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Интервью

Сергей Сопов: "Морской старт" — имиджевый проект для России"

09:5517.04.2018
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© Фото : S7 SpaceГенеральный директор компании S7 Space Сергей СоповГенеральный директор компании S7 Space Сергей Сопов
© Фото : S7 Space

Группа компаний S7 закрыла сделку по покупке имущественного комплекса проекта "Морской старт", став полноправным хозяином плавучего космодрома. Предыдущим владельцем была аффилированная с ракетно-космической корпорацией "Энергия" группа компаний Sea Launch. Теперь в распоряжении S7 — плавучая платформа, предназначенная для пусков ракет "Зенит", командное судно для управления всем комплексом и наземная инфраструктура в Калифорнии. В совместных планах S7 и "Роскосмоса" — создание новой ракеты-носителя "Союз-5" для замены украинских "Зенитов". О том, что последует за закрытием сделки, когда уникальный космодром возобновит работу, и как "Морской старт" намерен бороться за рынок в условиях жесткой конкуренции с западными космическими компаниями, в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор компании S7 Space (дочернее предприятие S7 Group) Сергей Сопов.

— Сделка по покупке "Морского старта" закрыта?

— Да. Все документы оформлены, согласованы и подписаны. Теперь владельцем имущественного комплекса и интеллектуальной собственности "Морского старта" является компания S7.

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© NASA TV
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— Зачем S7 вообще понадобилось заниматься космосом?

— В первую очередь мы хотим заработать денег — это, безусловно, цель любого бизнеса. Потом, знаете, космос — это красивая, извечная мечта людей всех поколений. Человек очень любопытен, он всегда хочет знать, что там — за горизонтом. Все, кто собрался в нашей команде, — и молодые специалисты, и специалисты с большим опытом работы — мы любим нашу работу, знаем и хотим выполнять ее профессионально.

В последние годы в мировую космическую отрасль вернулась давно забытая романтика первых поколений космических первопроходцев. Готовятся суборбитальные туристические полеты, а освоение Луны и Марса становится не просто очередным пунктом долгосрочных национальных программ, а обретает конкретные очертания в планах на ближайшее десятилетие. Россия первой запустила в космос спутник, первой отправила на орбиту человека. Без России не было бы космических программ в текущем виде, и космос не должен остаться без России, а мы — без космоса. И в этом смысле мы чувствуем ответственность, в том числе за всю страну.

Сейчас космос вплетен во все сферы экономики. Это связь, навигация, картографирование. Вся современная экономика Земли завязана на космосе. Это огромные рынки, которые в дальнейшем будут только расти. Приобретение космодрома "Морской старт" — это входной билет для нас в космическую индустрию. С нашей точки зрения, это очень интересное направление бизнеса, которое имеет хорошие и долгосрочные перспективы.

Платформа для запуска ракет в рамках программы Морской старт в Тихом океане. Архивное фото
© Фото : Sea Launch
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— Сделка по покупке "Морского старта" закрыта. Что дальше?

— Максимально быстро восстановить пусковую деятельность космодрома. С сегодняшнего дня мы начали нести очень серьезные затраты на содержание и эксплуатацию космодрома. В данный момент ждем разрешение правительства России на поставку комплектующих для производства ракет-носителей "Зенит", необходимых для начала пусков с космодрома "Морской старт". Два года назад, когда мы подписали контракт на покупку, одним из условий было как раз восстановление пусковой деятельности с использованием ракеты "Зенит" в конфигурации космодрома, зафиксированной в соглашении между правительствами России и США. Мы сохранили конфигурацию. И до появления нового носителя среднего класса "Союз 5" будем использовать ракеты "Зенит". Контракт на 12 первых и вторых ступеней "Зенитов" подписан, две ракеты готовы и находятся в ожидании поставки наших двигателей и системы управления. До ноября месяца они могут быть отгружены в базовый порт города Лонг-Бич (Калифорния, США), где мы и проведем окончательную сборку "Зенит-3SL" для "Морского старта". Полтора года ждали разрешения американского правительства на покупку космодрома, теперь уже восемь месяцев ждем от российского правительства разрешения на поставку ракетных двигателей, системы управления и прочее.

Надо помнить, что космодром "Морской старт" — единственный высокотехнологичный проект, который в текущей политической ситуации объединяет Россию и США. Это своеобразный "Союз" — "Аполлон" нашего времени. Проект, который в условиях непростых политических отношений должен показать возможность международного сотрудничества. В то же время наш проект должен будет существовать в условиях жесткой конкуренции с американскими космическими компаниями. Офис SpaceX, к слову, находится всего в 14 километрах от порта "Морского старта".

Многие, в том числе в "Роскосмосе", ошибочно предполагают, что успех этого проекта — личное дело совладельца S7 Владислава Филева. Но сегодня, когда вернулся интерес к космической отрасли, когда идеи полетов на Луну и Марс снова стали мейнстримом, а трансляции запусков собирают аудитории, сопоставимые с крупными телешоу, успех проекта "Морской старт" или его неудача прямо отразятся на имидже России. Возможно, занятый своими проблемами "Роскосмос" пока не видит в "Морском старте" ничего особенного, считая его еще одним второстепенным космическим проектом, но остальные игроки рынка, в том числе на Западе, понимают, что восстановление работоспособности космодрома и проведение первого пуска с экватора в 2019 году будут иметь больший резонанс в мире, чем все успехи или неудачи "Роскосмоса" за год.

Все больше частных спутников запускается на земную орбиту
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина/Dauria Aerospace
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— Как вы намерены конкурировать с той же компанией SpaceX, еще и на ее территории?

— Поверьте, в этом нет ничего нового, конкурировать мы будем ценой, качеством своих услуг, удобством и комфортом работы с заказчиком. Нужно сделать так, чтобы заказчику пусков при работе с нами было тепло, уютно и комфортно, и выполнить все свои обязательства в срок с должным качеством и в рамках тех денег, о которых мы договорились.

— Какие у вас дальнейшие планы после проведения первого пуска в 2019 году?

— Пускать ракеты и дальше, как минимум четыре раза в год. По нашим оценкам, в течение ближайших 15 лет мы могли бы провести около 70 космических запусков. Хотя на этом наши амбиции не заканчиваются.

Следующий этап, если мы говорим о периоде 2022-2024 годов, заключается в создании на базе элементов международной космической станции орбитального космодрома. Корпорация Boeing еще в прошлом году обратилась к NASA с предложением о приватизации американского сегмента станции с целью его коммерческой эксплуатации. Этот шаг идет в русле политики США по коммерциализации деятельности на низкой околоземной орбите, которую Америка продвигает последние два десятилетия.

В наших планах сделать орбитальный космодром ключевым элементом перспективной космической транспортной системы "ближний космос — дальний космос". МКС станет своего рода перевалочной базой, космопортом, транспортным хабом, если хотите, между Землей и дальним космосом, существенно сокращая общие расходы на организацию таких полетов. Не будет необходимости создавать очень дорогие сверхтяжелые ракеты, возить с собой с Земли топливо и оборудование. Все можно будет сделать на орбитальном космодроме: заправиться, отремонтировать технику, отдохнуть.

Проект предлагается реализовать в формате концессионного соглашения на российский сегмент МКС. Помимо того, основным структурным элементом такого космодрома должны стать разрабатываемые в России многоразовые межорбитальные буксиры с ядерной энергетической установкой мегаваттного класса. Этих технологий еще нет ни у кого в мире. И нам, я имею в виду Россию, нужно скорее занять нишу перевозок в дальнем космосе. Собственно, поэтому полное название компании — "S7 космические транспортные системы", поскольку мы намерены работать не только на рынке пусковых услуг, выводить грузы на околоземную орбиту, но и заниматься транспортным обеспечением космической инфраструктуры на околоземной орбите, а также обслуживанием межпланетных транспортных маршрутов.

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