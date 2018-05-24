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Интервью

Станислав Кузнецов: Россия уже не главная цель для киберпреступников

09:0024.05.2018
(обновлено: 09:01 24.05.2018)
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© Фото : предоставлено пресс-службой Сбербанка Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Архивное фотоЗаместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Архивное фото
© Фото : предоставлено пресс-службой Сбербанка

Сбербанк в рамках Петербургского международного экономического форума планирует представить несколько новинок — от беспилотного вертолета до турникета, распознающего лица. Почему потери российской экономики от кибермошенников ежегодно растут, как с помощью биометрии можно вычислить преступника в толпе и зачем нужен корпоративный мессенджер, в интервью РИА Новости рассказал заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов. Беседовали Дарья Станиславец и Диляра Солнцева.

— С чем вы приехали на форум в этом году?

Как вы защищаете данные на своем компьютере?
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— Сбербанк приехал в Санкт-Петербург с большим багажом новых продуктов, которые будем презентовать. К числу приоритетов я бы отнес запуск с 10 июня специального marketplace SberB2B для бизнеса — это будет электронная торговая площадка, где российские компании, в том числе малые и средние предприятия, госкомпании, смогут абсолютно прозрачно покупать любые продукты друг у друга, расширять рынки сбыта, заключать и оплачивать контракты. Они получат возможность размещать свои продукты на этом ресурсе, описание продукта и видеть цены в своем сегменте рынка. Они смогут даже поставить несколько цен в зависимости от условий, например, от количества товара или сроков поставки.

Для экспортеров и импортеров мы презентуем другую платформу, на которой будет предоставлена информация об участниках внешнеэкономической деятельности в любой стране мира по группам товаров.

— Как развивается ваш проект по идентификации по голосу и лицам?

Иконка браузера Google Chrome. Архивное фото
© РИА Новости
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— Это наш проект с компанией VisionLab. Мы достаточно далеко продвинулись в этой области, будем представлять новый продукт, который уже фактически "упакован" и получил рабочее название "Турникет". Он определяет человека с точностью 99,8% — один из самых высоких показателей в мире. Сбербанк это уже опробовал на себе — есть полный учет прихода и ухода сотрудников на работе, не надо держать целый штат людей, которые смотрят в документы, потом на человека, сверяют человека с фотографией. Вероятность таких ошибок у человеческого фактора значительно больше, чем надежность работы систем визуализации.

Мы поставили такой турникет на форуме, и будем опробовать на участниках ПМЭФ.

— Вы его тестировали уже в реальных условиях?

Пассажиры на станции метро Спортивная Сокольнической линии. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Собянин рассказал о работе системы распознавания лиц в метро
— Мы совместно с правоохранительными органами, с руководством московского метро, с УВД на транспорте договорились в порядке эксперимента на четырех станциях метрополитена применить эту технологию, но не на пропускной режим, а на розыск преступников.

Мы загрузили в эту систему 50 тысяч фотографий преступников, которые находятся в базе данных федерального розыска. Причем большинство этих фотографий плохого качества. В результате 42 рецидивиста за месяц были на четырех станциях метро задержаны. Они получили новые сроки и уехали в новые места лишения свободы.

Конечно, эти технологии надо применять в аэропортах, в местах массового скопления людей для поиска пропавших.

Сегодня как минимум представители полтора десятка стран мира очень хотели бы получить эти разработки.

— Обсуждали ли вы с мэрией Москвы применение этой технологии на улицах столицы?

Хакер. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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— Мне известно, что эту тему планирует президент банка Герман Греф обсудить с (мэром Москвы Сергеем – ред.) Собяниным, возможно, на форуме, либо отдельно в ближайшее время.

— На банкоматах будете применять эту технологию?

— На банкоматах везде есть камеры. У нас работа ведется на эту тему.

Мы хотим на форуме показать еще одну разработку с использованием биометрии, которую мы создали с нашими партнерами. Речь идет о технологии, которая позволяет быстро оформлять документы, удостоверяющие личность, в том числе права. Вы сможете убедиться, как можно регистрировать данные, использовать документы, удостоверяющие личность, для различного рода сделок, как быстро и защищенно можно подготовить любые документы с уникальным уровнем безопасности в этих документах.

— Что с вашим мессенджером Dialog, может ли он стать альтернативой Telegram, например?

У вас были проблемы с доступом к соцсетям после блокировки Telegram?
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— Мы создали рабочую группу, в рабочую группу входят разные представители, в том числе и ФСБ России, мы работаем совместно для того, чтобы гарантированно создать надежную платформу. В нашем варианте все коды, которыми будет управляться мессенджер, будут находиться в распоряжении правоохранительных органов, они будут иметь допуск к любой информации.

— Когда вы доработаете мессенджер?

— Мы сейчас работаем над несколькими вариантами — нашим корпоративным и над внешним, который будет платным. Будем предлагать его для госорганов и бизнеса. Ряд компаний и ведомств его уже тестируют. Доработка проекта потребует еще несколько месяцев.

— Если перейти к теме кибербезопасности, сократилось ли число число преступлений с использованием методов социальной инженерии?

— Нет, не снизилось. К сожалению, именно Россия беспрецедентно лидирует по этому направлению. У нас ежедневно совершается уже несколько тысяч таких преступлений.

Сегодня мы видим, число попыток украсть деньги у наших клиентов достигает 10, иногда 11 тысяч в неделю, мы останавливаем все сомнительные, необычные для клиента транзакции.

— Сколько средств своих клиентов вы спасли от кибермошенничества в этом году?

Хакер. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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— 13,8 миллиардов рублей с начала года.

— В прошлом году вы оценивали потери российской экономики от киберпреступлений в 600-650 миллиардов рублей. Каковы ваши текущие прогнозы?

— Мы сейчас готовим аналитическое исследование к Международному конгрессу по кибербезопасности, который пройдет в июле, оно будет посвящено анализу киберрисков в разных странах мира. По нашим оценкам, экономика России может потерять по итогам 2018 года не менее 1 триллиона рублей.

Эта цифра, конечно же, прогнозируемая. Мы считаем, что она реальная, и она может быть изменена в меньшую сторону, если мы сделаем тот самый рывок, о котором говорил президент страны в вопросах информационной защиты личности и бизнеса. Если же регулирование в этой сфере, скорость принятия решений по-прежнему будут отставать от развития технологий, то 1 триллион может оказаться очень оптимистичным прогнозом.

— Вы еще два года назад говорили, что Россия возглавляет список стран, которые являются целью номер один для кибермошенников, мы до сих пор еще лидируем?

Покупательница рассматривает новый смартфон iPhone X. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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— Нет, мы уже не лидируем. Мы опустились немножко ниже, мы занимаем сейчас третье место в мире по угрозам. Я бы не хотел сейчас рассказывать, кто занимает первое место, но наше продвижение связано с внедрением новых технологий. Например, уровень защищенности пластиковых карточек в России значительно выше, чем в ряде других стран. Наши карточки считаются одними из самых надежных в мире, что не скажешь, например, про целую линейку банков Соединенных Штатов Америки, где карточные продукты, к сожалению, требуют значительно большего уровня безопасности.

— Выявляли ли вы подделки новых купюр в 200 рублей и две тысячи?

— Нет. Мы внимательно следим за этим направлением и не зафиксировали ни одного факта подделки на сегодняшний день.

Интернет. Архивное фото
© Fotolia / BillionPhotos.com
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По-прежнему самыми подделываемыми купюрами остаются пять тысяч рублей. Но ситуация потихоньку стабилизируется, всплесков подделок в отдельных регионах не фиксируется.

— Ранее Сбербанк тестировал дроны для перевозки наличных, что сейчас с этим проектом?

— Мы в нашей лаборатории робототехники продолжаем очень активные работы над несколькими типами дронов. Как минимум пять, а то и шесть типов разных дронов, сегодня исследуются, создаются, строятся и используются в моделях. В этом году на площадке ПМЭФ мы показываем новый беспилотный летательный аппарат, который построен в формате беспилотного вертолета. Он небольших размеров, у него размах не более трех метров, и он может перевозить около семидесяти килограммов груза. Но мы с партнерами работаем над увеличением грузоподъемности до 100 килограмм.

Сегодня идут испытания, вертолет строится, мы предполагаем, что завершение этой работы будет в сентябре-октября, а в ноябре-декабре мы ожидаем, то этот вертолет будет поставлен на крыло, как говорят авиаторы.

Хакер. Архив
© Fotolia / Alexander
Исследование показало, что хакеры похищали чаще всего в 2017 году
— Для каких целей вы хотите его использовать?

— Мы считаем, что такой беспилотный вертолет будет востребован в труднодоступных районах, там, где, собственно говоря, нет дорог, и там, где необходимо доставить документы, грузы, либо денежные средства. У вертолета есть спецконтейнер, он вмонтирован в днище вертолета, и, например, завладеть этими деньгами невозможно при любых условиях, потому что этот спецконтейнер имеет уникальную защиту — при любой попытке взлома деньги заливает краской, и они становятся непригодны к употреблению.

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