического форума находится в стадии глубокой проработки, потому что мы понимаем уровень и значимость этого форума не только для нашей страны, но и для всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

Сейчас пока рано говорить о деталях. Скажу лишь, что акценты будут расставлены на том, как инвестор работает в регионе, насколько ему комфортно. И также значительное место в обсуждениях на ВЭФ будет уделено социальному направлению — реализации комплексных планов развития дальневосточных регионов и отдельных городов. Ведь сегодня созданы институты развития, инвестор пришел, теперь социальный блок надо подтягивать, достигая тех же опережающих темпов, как и в экономике.

Могу добавить, что так же, как и в предыдущие годы, состоится фестиваль "Улица Дальнего Востока". Каждый дальневосточный регион расскажет о себе, о том, какие проекты реализуются, что делается для людей в плане развития социальной инфраструктуры, культуры, спорта. Отдельной темой фестиваля станет туристический потенциал регионов Дальнего Востока, а также этнокультурное разнообразие региона.

— По итогам 2017 года Дальний Восток стал лидером среди регионов России по росту прямых инвестиций. Причем большая часть из них приходится на Китай. Ожидаете ли вы роста китайских инвестиций в этом году? © РИА Новости / Владимир Трефилов Перейти в фотобанк Трутнев рассказал о реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке

— Мы ждем роста инвестиций, заинтересованы в них. Мы понимаем, что сегодня можем производить и торговать. Конечно, логистически нам удобнее это делать со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. У нас уже есть успешный опыт. Если говорить на примере Амурской области, то это экспорт пшеницы или сои, когда наша продукция конкурента по качеству — она экологически чистая, не содержит ГМО.

Рост инвестиций в основной капитал на Дальнем Востоке — 17,1 процента. Большая часть этих инвестиций — российские. Если оценивать вклад китайских инвесторов, то он значителен. Китай — основной партнер регионов Дальневосточного федерального округа.

Для дальнейшей активизации китайских инвесторов на Дальнем Востоке предпринимается ряд действий. Стали уже традиционными Дни китайского инвестора. Последний прошел 19 апреля в Хабаровске. В нем приняло участие два десятка китайских компаний. Теперь запланировано проведение Дня китайского инвестора в ноябре. Именно на таких мероприятиях было принято решение о строительстве целлюлозного завода в Хабаровском крае (инвестор — China Paper Corporation), о строительстве в Приморском крае зернового терминала, завода по производству соевого изолята.

Кроме того, проводятся встречи с инвесторами на правительственном уровне. Вице-премьер Юрий Трутнев часто посещает КНР, где с инвесторами обсуждает проекты высокой степени готовности, а также проблемы уже реализующихся проектов. Колоссальное значение имеет в этом плане Восточный экономический форум. В прошлом году китайская делегация стала одной из самых многочисленных.

Отмечу, что Минвостокразвития подготовило программу российско-китайского сотрудничества на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе. В документе зафиксированы цели по торговле и инвестициям с четкой ответственностью и сроками по каждому направлению. Подписание данного документа планируется в присутствии глав России и КНР.

— Китайский рынок является главным для сельхозпроизводителей Дальнего Востока России. Так, например, в Амурской области львиную долю посевных площадей составляют соевые поля. Будет ли в ближайшие годы расти экспорт сельскохозяйственной продукции с Дальнего Востока в Китай? © РИА Новости / Алексей Никольский Перейти в фотобанк Межгосударственные отношения России и Китая

— Для этого у нас есть все возможности. Рост сельского хозяйства на Дальнем Востоке по итогам 2017 года 8,2 процента, в среднем по России — 2,4 процента. Наибольшие темпы роста в Приморском крае и Амурской области. Приморский край вошел в тройку регионов-лидеров по РФ по темпам индекса производства продукции сельского хозяйства. Амурская область заняла четвертое место.

У проектов в сфере сельского хозяйства огромный экспортный потенциал. Если говорить о производстве мяса, то на Дальнем Востоке есть крупные российские агрохолдинги. В ТОР "Михайловский" работает "Русагро" и "Мерси Трейд". По прогнозам компании "Русагро", ближайшие два-три года внутренняя потребность Дальнего Востока в мясе будет закрыта, а дальше вопрос взаимодействия с соседями — Китаем, Японией, Кореей. В перспективе Приморский край может импортировать за границу до 1 миллиона тонн мяса.

По молоку. Со следующего года Дальний Восток может экспортировать в КНР 100 тысяч тонн молока и молочных продуктов в год, далее экспорт может вырасти до 1 миллиона тонн в год.

Что касается растениеводства, то по итогам 2017 года дальневосточники вырастили почти 2 миллиона тонн сои при том, что во всей России 3,6 миллиона тонн сои собрано. Рекордсмен — Амурская область, которая дает 35 процентов российской сои. Потенциал роста производства сои на ближайшие годы оценивается в более одного миллиона тонн. КНР закупает более 80 миллионов тонн ежегодно, какую-то часть северо-восточные провинции могут приобретать у дальневосточных аграриев.

В ТОР "Белогорск" открылся первый в России завод по глубокой переработке сои. Компания уже экспортирует в Китай соевое масло. Китайские партнеры завода также заинтересованы в поставках изолята, который выпускает завод.

— Вы устраивали в своем Instagram опрос, какой город Дальнего Востока можно назвать душой макрорегиона — Владивосток или Хабаровск. К какому решению в итоге пришли?

— У каждого населенного пункта на Дальнем Востоке своя история. Очень разная, интересная, порой непростая. К примеру, возьмем небольшое село Албазино в Амурской области. Его история тесно связана с казаками-первопроходцами, которые в свое время его защищали. Там можно смело снять грандиозную историческую киноленту об осаде Албазина. А сейчас недалеко строится космическая гавань — новый город Циолковский с космодромом, откуда уже прошло несколько пусков. Это принципиально другая история.

Есть свои истории у Владивостока, Хабаровска, Якутска, Биробиджана, Анадыря, Магадана, Камчатки и Сахалина. И тут не стоит конкурировать, какой населенный пункт лучше, нужно просто гордиться своей историей. Душа Дальнего Востока во всем Дальнем Востоке.