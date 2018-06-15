Кандидат в президенты Турции: развитие отношений с Россией нужно ускорить

Кандидат в президенты Турции от Партии счастья Темель Карамоллаоглу высказался в интервью РИА Новости за дальнейшее развитие отношений с Россией, в том числе сотрудничества по Сирии, а также за безусловное выполнение соглашения по поставкам российских зенитно-ракетных комплексов C-400. Он критически оценил позицию США на международной арене, обвинил НАТО в создании хаоса в исламских странах и заявил о невозможности продолжать процесс вступления Турции в ЕС.

Исламистская Партия счастья Турции создана в 2001 году. Занимает центристскую и умеренно националистическую позицию. Несмотря на то, что партия не представлена в парламенте, она является влиятельной политической силой в Турции, имеет около миллиона членов, поддерживается консервативными мусульманскими кругами страны. На парламентских выборах, которые 24 июня пройдут в Турции одновременно с президентскими, Партия счастья выступает в альянсе с левоцентристской Народно-республиканской партией и националистической Хорошей партии, который составляет основную конкуренцию альянсу правящей Партии справедливости и развития и националистической Партии национального движения.

— Будете ли вы и ваша партия в случае успеха на выборах развивать сотрудничество с Россией?

— Мы принципиально выступаем за развитие экономических отношений с Россией, это очень важно для ближневосточного региона, и не только для него. Это одна из тех тем, которой мы уделяем особое внимание, и мы хотим ускорить развитие этих отношений. На сегодняшний день США пренебрегают серьезными инвестициями в нашу экономику, поэтому мы ведем дела с Россией. Для Турции есть необходимость в сотрудничестве с Россией и по проекту АЭС "Аккую", и по другим проектам. И я верю, что мы продвинемся намного дальше в этом направлении. По Сирии сотрудничество тоже, безусловно, продолжится.

— Сохраните ли вы приверженность соглашению с Россией по покупке ЗРК С-400, несмотря на давление CША?

— Президент Тайип Эрдоган сказал, что тема покупки С-400 закрыта и никаких новых переговоров по этой теме быть не может. Я разделяю эту позицию. Мы хотим, чтобы по вопросу приобретения С-400 у РФ достигнутое соглашение было выполнено, и, возможно, мы будем еще дальше развивать контакты в этом направлении.

— Видите ли вы в лице США надежного партнера и союзника Турции по НАТО? © РИА Новости / Алексей Мальгавко Перейти в фотобанк Военный эксперт: Анкара предупреждает НАТО и США о "красной черте"

— США в решении любых вопросов занимают одностороннюю позицию, и ничего не меняется. Приход Дональда Трампа еще более усугубил ситуацию. К сожалению, американский президент проводит весьма разбалансированную политику, не признает даже те договоренности, которые были достигнуты до него. Как он сам никому не доверяет, так никто не доверяет и ему. Серьезные отношения с США возможны только на взаимовыгодной основе, и мы будем пристально за этим следить. Международные соглашения не должны зависеть от позиции только одной стороны.

Что касается НАТО, то мы изначально вступили туда в силу определенных обстоятельств. Но мы видим постоянно одностороннее понимание альянсом этого союзничества. Со стороны НАТО нет серьезного вклада по отношению к нашей безопасности. После развала СССР организация изменила свою стратегию, проекты альянса направлены на создание хаоса в исламских странах, мы этого тоже не приемлем. Поэтому мы решительно настроены развивать отношения в нашем регионе с Ираном, Россией, Ираком, Сирией, Египтом, другими арабскими странами. Эти отношения нужно обязательно укреплять и дальше, это может принести различные альтернативы в регион. Например, ранее была поднята тема о нашем вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества, и подобные вопросы могут быть вынесены на повестку дня.

— Намерены ли вы продолжать добиваться вступления Турции в ЕС в условиях заморозки этого процесса со стороны Брюсселя? © РИА Новости / Алена Палажченко Вице-премьер Турции пожаловался на несправедливость Евросоюза

— В создавшихся сегодня условиях мы не видим возможности для продолжения процесса вступления в ЕС. Европа требует от нас выполнения условий, которые мы заведомо выполнить не сможем. Например, от позиции по Кипру мы не откажемся и не примем требований, которые, по нашему мнению, могут создавать для нас угрозу и нанести ущерб безопасности. Как Великобритания не хочет, чтобы ею управляли из Брюсселя, так и мы не хотим, чтобы Брюссель нами командовал. И свои проблемы мы будем решать сами. Однако у нас нет никаких возражений против продолжения и укрепления наших торговых, экономических отношений с Европой. Но если эту нашу готовность будут воспринимать как "цивилизационный проект", чтобы диктовать свои условия, то мы на это никогда не согласимся.

— Каково ваше отношение к переходу Турции на президентскую систему управления и действию в течение почти двух лет в стране режима ЧП, введенного после попытки переворота в июле 2016 года? © РИА Новости / Антон Денисов Перейти в фотобанк В Еврокомиссии заявили, что Турция продолжает отдаляться от ЕС

— Неограниченная власть президента не только нам, но и ни одной стране не принесет пользы. Даже если президентская система будет реализована, то для баланса очень нужен будет сильный парламент. Можно подумать и о возращении к парламентской системе, здесь нет ничего невозможного, но самое главное — обеспечить разделение властей, то есть исполнительная, судебная законодательная власти должны быть независимы друг от друга.

Насчет отмены режима ЧП мы, в случае прихода к власти, даже раздумывать не будем, сразу же примем такое решение. Введение режима ЧП будет в полномочиях президента, но я считаю, что по этому вопросу мы будем в тесном контакте с парламентом.