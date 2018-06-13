Алексей Комиссаров: будущему губернатору под БТР ложиться не обязательно

Масштабные ротации в губернаторском корпусе, федеральных министерствах и госкорпорациях потребовали подготовки управленцев нового типа. Для этого в прошлом году в Высшей школе государственного управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) стартовала программа развития кадрового управленческого резерва. Большинство выпускников набора 2017 года уже заняли высокие государственные посты, в том числе должности временно исполняющих обязанности глав регионов. Новый поток программы стартует в середине июня, обучение будут проходить 77 человек. О том, кого и как отбирают для участия в программе, чему учат будущих госуправленцев и зачем слушателям экстремальные занятия на военном полигоне, рассказал в интервью РИА Новости директор ВШГУ, проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров. Беседовала Елена Лазаренко.

— Алексей Геннадиевич, в последнее время идет постепенная последовательная смена глав регионов. Значительная часть новых врио губернаторов — выпускники программы подготовки кадрового управленческого резерва РАНХиГС. Среди них врио губернатора Тюменской области Александр Моор, врио главы Орловской области Андрей Клычков, врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский и другие. Расскажите, пожалуйста, что это за программа.

— В академии существует много программ обучения государственных служащих. Одна из них — это программа подготовки высшего резерва управленческих кадров, которая в этом году стартовала в восьмой раз.

На этой программе проходили обучение многие из нынешних государственных руководителей разного уровня, в том числе члены правительства.

В прошлом году было принято решение о запуске параллельно существующим группам новой программы развития кадрового управленческого резерва, набор на которую производился администрацией президента. Перед нами была поставлена задача за короткий срок, за восемь модулей, дать максимум информации о современных трендах, существующих вызовах и о современных подходах к менеджменту вообще и к управлению в госсекторе в частности.

Эта программа благополучно завершилась пару месяцев назад, и в середине июня у нас начинается новый поток.

Программу стали называть "губернаторской", так как ее проходил ряд назначенных на должность врио глав регионов, хотя на самом деле она направлена на подготовку госслужащих широкого профиля.

— Кого отбирают для участия в этой программе?

— На нее берут госслужащих, имеющих уже достаточно серьезный опыт работы в государственном секторе. У нас есть и заместители федеральных министров, и вице-губернаторы, и руководители госкорпораций. Кроме того, в этом наборе часть слушателей будет из числа финалистов конкурса "Лидеры России".

— Как соотносятся эти две программы — "Лидеры России" и подготовки кадрового управленческого резерва?

— Это совершенно разные программы. Главное различие заключается в том, что программа кадрового управленческого резерва — образовательная программа, направленная только на госслужащих. А "Лидеры России" — это конкурс управленцев, где большинство участников не имеет никакого отношения к государственной службе. Это работники малого, среднего и крупного бизнеса, госслужащих в финале там всего 8 процентов.

Но при этом есть и взаимосвязь. Она заключается в том, что лучшие из победителей конкурса "Лидеры России" и те из лучших, кто планирует свою дальнейшую жизнь так или иначе связать с государственной службой, имеют шанс попасть на программу подготовки высшего кадрового управленческого резерва.

— За последние два года в России сменились почти два десятка глав регионов. Все назначенные врио губернаторов проходили программу?

— Не все из назначенных новых врио губернаторов заканчивали нашу программу. Но большинство являются выпускниками, особенно если говорить про последний год. Из выпуска нашей программы девять врио губернаторов назначены и два федеральных министра. Были назначения и на другие достаточно высокие должности.

Соответственно, прохождение нашей программы — не обязательное требование для того, чтобы стать губернатором. Более того, участие в программе не гарантирует губернаторскую должность.

— Чему учите слушателей? Какие вызовы, как вы предполагаете, стоят перед новыми региональными управленцами? © РИА Новости / Алексей Дружинин Перейти в фотобанк Эксперт: новых врио губернатора готовили к карьерному росту

— Это прежде всего те вызовы, которые стоят перед миром вообще и перед нашей страной в частности. Они касаются новых технологий и тех изменений, которые происходят в связи с их внедрением. Наша задача — немного перевести взгляд слушателей с сиюминутных вопросов и проблем, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни, на те задачи, которые могут появиться в ближайшем или чуть отдаленном будущем. Для этого мы приглашаем в качестве спикеров, преподавателей не только лучших российских, но и самых известных мировых профессоров, экспертов-практиков. У нас читали лекции профессора из Массачусетского технологического института (MIT), Школы Ли Куан Ю и многих других университетов и образовательных структур. Дополнительно у нас была задача освежить основные управленческие навыки. Все слушатели где-то раньше учились, возможно, не один раз, многие из них заканчивали хорошие, а некоторые даже лучшие учебные заведения. Но, во-первых, никогда не поздно и никогда не вредно что-то повторить. Во-вторых, узнать, какие новые подходы к управлению вообще появились в связи с внедрением новых технологий и подходов.

— А из российских экспертов кто преподает?

— У нас преподают как профессора, так и действующие руководители. Из профессорского состава я бы выделил ректора РАНХиГС Владимира Мау, декана экономического факультета МГУ Александра Аузана и других специалистов-экспертов, например таких, как Василий Ключарев, директор Института когнитивных наук ВШЭ, который рассказывал нашим слушателям о нейроэкономике, о работе человеческого мозга, о том, как принимаются решения и какие исследования в этом направлении идут. Из действующих руководителей много успешных министров и губернаторов. У нас, в частности, выступали Владимир Якушев — в то время еще губернатор Тюменской области, мэр Москвы Сергей Собянин, глава МИД Сергей Лавров, глава Сбербанка Герман Греф, руководитель администрации президента Антон Вайно и его первый заместитель Сергей Кириенко. В общем, слушателям преподает большое количество крупных руководителей, которым есть что рассказать и есть чем поделиться. Это тоже один из важных элементов программы.

— Если говорить о самой программе, какова ее структура?

— Программа состоит из восьми модулей, каждый из них имеет определенную основную тему. Начинаем мы с общих трендов, мировых вызовов и их значения для России. Этот модуль мы делаем совместно с Корпоративным университетом Сбербанка. Отдельный модуль посвящен общим вопросам менеджмента, что ближе к программам МВА. Его мы делаем вместе со школой Сколково. Есть отдельный модуль, посвященный госуправлению, он традиционно делается РАНХиГС. Отдельный модуль посвящен цифровой экономике. Сейчас в нашей стране запускается отдельная программа по цифровой экономике, поэтому решили сделать отдельный модуль. Для нового потока будет отдельная региональная стажировка, где слушателям предстоит решать какие-то реальные проблемы, с которыми сталкиваются губернаторы. Будет также зарубежная стажировка. В прошлом году она была в Гонконге, в этом году страна еще не определена. В любом случае цель этой стажировки — посмотреть на лучший мировой опыт, который может был применим у нас.

— Гонконг в прошлом году был выбран как активно развивающаяся экономика?

— Гонконг был выбран по разным причинам. Очень многих слушателей интересовало, какие методы сейчас применяются в Китае, а Гонконг, с одной стороны, это часть Китая, а с другой — обособленная территория, может быть, чуть более открытая, чуть более понятная для европейского, для нашего менталитета, поэтому был выбран именно Гонконг. В следующем году, я думаю, это может быть Сингапур со своим знаменитым опытом трансформации госуправления и страны в целом.

— Вы сказали, в предстоящем модуле у слушателей будет конкретный региональный проект. Это будет проект, не привязанный к работе будущего губернатора? Или уже известно, кто из слушателей на какую должность в перспективе будет назначен, и проект будет реализован в регионе назначения?

— Конечно, нет. Мы заранее не знаем, кто из слушателей на какую позицию будет назначен. Решение принимается тогда, когда в нем появляется необходимость, а не тогда, когда заканчивается тот или иной модуль. Более того, наша задача не подготовить людей к работе в каком-то конкретном региона. Задача — дать общее понимание тех вопросов, проблем, с которыми сталкивается практически любой регион в разных отраслях. И как я уже говорил, это не программа подготовки губернаторов, это программа подготовки госслужащих высокого уровня в целом. Но у нас есть уверенность, что кем бы потом эти люди ни работали — будут они министрами, руководителями госкорпораций, губернаторами или каким-то другими большими начальниками, — понимание, что происходит на земле, важно в любом случае.

— Как будут отобраны проекты? Вы поговорили с руководителями регионов, они предложили свои "узкие места", на которые в регионах не хватает человеческих ресурсов, и вы предложите их для решения слушателям программы?

— Это один из вариантов. Мы обратились к руководителям регионов и ждем сейчас предложений от них. Мы очень надеемся в первую очередь на выпускников нашей программы, потому что они понимают, что может предложить программа и что могут предложить слушатели. Выберем либо самый интересный, с наибольшим вызовом, либо, возможно, возьмем несколько проектов из разных регионов, и наши слушатели смогут выбирать те, которые им наиболее интересны.

— Сколько человек будет обучаться на новом потоке? © РИА Новости / Алексей Дружинин Перейти в фотобанк Не надо бояться прогресса: эксперты оценили назначенных министров соцблока

— У нас планируется 77 человек. Завершится она в марте-апреле следующего года.

— Были случаи, когда вы в процессе обучения понимали, что слушатель не подходит для высокой руководящей должности?

— В программе нет случайных людей. Все, кто проходит обучение, люди с большим опытом, достаточно серьезными позициями, поэтому сказать, что кто-то совсем разочаровал, такого не было. Другое дело, что во время учебы люди по-разному себя проявляют. Кто-то показывает одни способности и компетенции более ярко, кто-то другие, и я предполагаю, что администрация президента перед назначением тех или иных кандидатур на те или иные должности смотрит, как они проходили обучение. Но каких-то явных разочарований у нас не было.

— А те, кто очаровал, были? Можете кого-то выделить?

— Группа настолько яркая, что сложно кого-то выделить. Самое главное, что запомнилось, — появилась команда. Они сейчас очень хорошо взаимодействуют друг с другом, встречаются и по работе, и уже вместе отдыхают. При этом, даже отдыхая, обсуждают какие-то вызовы, рабочие вопросы, помогают друг другу. Вот это, мне кажется, самое главное, что дала программа.

— У вас ведь есть Клуб выпускников программы?

— У нас есть Ассоциация выпускников программ кадровых резервов, которая давно существует в академии. Но для этой группы сами слушатели хотят создать дополнительно свой небольшой клуб, который позволит им неформально встречаться и общаться.

— В программе есть такой предмет, как "медийность"?

— Да, часть одного из модулей была посвящена коммуникациям: публичным выступлениям, работе со средствами массовой информации. На другом модуле у нас был курс по эмоциональному интеллекту, так как для современного управленца это очень важная компетенция, которая позволяет и лучше понимать, и слышать других людей: своих коллег, жителей региона, если это руководитель региона, и лучше доносить свои мысли, планы, объяснять, что и для чего делается. Это, конечно, очень важно, и я думаю, на втором потоке мы уделим этому еще больше внимания.

— Уделяется ли внимание командообразованию? © РИА Новости / Алексей Дружинин Перейти в фотобанк Доверие к командам: президент назначил врио губернаторов двух регионов

— Мы стараемся, чтобы в каждом модуле были какие-то командообразующие мероприятия. Когда-то это может быть игра в футбол или другое спортивное соревнование. Иногда это классические тимбилдинговые мероприятия, например совместная сборка какого-то сложного конструктора. У нас были совместный сплав по реке в Сочи, другие мероприятия, которые обычно привлекают очень много внимания, особенно со стороны прессы.

— Например, под БТР ложились…

— Про БТР — это отдельная история. Почему-то все говорят, что клали кого-то под танки. На самом деле это был день, посвященный антитеррористической подготовке. Слушателям рассказывали не только о том, какие вызовы в этом плане стоят перед миром и нашей страной, но и о том, как в нашей стране готовят соответствующих специалистов, как они живут и работают. Этот модуль проходил с выездом в воинскую часть, где наши слушатели увидели оборудование, которое используется для борьбы с террористами, познакомились с современными программами подготовки, в том числе попробовали какие-то элементы этой подготовки на себе. Причем это не было обязательным требованием, это была опция. По желанию можно было прыгнуть с десантной вышки с парашютом, пострелять из разных видов оружия. Ну и работа в стрессовых условиях, необходимость, оказавшись под БТР, сохранить хладнокровие тоже были одним из испытаний, которое многие захотели попробовать, и успешно с этим справились.

— Хочется узнать фамилии смельчаков.

— Во-первых, их очень много, у нас подавляющее большинство в этом участвовало, поэтому перечисление фамилий займет много времени. Во-вторых, мы специально не фиксировали тех, кто проходил или не проходил те или иные испытания, потому что это не являлось обязательной частью программы. Это, скорее, дополнительная возможность, которая, на мой взгляд, оказалась очень полезной и для поднятия командного духа, и для большего уважения к нашим доблестным солдатам и офицерам, которые зачастую работают в непростых условиях, и подготовка у них тоже непростая.

— Слушателям запрещено рассказывать про программу?

— Нет, никакого прямого запрета на рассказ о программе нет, и мы сами ничего не скрываем. Мы не афишируем список слушателей, чтобы избежать излишних ожиданий в отношении тех или иных слушателей, потому что, как я уже говорил, само по себе попадание в эту программу не гарантирует продвижение по карьерной лестнице и назначение на высокую должность.

А что касается самой программы, больших секретов нет. Единственное, мы не выкладываем в открытом доступе записи встреч, семинаров, потому что со многими из спикеров есть договоренность, что встреча проводится в формате off the record и мы не даем в открытый доступ подробности этих встреч. Тем самым мы получаем очень высокий уровень открытости в обсуждении тех или иных вопросов и вызовов, которые стоят перед страной.

— Один из слушателей вашей программы говорил, что хочет внедрять обучение областных и муниципальных чиновников в регионе, куда он был назначен. РАНХиГС, у которой есть филиалы в крупных городах, могла бы помочь в организации такого обучения? © РИА Новости / Нина Зотина Перейти в фотобанк Участники президентской программы кадрового резерва осенью поедут в регионы

— Мне кажется, одно из самых главных достижений программы и вообще таких программ — то, что наши слушатели понимают важность и необходимость учебы как для себя, так и для членов своей команды. Действительно, многие из них хотят делать какие-то образовательные программы для своих региональных министерств. Филиалы академии всегда готовы в этом плане помочь. У нас сейчас наши коллеги по академии разрабатывают концепцию, которая будет более активно проводить региональное обучение на базе филиалов. Но еще раз повторю: самое главное — это желание и готовность учиться, потому что в наше время это просто необходимо.