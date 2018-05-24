Станислав Кузнецов: Россия уже не главная цель для киберпреступников

Сбербанк в рамках Петербургского международного экономического форума планирует представить несколько новинок — от беспилотного вертолета до турникета, распознающего лица. Почему потери российской экономики от кибермошенников ежегодно растут, как с помощью биометрии можно вычислить преступника в толпе и зачем нужен корпоративный мессенджер, в интервью РИА Новости рассказал заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов. Беседовали Дарья Станиславец и Диляра Солнцева.

— С чем вы приехали на форум в этом году?

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— Сбербанк приехал в Санкт-Петербург с большим багажом новых продуктов, которые будем презентовать. К числу приоритетов я бы отнес запуск с 10 июня специального marketplace SberB2B для бизнеса — это будет электронная торговая площадка, где российские компании, в том числе малые и средние предприятия, госкомпании, смогут абсолютно прозрачно покупать любые продукты друг у друга, расширять рынки сбыта, заключать и оплачивать контракты. Они получат возможность размещать свои продукты на этом ресурсе, описание продукта и видеть цены в своем сегменте рынка. Они смогут даже поставить несколько цен в зависимости от условий, например, от количества товара или сроков поставки.

Для экспортеров и импортеров мы презентуем другую платформу, на которой будет предоставлена информация об участниках внешнеэкономической деятельности в любой стране мира по группам товаров.

— Как развивается ваш проект по идентификации по голосу и лицам?

— Это наш проект с компанией VisionLab. Мы достаточно далеко продвинулись в этой области, будем представлять новый продукт, который уже фактически "упакован" и получил рабочее название "Турникет". Он определяет человека с точностью 99,8% — один из самых высоких показателей в мире. Сбербанк это уже опробовал на себе — есть полный учет прихода и ухода сотрудников на работе, не надо держать целый штат людей, которые смотрят в документы, потом на человека, сверяют человека с фотографией. Вероятность таких ошибок у человеческого фактора значительно больше, чем надежность работы систем визуализации.

Мы поставили такой турникет на форуме, и будем опробовать на участниках ПМЭФ.

— Вы его тестировали уже в реальных условиях?

— Мы совместно с правоохранительными органами, с руководством московского метро, с УВД на транспорте договорились в порядке эксперимента на четырех станциях метрополитена применить эту технологию, но не на пропускной режим, а на розыск преступников.

Мы загрузили в эту систему 50 тысяч фотографий преступников, которые находятся в базе данных федерального розыска. Причем большинство этих фотографий плохого качества. В результате 42 рецидивиста за месяц были на четырех станциях метро задержаны. Они получили новые сроки и уехали в новые места лишения свободы.

Конечно, эти технологии надо применять в аэропортах, в местах массового скопления людей для поиска пропавших.

Сегодня как минимум представители полтора десятка стран мира очень хотели бы получить эти разработки.

— Обсуждали ли вы с мэрией Москвы применение этой технологии на улицах столицы?

— Мне известно, что эту тему планирует президент банка Герман Греф обсудить с (мэром Москвы Сергеем – ред.) Собяниным, возможно, на форуме, либо отдельно в ближайшее время.

— На банкоматах будете применять эту технологию?

— На банкоматах везде есть камеры. У нас работа ведется на эту тему.

Мы хотим на форуме показать еще одну разработку с использованием биометрии, которую мы создали с нашими партнерами. Речь идет о технологии, которая позволяет быстро оформлять документы, удостоверяющие личность, в том числе права. Вы сможете убедиться, как можно регистрировать данные, использовать документы, удостоверяющие личность, для различного рода сделок, как быстро и защищенно можно подготовить любые документы с уникальным уровнем безопасности в этих документах.

— Что с вашим мессенджером Dialog, может ли он стать альтернативой Telegram, например?

— Мы создали рабочую группу, в рабочую группу входят разные представители, в том числе и ФСБ России, мы работаем совместно для того, чтобы гарантированно создать надежную платформу. В нашем варианте все коды, которыми будет управляться мессенджер, будут находиться в распоряжении правоохранительных органов, они будут иметь допуск к любой информации.

— Когда вы доработаете мессенджер?

— Мы сейчас работаем над несколькими вариантами — нашим корпоративным и над внешним, который будет платным. Будем предлагать его для госорганов и бизнеса. Ряд компаний и ведомств его уже тестируют. Доработка проекта потребует еще несколько месяцев.

— Если перейти к теме кибербезопасности, сократилось ли число число преступлений с использованием методов социальной инженерии?

— Нет, не снизилось. К сожалению, именно Россия беспрецедентно лидирует по этому направлению. У нас ежедневно совершается уже несколько тысяч таких преступлений.

Сегодня мы видим, число попыток украсть деньги у наших клиентов достигает 10, иногда 11 тысяч в неделю, мы останавливаем все сомнительные, необычные для клиента транзакции.

— Сколько средств своих клиентов вы спасли от кибермошенничества в этом году?

— 13,8 миллиардов рублей с начала года.

— В прошлом году вы оценивали потери российской экономики от киберпреступлений в 600-650 миллиардов рублей. Каковы ваши текущие прогнозы?

— Мы сейчас готовим аналитическое исследование к Международному конгрессу по кибербезопасности, который пройдет в июле, оно будет посвящено анализу киберрисков в разных странах мира. По нашим оценкам, экономика России может потерять по итогам 2018 года не менее 1 триллиона рублей.

Эта цифра, конечно же, прогнозируемая. Мы считаем, что она реальная, и она может быть изменена в меньшую сторону, если мы сделаем тот самый рывок, о котором говорил президент страны в вопросах информационной защиты личности и бизнеса. Если же регулирование в этой сфере, скорость принятия решений по-прежнему будут отставать от развития технологий, то 1 триллион может оказаться очень оптимистичным прогнозом.

— Вы еще два года назад говорили, что Россия возглавляет список стран, которые являются целью номер один для кибермошенников, мы до сих пор еще лидируем?

— Нет, мы уже не лидируем. Мы опустились немножко ниже, мы занимаем сейчас третье место в мире по угрозам. Я бы не хотел сейчас рассказывать, кто занимает первое место, но наше продвижение связано с внедрением новых технологий. Например, уровень защищенности пластиковых карточек в России значительно выше, чем в ряде других стран. Наши карточки считаются одними из самых надежных в мире, что не скажешь, например, про целую линейку банков Соединенных Штатов Америки, где карточные продукты, к сожалению, требуют значительно большего уровня безопасности.

— Выявляли ли вы подделки новых купюр в 200 рублей и две тысячи?

— Нет. Мы внимательно следим за этим направлением и не зафиксировали ни одного факта подделки на сегодняшний день.

По-прежнему самыми подделываемыми купюрами остаются пять тысяч рублей. Но ситуация потихоньку стабилизируется, всплесков подделок в отдельных регионах не фиксируется.

— Ранее Сбербанк тестировал дроны для перевозки наличных, что сейчас с этим проектом?

— Мы в нашей лаборатории робототехники продолжаем очень активные работы над несколькими типами дронов. Как минимум пять, а то и шесть типов разных дронов, сегодня исследуются, создаются, строятся и используются в моделях. В этом году на площадке ПМЭФ мы показываем новый беспилотный летательный аппарат, который построен в формате беспилотного вертолета. Он небольших размеров, у него размах не более трех метров, и он может перевозить около семидесяти килограммов груза. Но мы с партнерами работаем над увеличением грузоподъемности до 100 килограмм.

Сегодня идут испытания, вертолет строится, мы предполагаем, что завершение этой работы будет в сентябре-октября, а в ноябре-декабре мы ожидаем, то этот вертолет будет поставлен на крыло, как говорят авиаторы.

© Fotolia / Alexander Исследование показало, что хакеры похищали чаще всего в 2017 году

— Мы считаем, что такой беспилотный вертолет будет востребован в труднодоступных районах, там, где, собственно говоря, нет дорог, и там, где необходимо доставить документы, грузы, либо денежные средства. У вертолета есть спецконтейнер, он вмонтирован в днище вертолета, и, например, завладеть этими деньгами невозможно при любых условиях, потому что этот спецконтейнер имеет уникальную защиту — при любой попытке взлома деньги заливает краской, и они становятся непригодны к употреблению.