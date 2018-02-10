Юрий Корчагин: испанцы знают не только водку, медведя и шапку-ушанку

Прошлый год стал непростым для Испании и испытанием для российско-испанских отношений. В Каталонии состоялся так называемый референдум о независимости, который не признало не только правительство Испании, но и ни одна страна в мире. Между тем из всех государств только Россия оказалась на первых полосах ведущих газет страны, которые чуть ли не напрямую обвиняли ее во вмешательстве во внутренние дела Испании, несмотря на неоднократные заявления российских официальных властей о поддержке территориальной целостности страны и уважении испанского законодательства. Как эта ситуация повлияла на двусторонние отношения? Почему испанские суды удовлетворили запросы США об экстрадиции двух российских граждан? Поедут ли высокопоставленные испанские политики в Россию на чемпионат мира по футболу? И что самое сложное в профессии дипломата? Об этом накануне Дня дипломатического работника в интервью корреспонденту РИА Новости в Мадриде Елене Шестерниной рассказал посол РФ в Мадриде Юрий Корчагин.

— Год назад в интервью вы называли политические отношения между Россией и Испанией хорошими, а дипломатические блестящими. Как бы вы охарактеризовали их сейчас? Как на них повлияла история с обвинениями в связи с событиями в Каталонии — члены испанского правительства говорили о "подозрительном интернет-трафике из России", а СМИ публиковали многочисленные материалы по поводу "российского следа в Каталонии"?

— Пройти мимо попыток тех, кто хотел нанести ущерб нашим отношениям, посеять атмосферу недоверия, конечно, нельзя. Посольство отфиксировало кампанию — я бы назвал ее антироссийской, — в ходе которой некоторые СМИ Испании пытались обвинить нас во вмешательстве в каталонский кризис, чуть ли не сделать нас авторами тех тенденций в этом регионе, корни которых имеют многовековую историю. Разумеется, все это было абсолютно беспочвенно. Не было и не могло быть приведено ни одного конкретного факта. Вся эта кампания рассыпалась. Да и испанцы ей не верили.

Мы реагировали — иногда резко, иногда иронично, и не раз видели позитивную реакцию здешнего гражданского общества на наши ответы. Испанцы — люди трезвомыслящие, иммунитет у них против любого рода пропаганды есть, они прекрасно понимают, где правда, а где фейковые новости. Так что посеять недоверие между нашими странами не удалось. Поэтому справедливым будет вывод, что в итоге в двусторонних отношениях в 2017 году превалировал позитив.

— И все же скандал вышел на уровень правительства. Члены испанского кабинета говорили о "подозрительном трафике с территории России", а заодно и Венесуэлы в разгар каталонского кризиса. Они сообщили, откуда у них эти данные?

— Вы цитируете сейчас испанскую прессу, которая пыталась ухватиться за высказывания испанских официальных лиц с тем, чтобы подтвердить собственные необоснованные догадки и фантазии. Я внимательно следил за тем, что говорили официальные лица. Речь шла о том, что был выявлен некий интернет-трафик, который, по их мнению, мог исходить с территории нашей страны. К этому, как они сами подчеркивали, Россия, как государство, никакого отношения не имела. Определить источник трафика очень сложно. Нередко злоумышленники или хакеры, которые хотят нанести ущерб государству, компании или частному лицу, маскируются. И делают это очень успешно. Замаскировать географию источника хакерской атаки, фейковых новостей просто, а определить очень сложно.

— Я правильно понимаю, что ни вы лично, ни кто-либо из посольства не контактировал с бывшими членами правительства Пучдемона? Или какие-то контакты были? © РИА Новости / Рамиль Ситдиков Перейти в фотобанк Россия и Испания планируют подписать соглашение о признании дипломов

— Нет, мы не контактировали. У нас не было в этом никакой необходимости. Конечно, как и все иностранные дипломаты, мы следили за событиями в Каталонии. Напомню, Россия была одной из первых стран, которые высказались в поддержку территориальной целостности Испании, в поддержку усилий испанского правительства, заявив, что все внутренние проблемы Испании должны решаться в рамках испанской конституции и испанского законодательства. За эту четкую позицию меня благодарила заместитель председателя правительства Испании Сорайя Саэнс де Сантамария и другие официальные лица.

— За этот год в Испании произошли два громких задержания и два громких суда — над российскими программистами Станиславом Лисовым и Петром Левашовым, выдачи которых добивались США. Суды одобрили выдачу обоих. Левашов уже экстрадирован в США, несмотря на то, что был параллельный запрос об экстрадиции по стороны России. Есть ли в этих решениях политическая подоплека? Почему в случае с Левашовым испанское правительство приняло решение в пользу США, а не России?

— Посольство уже высказало в своем заявлении разочарование решением испанских властей о выдаче Левашова США. Ведь был запрос об экстрадиции от государства его национальной принадлежности — России. Тем не менее решение было принято со ссылкой на "хронологический фактор", поскольку запрос из США поступил гораздо раньше. В случае с Лисовым также был запрос на экстрадицию от американской стороны.

В связи с этим я бы хотел привлечь внимание к сделанному МИД России на днях предупреждению для россиян, выезжающих за границу, в связи с угрозой задержания или ареста в третьих странах по запросам правоохранительных органов или спецслужб США. Людям, которые выезжают за рубеж с туристическими или другими целями, следует провести "внутренний мониторинг", задать себе вопрос, не могут ли они стать объектом претензий со стороны зарубежных правоохранительных органов.

— Бизнес-омбудсмен Борис Титов рассказал, что российскому президенту передан список предпринимателей, которые хотят вернуться в Россию из Великобритании. В нем в том числе те предприниматели, в отношении которых в России ведутся судебные разбирательства. Кроме того, сообщалось, что, помимо Великобритании, аппарат омбудсмена назначил общественных представителей для контактов с российскими предпринимателями в США, ОАЭ, на Кипре и Испании. Вы что-то знаете про этих представителей?

— Применительно к Испании нам ничего об этом не известно.

— Как Россия относится к планам продления газопровода Midcat? Не станут ли поставки топлива через него конкурентом российским поставкам и не может ли в связи с этим реализация этого проекта помешать строительству "Северного потока-2" и "Турецкого потока", сделав их излишними?

— Нитки газопроводов между Испанией и Францией существуют и сейчас. Испания ранее никогда не была импортером российского газа, российские газопроводы никогда не доходили до Испании. У Испании другие поставщики. Если Испания хочет поставлять закупаемый за рубежом газ своему соседу в Европе — это ее коммерческое решение, нас оно никак не касается, и не вижу, как оно может конкурировать с нашими поставками газа в Европу: разные масштабы и объемы. А вот сжиженный природный газ из России скоро будет поставляться в Испанию.

— Готовятся ли визиты российских представителей в Испанию или испанских в Россию? Когда можно ожидать двустороннюю встречу глав МИД Сергея Лаврова и Альфонсо Дастиса? Испанские политики собираются поехать на Петербургский экономических форум или, может, на чемпионат мира по футболу? © РИА Новости / Евгений Биятов Перейти в фотобанк В Испании высоко оценили экономическое сотрудничество с Россией

— Динамика наших политических и дипломатических контактов только наращивается. Встречи министров проходят практически каждый год. В 2017 году в Москве побывал испанский министр иностранных дел Альфонсо Дастис, он провел переговоры с Сергеем Викторовичем Лавровым. В этом году мы готовим встречу министров на одном из международных форумов. Такой политико-дипломатический диалог очень востребован. Не исключаю, что встреча произойдет на одной из ближайших международных конференций, в которой оба министра будут принимать участие.

Что касается чемпионата мира, я беседовал со многими испанскими руководителями, и все проявляют большой интерес к матчам с участием испанской сборной. Испанцы все-таки одни из законодателей мод в футболе. Если они выйдут в полуфинал или финал, думаю, высокопоставленные испанские политики поедут поболеть за свою сборную.

— Когда можно ожидать взаимного признания водительских прав, о котором говорят уже много лет?

— Мы получаем немало запросов от наших соотечественников по этому поводу. Текст договора можно считать практически согласованным. Были технические детали, которые требовали доработки, но сейчас все вопросы урегулированы. В этом году будем вести дело к подписанию этого документа.

— 10 февраля в России отмечается День дипломатического работника. Что самое сложное в профессии для вас?

— Профессия сама по себе непростая. Самое сложное — это то, что связано с ротацией. Если говорить простым языком, когда нужно переезжать к новому месту службы из России. Дома всегда остаются родственники, родители, у многих престарелые, дети, друзья — круг общения. Это непросто с человеческой точки зрения. Я уже не говорю, что всегда есть масса обязательств разного порядка, например бытовых. Даже, казалось бы, такая тривиальная вещь, как ремонт, который без вас не продвинется.

А если говорить о сложностях в работе, то многое зависит от опыта, если хотите — таланта дипломата, в частности, от того, как он реагирует на непростую ситуацию. Если кратко: задача дипломата — отстаивать национальные интересы, улучшая при этом двусторонние отношения. Когда видишь, что есть силы, которые препятствуют этому, которые сознательно создают негативную атмосферу, то важно адекватно реагировать, чтобы руководство вашей страны, гражданское общество и в государстве пребывания, и на родине видело, что все решения приняты профессионально, а значит, правильно. Тогда работа приносит удовлетворение.

— Расскажите про дипломатический корпус в Испании. Послы общаются между собой в неформальной обстановке? Дружат?

— Конечно, мы общаемся между собой. У меня прекрасные отношения с послами стран, которые входят в ОДКБ, БРИКС, со всеми послами стран СНГ. Общение внутри дипкорпуса — одна из частей и работы, и жизни за рубежом.

Тем не менее за сорок с лишним лет дипслужбы я заметил, что в Латинской Америке, где я работал во многих странах, дипкорпус более сплоченный, дипломаты встречаются не только по профессиональным мотивам, но, например, участвуют вместе в спортивных мероприятиях. Здесь, на мой взгляд, немного по-другому. Возможно, это связано с особенностями Мадрида — ведь это одна из культурных столиц мира. Здесь возможностей в плане культуры, туризма, социального общения очень много. Поэтому, когда появляется свободное время, люди находят, чем заняться. Одновременно Мадрид — это важная европейская столица, где принимаются решения паневропейского масштаба, а это значит, что у иностранных дипломатов много времени уходит на анализ этих решений и меньше остаётся на досуг.

— В Мадриде много женщин-послов…

— Я бы сказал, что есть целые регионы, где женщин-послов много. Например, Латинская Америка. Многие арабские страны представлены в Испании женщинами-послами. Наше министерство тоже одно из самых передовых в этом плане. У нас много женщин-дипломатов. У меня в посольстве работает три женщины-дипломата, в каких-то наших посольствах их еще больше. В наличии гендерного дисбаланса нашу дипслужбу не упрекнуть.

— Недавно в одной из соцсетей я задала вопрос, какие ассоциации вызывает Испания. И большинство ответов были очень простые — Дон Кихот, фламенко, гитара… Думаю, что если испанцам задать подобный вопрос о России, то ситуация будет примерно такая же — тоже назовут стереотипы. Почему мы так мало и так поверхностно друг друга знаем?

— Не согласен. Я рекомендую книгу — Центром книги Рудомино уже выпущены два тома — "Русские в Испании", где наши соотечественники рассказывают о поездках в эту страну начиная с конца XVIII века и по XX век. Это и композиторы, и художники, и поэты, и путешественники, и медики — кого здесь только не было. Все истории позитивные. Многие отмечают схожесть между испанским характером и российским — эмоциональность, гордость за свою страну, испанцы, как и мы, патриоты, уважают традиционные ценности. Испанцы тоже очень ценят эти черты россиян.

В истории XX века есть период, связанный с Гражданской войной в Испании: здесь на стороне законного республиканского правительства воевали наши добровольцы, мы помогли испанским детям, которые были спасены от бомбардировок и вывезены в Советский Союз, где нашли вторую родину, выучились, большинство получили высшее образование. Это уникальный случай в мировой истории. Совсем недавно мы были в Гвадалахаре, где приняли участие в открытии выставки, посвященной жизни испанских детей в СССР, и в адрес России звучали слова благодарности.

Испанцы знают не только водку, медведя, шапку-ушанку. Испанцы знают не только Москву и Санкт-Петербург, но и многие другие города. За последнее время возросло количество туристов из Испании — свыше ста тысяч человек посетили Россию в прошлом году, 1,2 миллиона россиян побывали в Испании. Испанцы отмечают, что российский турист — это турист образованный, для которого Испания не только море и пляж, он хочет познакомиться с богатой историей страны, посетить музеи, дворцы, замки, старинные кварталы и попробовать блюда местной гастрономии. Так что взаимный интерес наших народов к друг другу очевиден.