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Интервью

На выставке Верещагина в Москве впервые собрали картины из 24 музеев

14:3028.03.2018
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© РИА Новости / Юлия ЧичеринаКуратор выставки Верещагин Светлана КапыринаКуратор выставки Верещагин Светлана Капырина
© РИА Новости / Юлия Чичерина

В Третьяковской галерее на Крымском валу до 15 июля проходит выставочный проект "Верещагин", где впервые собраны почти 500 работ выдающегося художника из 24 музеев и частных коллекций. О проекте "Верещагин" в интервью корреспонденту РИА Новости Юлии Чичериной рассказала куратор выставки Светлана Капырина:

— Светлана Леонидовна, какова главная цель проекта и в чем его уникальность?

— При разработке и воплощении идеи выставки мы, в первую очередь, ставили цель раскрыть многогранность и неповторимость личности Василия Верещагина. Для реалистичности восприятия произведений живописи мы использовали вкрапления артефактов декоративно-прикладного искусства — они располагаются в нишах между картинами.

Очередь на выставку Валентин Серов. К 150-летию со дня рождения в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Так, например, в экспозиции Новой Третьяковки выставлены картины "Двери Тамерлана" и полотно "У дверей мечети" из Русского музея. А между ними мы выставили подлинную дверь XV века из мавзолея Гур-Эмир — усыпальницы Тимура в Самарканде. Она хранится в Государственном Эрмитаже. Над нею — терракотовая панель из той же усыпальницы с надписью.

Напомню, что последняя персональная выставка Верещагина проходила в 1992 году. На 90% она была собрана из работ, находящихся в Третьяковской галерее. Неповторимость нынешнего проекта в том, что он состоит из 180 живописных, 120 графических работ, 97 произведений декоративно-прикладного искусства, в него входят архивные документы и фотографии. Участниками проекта стали 19 российских и один зарубежный музей, а также 4 частные коллекции. Картины приехали из Санкт-Петербурга, Серпухова, Великого Новгорода, Ярославля, Нижнего Новгорода и Баку.

— Все ли ваши замыслы и планы воплощены?

— Работа от формулирования идеи до открытия выставки заняла около двух лет. Были и вполне понятные организационные сложности, были и споры о том, как наилучшим образом представить картины зрителям. К примеру, мне казалось, что оформление выставки должно соответствовать тому времени — со старинной мебелью, бархатными стенами и развешанными на них предметами декоративно-прикладного искусства. Коллеги и дизайнеры убедили сделать ее более современной. Так появился темно-серый цвет стен — "тема войны". А тема мира в творчестве Верещагина представлена на более теплом сером фоне.

Особое внимание на выставке отведено световым решениям. Были заказаны специальные светильники, свет которых фокусирует глаза посетителя на картине.

— Есть ли на выставке произведения, которые представлены зрителю впервые?

— Впервые на выставке собран и представлен триптих "Перед атакой. Под Плевной", "Атака" и "После атаки. Перевязочный пункт под Плевной".

В.В.Верещагин. Апофеоз войны. 1871
© В.В.Верещагин из собрания Третьяковской галереи
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Собрать их вместе оказалось делом не из легких. Полотна долгие годы находились в фондах музеев, а массивные рамы более 40 лет не подвергались реставрации и в разобранном виде хранились в запасниках. Реставрацией занималась мастерская Владимира Клепова, которая в сжатые сроки провела уникальные работы, восстановив их первозданную красоту.

Все картины имеют не только внушительные размеры, но и вес.

Полотно "Перед атакой. Под Плевной" весит около 400 килограммов.

— Оригинальная идея выставки — "Гостиная Верещагина"….

— Да, это еще одно новшество, которое мы используем впервые. Для удобства посетителей на втором этаже, на антресолях, мы сделали место для "уставшего зрителя" — гостиную Верещагина. Наши посетители могут посидеть на удобных банкетках и послушать фрагменты переписки Верещагина с женой, воспоминания о его путешествиях и поездках, переписку с Павлом Михайловичем Третьяковым.
Цель гостиной — раскрыть личность Верещагина и как литератора, показать его духовный мир, переживания, которые он отразил в своих картинах.

Генеральным спонсором экспозиции выступил банк ВТБ, давний друг и партнер Третьяковской галереи.

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