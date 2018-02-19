Андрей Клычков: в любой политический момент начинают хоронить Ленина

Временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков, назначенный на этот пост в октябре 2016 года, рассказал в интервью РИА Новости в рамках инвестфорума в Сочи о своем отношении к памятнику Ивану Грозному и идее захоронения тела Владимира Ленина, а также об инвестициях в область, судьбе регионального аэропорта и предстоящем праздновании юбилея Ивана Тургенева. Беседовала Елена Лазаренко.

— Андрей Евгеньевич, за время вашей работы в Орловской области в регион пока не пришел ни один инвестор. До вас с инвесторами тоже было непросто. С чем вы это связываете и как планируете менять ситуацию?

— Я бы не сказал, что ни один инвестор не пришел. Мы провели за это время достаточно много переговоров. Я в первую очередь акцентирую внимание — свое и правительства области — на инвесторах, которые работают в регионе, потому что всегда гораздо эффективнее и правильнее создавать условия для развития существующих площадок, диверсифицируя те производства, которые уже есть.

В рамках инвестиционного форума в Сочи мы подписали соглашение по открытию новой линии Kerama Marazzi, которое принципиально меняет подходы и расширяет региональные возможности по налогам и перспективам развития. Компания имеет несколько заводов на территории России — в Подмосковье и в Орле. И то, что производственные мощности будут развиваться именно в Орловской, а не в Московской области, для нас большой шаг.

Для этого мы внесли коррективы в региональное законодательство, касающиеся налога на недвижимое имущество. С точки зрения больших регионов это небольшие потери для бюджета. Для нас это существенно, но мы пошли на подобные уступки для того, чтобы развивать свое производство, создавать рабочие места. Инвестиции в новое производство, которое запускается уже в 2018 году — около миллиарда рублей. Создается около 300 рабочих мест.

Второе соглашение на форуме мы подписали с компанией "Мираторг". Для его подготовки потребовался достаточно длительный период времени. Оно в большей степени рамочное, но уже на стадии подписания мы учли все риски для региона, обсудили их с руководством компании. Подписывая, договорились, что наша задача, помимо развития, — инвестиционная привлекательность и сохранение экономической, экологической и социальной стабильности для региона. Для нас это имеет большое значение. Кроме того, помимо размещения свинокомплексов, планируется построить комбикормовый завод, элеваторы, что создает условия для увеличения налоговой базы.

— Можете назвать объемы инвестиций и сроки?

— Предварительно речь идет о 27 миллиардах рублей до 2020 года. Расширенный вариант этого проекта предусматривает вложение до 40 миллиардов рублей, и сейчас мы ведем переговоры.

Помимо соглашений с "Мираторгом" и Kerama Marazzi обсуждался вопрос создания проектного офиса по строительству западного обхода Орла, который разгрузит город. Это большой масштабный проект стоимостью около 6-7 миллиардов рублей. Сейчас мы ищем концессионера и банк, который выступит гарантом.

— Уже есть предварительные договоренности?

— Пока рано об этом говорить. Вопрос обсуждается не один год. Мы запустили проектирование. После выводов трафик-консультанта, просчета экономической модели сможем выходить на концессионера и банк. Сейчас самое главное — переговоры с Росавтодором и министром транспорта Максимом Соколовым. Думаю, в ближайшее время состоится визит министра в Орловскую область, чтобы мы могли запустить весь процесс. Не думаю, что здесь стоит ожидать какого-то мгновенного решения, это сложный проект для Орловской области, но и важный тоже.

Что касается других предложений, их достаточно много. Но, на мой взгляд, не каждая инвестиция нужна региону. Нам нужны инвестиции, которые создают рабочие места, обеспечивают поступление налоговых доходов в бюджет и самое главное — дают основу для развития региона. Мы не торопим события, не спешим подписывать любые соглашения, но работа в этом направлении идет. Моя задача — сохранить условия для развития существующих мощностей и создать максимально благоприятные условия для тех, кто готов прийти. Уже на первых порах моей работы в регионе мы внесли изменения в деятельность инвестиционного комитета. Теперь все инвестиционные проекты и предложения в упрощенном порядке попадают в инвестиционный комитет, рассматриваются на экспертном уровне. После этого мы, не затягивая, выносим их на согласование.

Среди преимуществ региона — удобное географическое расположение. С одной стороны, мы находимся в 380 километрах от Москвы — крупнейшего рынка сбыта. С другой стороны, мы центр Центрального федерального округа. В радиусе 500 километров от Орла проживают 50 миллионов человек. Во время встречи губернаторов с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, которая прошла во второй день форума, мы обсуждали механизм федерализации. И как мне кажется, сегодняшняя федерализация основана не на росте крупных мегаполисов, а на поддержке и развитии малых субъектов, которые впоследствии дадут, как сейчас модно говорить, синергетический эффект для развития всей экономики. Это уже политический, идеологический подход.

— У Орловской области достаточно крупный долг, в том числе перед коммерческими банками. Что планируете с этим делать?

— Действительно ситуация непростая, как и у многих других регионов. Общая закредитованность составляет 106 процентов от собственных доходов бюджета. Доля коммерческого долга чуть более 9 миллиардов рублей. Но обращаю внимание, что в последние четыре месяца мы проводили достаточно активную финансовую политику в части замещения коммерческих долгов займами под более низкие процентные ставки. Благодаря этому экономия на выплатах по процентам по итогам 2017 года составила 390 миллионов рублей. Многие считают, что это неважно, но для меня каждый миллион рублей в бюджете Орловской области имеет большое значение. Это и социальные гарантии, и лекарства, и дороги, это отремонтированные школы, детские площадки.

Мы сэкономили 390 миллионов рублей, впервые в прошлом году вышли на рынок ценных бумаг, причем разместились под 8,35 процентов годовых, что очень хорошо для нашего региона. Мы получили бюджетный кредит более чем на 4 миллиарда рублей, заместили часть коммерческого долга и сейчас намерены остаток банковских займов в 9 миллиардов рублей заместить средствами из различных фондов.

Мы уже направили обращения в правительство, в том числе на имя первого вице-премьера Игоря Ивановича Шувалова о получении дополнительных инфраструктурных денег. Я рад, что инициировал этот процесс еще до нового года. Тема инфраструктурной ипотеки обсуждалась на президиуме госсовета в Ростове-на-Дону и в рамках инвестиционного форума в Сочи. Сейчас наша задача — уйти от закредитованности через развитие инфраструктуры и постепенное погашение долгов.

Кроме того, я прикладываю все усилия, чтобы наконец решить вопрос с долгом по пшенице-2000. Это давняя проблема Орловской области. Мы подготовили правовую позицию, неоднократно были встречи на уровне министерства финансов, подготовлены обращения на имя председателя правительства Дмитрия Медведева для погашения этого обязательства.

— В какие сроки может быть принято решение?

— Решение вопроса не в моих руках. Мы подготовили необходимую базу, активно работаем и с Минпромторгом, и Минфином, ищем различные пути решения. Будем стараться не затягивать.

— Перейдем к политическому блоку вопросов. От вас ждут решительных кадровых изменений в правительстве региона. Будут ли они?

— Они есть. Уже принято четыре кадровых решения в рамках правительства области. Последнее из них — назначение первым заместителем председателя правительства Николая Злобина, орловца, опытного профессионала, пользующегося поддержкой и авторитетом в регионе. Я удовлетворен этим решением. Но я все-таки сторонник не революционных преобразований, а эволюционного пути. Нужно определиться с профессионализмом людей и постепенно менять кадровый состав, оценивая лишь по профессиональным качествам и никак более.

В начале этого года было также принято решение о создании департамента информационных технологий, которое вышло за рамки традиционной управленческой схемы. Оно было обусловлено тем, что большое количество специалистов в IT-сфере работало в различных, в том числе подведомственных учреждениях и они, по сути, дублировали функционал друг друга. Это решение привело к оптимизации кадрового состава, сокращению расходов, а самое главное — к более высокой управляемости процессами и эффективностью этих процессов. И пока это единственная должность, которую занял не орловец, а специалист, приехавший со мной из Москвы. Я думаю, что как раз информационные технологии, где Москва пока, безусловно, опережает Орловскую область, дадут возможность для интенсификации существующих процессов, многие из которых при переходе в электронный формат будут более эффективны. Для нас сейчас переход на цифровые технологии, в том числе и в сфере госуправления имеет большое значение. В конце прошлого года мы открыли портал, где будем предоставлять весь спектр госуслуг для жителей области, сократив срок принятия решения с 30 до восьми дней.

— У вас было еще несколько интересных кадровых решений. Например, вы назначили на должность своего помощника блогера Сергея Лежнева, пригласили в регион известного режиссера Юрия Грымова. С чем это связано и ожидаются ли еще нестандартные назначения?

— Я бы не сказал, что это нестандартные назначения. Сергея Лежнева те, кто столкнулся с ним в каких-то конфликтных ситуациях, оценивают неоднозначно. Но для меня это человек, который своей активной общественной деятельностью заслужил уважение. Более того, формирование объективной повестки, наверное, главная его заслуга, чем он и занимается в Орловской области. Он максимально вникает во многие вопросы, мониторит существующие проблемы. Вместе с ним мы выстроили систему, благодаря чему смогли благополучно преодолеть административные барьеры низкого и среднего уровня, которые иногда не позволяют решать проблемы. За четыре месяца его работы количество обращений от жителей, которые мы получаем в соцсетях и по почте, уже перевалило за тысячу. Многие из них приходится решать директивным путем, отдавая прямое распоряжение.

— Что это за обращения?

— Весь спектр вопросов, начиная с мелочей, которые, казалось бы, не губернаторского уровня — например, мусор или снег убрать. Мы их сейчас решаем, и, на мой взгляд, это правильно. Моя задача — сделать так, чтобы люди видели реакцию. Я должен своим примером показывать чиновникам нижнего уровня, как реагировать на обращения. И нужно, чтобы нижестоящий чиновник знал, что если он этого не сделает, последует моя реакция.

— Вы довольны своей активностью в соцсетях? Я вижу, вы сами отвечаете в Facebook.

— Вопрос не в том, доволен я или нет. Вопрос в налаживании диалога. Я всегда стараюсь быть максимально открытым. Если ты не общаешься с людьми, ты просто не ощутишь реального настроения. Я на своих страницах в соцсетях анонсирую, где и на каких мероприятиях буду. Приходят люди, задают неприятные для глав администраций вопросы, я вижу, как они нервничают. Нужно понять, что за проблема, разобраться. Если в течение десяти лет человек не может получить то, что ему положено по закону, нужно его проблему решить. Если просит что-то из того, что ему не положено, объясняем, что прав глава администрации.

Моя задача на сегодняшний день — не уходить от проблем, а, может быть, тратить больше времени, частично лишая внимания другие направления, но постараться разобраться, где какие болевые точки. Я уже посетил почти все районы области, остался один или два, где я еще не был. Но это непрекращающийся процесс. Пройдя первый круг, сразу начнем второй, и, пожалуй, я надоем некоторым главам администраций и муниципальных образований частыми визитами, но буду этим заниматься.

— Решение мелких проблем пока не получается делегировать на муниципальный уровень?

— Здесь свой пример нужно показывать. Если ты демонстрируешь отрешенность от муниципальных проблем и мелких вопросов, так же будут относиться и на местах. Если преодолеваешь барьеры, иногда оказываясь на более низком уровне, местные главы будут реагировать более эффективно.

— Связано ли приглашение Юрия Грымова с предстоящим празднованием 200-летия со дня рождения Тургенева или у него более широкие задачи? © РИА Новости / Владимир Вяткин Перейти в фотобанк Главгосэкспертиза согласовала реставрацию музея Тургенева на Остоженке

— Я пригласил Юрия Вячеславовича как известного московского деятеля…

— Это всегда оживляет.

— Вот для того и пригласил, чтобы мы оживились немного, чтобы мы взглянули на культурную жизнь в регионе с другой стороны. Я за четыре месяца, прошедшие с момента моего назначения на пост врио губернатора Орловской области, много раз убеждался в правильности подхода президента. Назначить своего — это хорошо, всегда всем приятно. Но местный человек не сможет взглянуть на ситуацию со стороны. Он связан субъективными факторами знакомства, жизни, привычек.

В Орле много театров, большое количество актеров, музыкальных коллективов — любой регион позавидует. Многие местные меценаты вкладывают миллионы рублей, чтобы создать труппу или оркестр. Это все у нас есть, и наша задача просто оживить культурную жизнь в регионе, а 200-летие Тургенева — это, безусловно, хороший повод.

— Какие мероприятия пройдут в рамках празднования юбилея?

— Мы запланировали большое количество мероприятий. В министерстве культуры прошло первое заседание оргкомитета, посвященное предстоящему празднованию. Запланировали связанные с 200-летием Тургенева мероприятия в Москве: открытие музея, памятника, Дни Орловской области в Москве, проведем в столице ежегодный конкурс "Люди", покажем уникальные экспонаты наших музее. В рамках русских гастролей в Орел приедет омская труппа. Мы переформатируем репертуар наших театров. Сейчас ведем переговоры с РЖД о стилизации составов. Весной будет всероссийский диктант, посвященный жизни и творчеству Тургенева.

Достигнута договоренность, что в область в рамках Пасхального фестиваля приедет Валерий Гергиев. Пройдет много различных молодежных мероприятий. Прорабатываем создание мобильных приложений. Хотим сделать областной театр имени Тургенева центром культурной жизни региона, чтобы там проходили различные мероприятия, встречи.

Предложений — целая папка. Проблема одна: я не готов тратить на эти мероприятия весь бюджет Орловской области, потому что главная задача — это социальные обязательства, а потом уже все остальное. Бюджетных возможностей не так много, ищем внебюджетные источники.

Кроме того, в этом году мы празднуем 75-летие освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков. К этому дню тоже готовим большой комплекс мероприятий.

В целом, для нас 2018 год — это не только год таких важных событий, как выборы президента и губернатора, это комплекс мероприятий, которые мы обязаны сделать для жителей области. Мы хотим показать Орел с другой стороны — как родину огромного количества людей, вошедших в историю культуры и сыгравших заметную роль в Великой Отечественной войне. Об этом мало кто знает, и нам нужно это показывать. Следующий год, я думаю, мы посвятим русскому писателю Ивану Бунину, у нас для этого есть все основания.

И если мы покажем все красоты Орловской области, не будет возникать вопроса, как нам развивать туризм. Начиная от зубров и заканчивая нашими музейными архивами — это та база, которой нет ни в одном регионе.

— Тут возникает вопрос доступности региона для туристов. Сейчас в Орел не летают самолеты. Вы сами ездите в Москву на поезде, что, наверное, неудобно. Планируется возобновить авиасообщение?

— Мне удобно. РЖД уже пообещали наградить меня грамотой за частые поездки.

На самом деле, конечно, это не очень комфортно. Иногда мероприятия проходят в Москве два-три раза в неделю. Ночь в поезде, вечером снова на поезд. Но это работа, я к этому именно так и отношусь. Спать не приходится, но что делать.

Что касается развития авиасообщения, я не хочу идти по пути соседних регионов, где авиаперевозки стали дотационным механизмом решения проблем. Помимо гражданской авиации есть и другие пути использования авиаузла. Я уже говорил об идеальном логистическом расположении Орла. Мы предлагаем создать на базе Орловской области грузовой хаб с таможенным терминалом, в том числе для московского региона. И экономически это будет более выгодно, чем развитие гражданской авиации. С рядом потенциальных инвесторов мы уже обсуждали эти планы, они сейчас просчитывают идею. Мы со своей стороны делаем все, чтобы сохранить территорию от застройки и поддерживаем рабочее состояние взлетно-посадочной полосы.

Территория аэропорта пока не используется, и может быть, летом мы организуем какие-то мероприятия для автомобильных гонщиков, спортсменов на территории аэропорта. Почему площадка должна простаивать? Скосим траву, создадим условия — пусть люди отдыхают, не разрушая структуру взлетно-посадочной полосы.

— Новых губернаторов обычно назначают в том числе с целью помирить местные элиты. Как у вас складываются отношения?

— Я вообще самый мирный человек и не собираюсь ни с кем конфликтовать. Моя задача — реализовать интересы области. Позиция моя очень проста: я готов к диалогу со всеми. У меня может быть другая точка зрения, но она, как правило, — итог обсуждения того или иного вопроса с большим кругом людей. Почему иногда решения принимаются медленно? Я считаю, что лучше потратить время на дополнительные обсуждения, чем принять решение в ущерб жителям и потом отыгрывать назад. Со всеми элитами готов обсуждать любые идеи, если они направлены на развитие региона, а не на дискредитацию или дестабилизацию.

В регионе много знаковых людей. С большинством из них я уже общался. Для меня самое главное — повышение качества жизни людей в области за счет тех возможностей, которые есть.

— Как вы уже говорили, осенью в области пройдут выборы губернатора. Примете в них участие? © РИА Новости / Александр Астафьев Перейти в фотобанк Новые губернаторы должны доказать эффективность, заявил Медведев

— Я, безусловно, буду в них участвовать. Было бы удивительно, если бы я отказался. Я к этому готовлюсь, мы создаем основу деятельности, максимально стараемся решить все те проблемы, которые сложились в регионе. И я действительно нацелен на активное участие в этой кампании, буду прилагать все усилия, чтобы те планы, которые мы сейчас формируем, можно было реализовать. Не все происходит так быстро, как хотелось бы. Тот же инвестпроект, реализуемый в регионе, в лучшем случае через два года дает экономический эффект для бюджета. Сейчас мы закладываем основы для будущего развития. В Орловской области научный, студенческий, профессиональный потенциал огромен. Если мы сможем развить этот потенциал, Орловская область станет аналогом российской Швейцарии, где каждый друг друга знает, но качество услуг и жизни гораздо выше, чем в любом другом месте.

— Слышала, вам предложили должность временно исполняющего обязанности губернатора Орловской области в обмен на отказ от участия в выборах мэра Москвы. Это действительно так?

— Это кто вам рассказал такое?

— Анонимные каналы в Telegram.

— Я чего только не слышал про себя. Конечно, нет.

— Но вы бы пошли на выборы мэра Москвы?

— Было бы удивительно, если бы я стал баллотироваться в мэры Москвы и еще в губернаторы Орловской области. Для меня работа в Орловской области — это цель, вызов, идея. Из тех сложных ситуаций, которые есть в регионе, попытаться получить максимум, чтобы можно было гордиться этой работой. И я буду стараться это делать. А слухи о том, что мне предложили эту должность взамен чего-то, — это только слухи.

— Как вы оцениваете явку на предстоящих президентских выборах?

— Как человек, который долгое время занимался выборами, будучи членом избирательной комиссии, понимаю, что любые разговоры о нарушениях на выборах прекращаются, когда люди приходят на выборы. Именно поэтому сейчас делаю все, чтобы избиратели действительно пришли и проголосовали.

Эта работа не ограничивается простым информированием или подготовкой избирательных участков. Нужно учитывать, что минимальный фактор внешнего влияния, например снег, дождь или гололед, может сыграть роковую роль в определении явки. Засыпало дороги снегом — и 30 процентов населения просто не попадет на избирательные участки, если мы к этой ситуации не готовы.

Прогнозы на явку в Орловской области дают разные. Я оцениваю ее в районе 60 процентов.

— А на предыдущих президентских выборах какая явка была?

— На прошлых президентских выборах явка была достаточно высокая — около 60 процентов.

— Не могу не спросить, за кого будете голосовать с учетом вашей партийной принадлежности?

— Это узнает бюллетень в кабинке для тайного голосования. Я буду голосовать за развитие.

— Хотелось бы спросить про памятники…

— Это больная тема у нас в области.

— Да, была длительная дискуссия, нужно ли устанавливать памятник Ивану Грозному в Орле, убивал он своего сына или не убивал. А вы как к этому относитесь?

— Сегодня 16 февраля 2018 года, а мы по-прежнему обсуждаем, убивал Иван Грозный своего сына или не убивал. Это почему-то очень важно. Был Петр Первый губителем или не был, опричнина — хорошо это или плохо. А мне кажется, у меня сегодня есть более важные вопросы: как сделать так, чтобы дети ходили в школу и получали качественное образование, чтобы в Орловской области, которая должна стать центром качества жизни, мы социальные обязательства выполняли в полном объеме и люди не испытывали сложностей. Вот эти вопросы, наверное, меня больше волнуют.

На самом деле, многим нашим людям без разницы как закончилась судьба Ивана Грозного и его сына. Эта наша история, и мы должны относиться к ней как к истории. Любой деятель — это человек своего времени. Петра Первого — хвалить или ругать? Окно в Европу прорубил: хорошо это или плохо? Какой ценой он построил Петербург, правильно или неправильно? Да мы с вами никогда в жизни не сможем оценить это объективно, если не окажемся в то время в том месте. Нравы, традиции, законы другие. Например, поставили мы памятник князю Алексею Куракину. Он был человеком своего времени, занимал ключевые государственные должности, и, если рассматривать его деятельность с определенной точки зрения, к нему можно относиться не очень хорошо. Но он такую оранжерею в Орловской области построил, что до сих пор сложно представить, как он это сделал. И это параллельно с его государственной деятельностью, которую можно оценивать неоднозначно.

На мой взгляд, мы к истории должны относиться бережно и не переписывать ее. Был царский период, период Владимира Ильича Ленина — это все было. Нужно из этого сделать какие-то выводы для своей собственной жизни. Я эти выводы стараюсь делать, спокойно к этому относиться и не тратить время на переосмысление, переписывание истории.

— Я правильно понимаю, что памятник Грозному сносить не будете?

— Да пускай себе стоит. Не я его ставил, не мне его сносить. Другой вопрос, буду ли я ставить новые памятники. Сегодня это не первоочередная задача. Мне кажется, самый большой памятник, который должен быть у нас в области, — это человек, отношение к человеку. Вот "ваянием" этого памятника я и хочу заниматься. Памятник будет не рукотворный, а результативный.

— А как относитесь к идее захоронения тела Ленина? © РИА Новости / О. Носова Перейти в фотобанк Клычков рассказал о своем отношении к идее захоронения Ленина

— Как только возникает какой-то политический момент, тут же начинают хоронить Ленина. Да успокоиться уже надо. Я бы лучше подумал о проведении торжественных мероприятий у пантеона Красной стены. Это все-таки пантеон, там захоронены люди.

Когда в начале этой зимы возник вопрос, ставить ли или не ставить каток на площади Ленина в Орле, я подумал: а почему нет? Там никто не захоронен, почему люди не имеют право погулять на центральной площади города? К слову, в моих планах уже этим летом настолько невероятные предложения, что многие удивятся.

— Можете их хотя бы обозначить?

— Тогда никакого удивления не будет.

— Хорошо, значит, летом ждать сюрпризов?

— Летом ждать жизни.