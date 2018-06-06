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Интервью

Николай Булаев: кампания-2018 отличается отношением избиркомов к выборам

11:0006.06.2018
(обновлено: 11:03 06.06.2018)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЗаместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай БулаевЗаместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В единый день голосования 9 сентября в России пройдут выборы разного уровня — от губернаторских до муниципальных. В некоторых регионах избирательные кампании уже стартовали, некоторым еще предстоит назначить выборы. Об отличиях нынешней региональной кампании, о взаимодействии с избиркомами и о некоторых технических новшествах избирательного процесса в интервью РИА Новости рассказал заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

— Николай Иванович, в ряде регионов уже начались избирательные кампании, некоторым еще предстоит назначить выборы на 9 сентября. Каковы ваши ожидания от предстоящего в этом году единого дня голосования?

Председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Миронов рассказал о кандидатах от эсеров на выборах 9 сентября

— Мне кажется, главным отличием этой кампании является совершенно иное психологическое состояние и избирательных комиссий, и возможных участников избирательной кампании. Это касается и выборов в органы законодательной власти, и выборов губернаторов, да и выборов иного уровня. Я не думаю, что в какие-то прошлые времена, год или два года назад, слово "праймериз" было в лексиконе больше, чем одной партии. Сегодня абсолютное большинство партий проводят мероприятия, которые обозначают этим иностранным словом, то бишь предварительное голосование. И я понимаю, что многие хотят знать настрой избирателей и понимать, какой кандидат для избирателей более приемлем.

Мне кажется, сегодня, в преддверии кампании (я, правда, не слышал утверждений, что кампании будут нечистоплотными) две проведенные федеральные кампании — и выборы в Госдуму, и особенно выборы президента, создали иное отношение к избирательному процессу. Мне кажется, доверие участников избирательного процесса и в первую очередь избирателей неимоверно выросло — и к самой процедуре, и к результатам голосования. И мне представляется, что эти факторы будут определяющими в ходе этой избирательной кампании. Она, по сути дела, уже идет.

— Какие регионы ЦИК считает самыми проблемными? Есть ли опасения насчет возможных массовых нарушений или серьезных трудностей при организации выборов?

Комплексы обработки избирательных бюллетеней во время выборов. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
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На довыборах в Госдуму откроют около 100 избирательных участков за рубежом

— Что касается тревожности по каким-то регионам, то у меня ее нет. Каждый регион, конечно, это своя специфика, свои кандидаты, свой уровень конкурентности. Но мне представляется, что есть сегодня настрой основных участников избирательной кампании на то, чтобы информировать избирателя о своем участии, о своих программах, если работал — о результатах того, что сделано. И мне кажется, это расчет не на административный ресурс, а расчет на грамотного избирателя, который делает выбор не под давлением, а в результате понимания того, кто чего стоит.

— Не так давно ушли в отставку главы Мособлизбиркома, Севастопольского горизбиркома, избирательной комиссии Белгородской области. Можно ли ожидать, что еще в каких-то региональных комиссиях вскоре сменятся председатели?

— Мне кажется, что вопрос смены, ухода, прихода председателей или членов избирательных комиссий субъектов Российской Федерации это естественный процесс. Кто-то из председателей понимает, что он не готов работать на том уровне, который сегодня предъявляет время; кто-то по возрасту уже считает, что необходимо уйти на пенсию, и спокойно уходит, остается в составе комиссии работать или вообще уходит на пенсию. И мы кроме слов благодарности им ничего не можем сказать, и слова благодарности заслуженные. Что касается появления новых председателей, совершенно точно этот процесс носит обычный жизненный характер, смены будут, и они не зависят от каких-то "погодных явлений".

Конечно, Центральная избирательная комиссия к некоторым из председателей предъявляет серьезные претензии. И когда мы видим, что исправления этих претензий и тех ошибок, которые есть, не предвидятся, если люди просто не понимают, как это делать, у них не получается в силу разных обстоятельств, мы пытаемся убедить, что надо сделать шаг в сторону. Избирательный процесс, на мой взгляд, дело наисерьезнейшее, и его результаты определяют, кто приходит к власти. Для людей очень важно, чтобы они понимали, по каким правилам проходят выборы, избиратель должен понимать, насколько чист результат избирательной кампании. Когда он понимает правила и доверяет результату, власть пользуется доверием. Поэтому когда не получается, лучше иметь проблему у одного человека — у председателя комиссии, чем иметь проблему у целого региона по доверию к результатам выборов. Мне кажется, этот процесс у нас идет достаточно спокойно в последнее время, мы находимся в режиме абсолютного взаимодействия с законодательной, исполнительной властями регионов, да и с нашими председателями.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкЧлены избирательной комиссии во время подсчета голосов на одном из избирательных участков во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов на одном из избирательных участков во Владивостоке

— Если говорить о тех аспектах подготовки к предстоящим выборам, которые относятся непосредственно к компетенции Центризбиркома, все ли вопросы решены?

Символика партии Единая Россия. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Единая Россия" начнет предварительное голосование перед выборами

— Что касается нормативной базы, которую должна подготовить Центральная избирательная комиссия, то мы находимся четко в том графике, который утвержден был еще в начале года. Мы не видим проблем, которые являются неразрешимыми. Мы аккуратно отслеживаем, что происходит в региональных избирательных комиссиях, как они готовятся. И мне кажется, все-таки сегодня уровень понимания между всеми комиссиями, входящими в избирательную систему России, очень высокий. Сегодня мы уже отработали механизм взаимодействия, общее понимание того, как должны проходить и довыборный период, и агитационный период, и единый день голосования. Мне представляется, что то понимание, которое существует, оно дорогого стоит. Я думаю, что оно будет в конечном итоге определять уровень доверия к результатам избирательной кампании, вне зависимости от региона.

— Те новации, которые были на прошедших президентских выборах, будут применяться и в единый день голосования?

— Да, в абсолютном большинстве регионов. Если говорить о QR-кодировании протоколов, все регионы на наше предложение сохранить эту норму ответили абсолютным согласием. Большинство регионов предполагает применять видеонаблюдение. Думаю, что мы решим вопрос с видеонаблюдением и на дополнительных выборах в Государственную думу. Я как-то говорил о том, что избирательный процесс последние два года определил новые стандарты для проведения выборов, среди них — видеонаблюдение, мобильный избиратель, QR-кодирование, более широкое применение КОИБов. Мне кажется, эти стандарты в этой избирательной кампании будут более заметны, чем даже в прошлых кампаниях.

 

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