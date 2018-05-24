Станислав Кузнецов: Россия уже не главная цель для киберпреступников

Сбербанк в рамках Петербургского международного экономического форума планирует представить несколько новинок — от беспилотного вертолета до турникета, распознающего лица. Почему потери российской экономики от кибермошенников ежегодно растут, как с помощью биометрии можно вычислить преступника в толпе и зачем нужен корпоративный мессенджер, в интервью РИА Новости рассказал заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов. Беседовали Дарья Станиславец и Диляра Солнцева.
— С чем вы приехали на форум в этом году?
36.7%Покупаю программу-антивирус
39.9%Скачиваю бесплатный антивирус
0 %Полагаюсь на установленные вместе с операционной системой средства защиты
Для экспортеров и импортеров мы презентуем другую платформу, на которой будет предоставлена информация об участниках внешнеэкономической деятельности в любой стране мира по группам товаров.
— Как развивается ваш проект по идентификации по голосу и лицам?
Мы поставили такой турникет на форуме, и будем опробовать на участниках ПМЭФ.
— Вы его тестировали уже в реальных условиях?
Мы загрузили в эту систему 50 тысяч фотографий преступников, которые находятся в базе данных федерального розыска. Причем большинство этих фотографий плохого качества. В результате 42 рецидивиста за месяц были на четырех станциях метро задержаны. Они получили новые сроки и уехали в новые места лишения свободы.
Конечно, эти технологии надо применять в аэропортах, в местах массового скопления людей для поиска пропавших.
Сегодня как минимум представители полтора десятка стран мира очень хотели бы получить эти разработки.
— Обсуждали ли вы с мэрией Москвы применение этой технологии на улицах столицы?
— На банкоматах будете применять эту технологию?
— На банкоматах везде есть камеры. У нас работа ведется на эту тему.
Мы хотим на форуме показать еще одну разработку с использованием биометрии, которую мы создали с нашими партнерами. Речь идет о технологии, которая позволяет быстро оформлять документы, удостоверяющие личность, в том числе права. Вы сможете убедиться, как можно регистрировать данные, использовать документы, удостоверяющие личность, для различного рода сделок, как быстро и защищенно можно подготовить любые документы с уникальным уровнем безопасности в этих документах.
— Что с вашим мессенджером Dialog, может ли он стать альтернативой Telegram, например?
%Да, некоторые ресурсы не работали
16.8%Были незначительные перебои
46.9%Нет, ничего такого не замечал(а)
— Когда вы доработаете мессенджер?
— Мы сейчас работаем над несколькими вариантами — нашим корпоративным и над внешним, который будет платным. Будем предлагать его для госорганов и бизнеса. Ряд компаний и ведомств его уже тестируют. Доработка проекта потребует еще несколько месяцев.
— Если перейти к теме кибербезопасности, сократилось ли число число преступлений с использованием методов социальной инженерии?
— Нет, не снизилось. К сожалению, именно Россия беспрецедентно лидирует по этому направлению. У нас ежедневно совершается уже несколько тысяч таких преступлений.
Сегодня мы видим, число попыток украсть деньги у наших клиентов достигает 10, иногда 11 тысяч в неделю, мы останавливаем все сомнительные, необычные для клиента транзакции.
— Сколько средств своих клиентов вы спасли от кибермошенничества в этом году?
— В прошлом году вы оценивали потери российской экономики от киберпреступлений в 600-650 миллиардов рублей. Каковы ваши текущие прогнозы?
— Мы сейчас готовим аналитическое исследование к Международному конгрессу по кибербезопасности, который пройдет в июле, оно будет посвящено анализу киберрисков в разных странах мира. По нашим оценкам, экономика России может потерять по итогам 2018 года не менее 1 триллиона рублей.
Эта цифра, конечно же, прогнозируемая. Мы считаем, что она реальная, и она может быть изменена в меньшую сторону, если мы сделаем тот самый рывок, о котором говорил президент страны в вопросах информационной защиты личности и бизнеса. Если же регулирование в этой сфере, скорость принятия решений по-прежнему будут отставать от развития технологий, то 1 триллион может оказаться очень оптимистичным прогнозом.
— Вы еще два года назад говорили, что Россия возглавляет список стран, которые являются целью номер один для кибермошенников, мы до сих пор еще лидируем?
— Выявляли ли вы подделки новых купюр в 200 рублей и две тысячи?
— Нет. Мы внимательно следим за этим направлением и не зафиксировали ни одного факта подделки на сегодняшний день.
— Ранее Сбербанк тестировал дроны для перевозки наличных, что сейчас с этим проектом?
— Мы в нашей лаборатории робототехники продолжаем очень активные работы над несколькими типами дронов. Как минимум пять, а то и шесть типов разных дронов, сегодня исследуются, создаются, строятся и используются в моделях. В этом году на площадке ПМЭФ мы показываем новый беспилотный летательный аппарат, который построен в формате беспилотного вертолета. Он небольших размеров, у него размах не более трех метров, и он может перевозить около семидесяти килограммов груза. Но мы с партнерами работаем над увеличением грузоподъемности до 100 килограмм.
Сегодня идут испытания, вертолет строится, мы предполагаем, что завершение этой работы будет в сентябре-октября, а в ноябре-декабре мы ожидаем, то этот вертолет будет поставлен на крыло, как говорят авиаторы.
— Мы считаем, что такой беспилотный вертолет будет востребован в труднодоступных районах, там, где, собственно говоря, нет дорог, и там, где необходимо доставить документы, грузы, либо денежные средства. У вертолета есть спецконтейнер, он вмонтирован в днище вертолета, и, например, завладеть этими деньгами невозможно при любых условиях, потому что этот спецконтейнер имеет уникальную защиту — при любой попытке взлома деньги заливает краской, и они становятся непригодны к употреблению.