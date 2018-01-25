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Интервью

Владислав Дейнего: Запад вводит санкции по методу "назло маме отморожу уши"

Сюжет:
Санкции в отношении России (6456)
14:0025.01.2018
(обновлено: 14:04 25.01.2018)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПредставитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего. Архивное фотоПредставитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Уже в ближайший понедельник США обнародуют так называемый "кремлевский доклад" — список, как считается, приближенных к российскому руководству лиц, которые могут попасть под новые ограничительные меры Вашингтона. И.о. министра иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего, который сам уже не один год находится под американскими санкциями, считает, что Запад подобными действиями изображает "хорошую мину при плохой игре". В интервью РИА Новости политик рассказал о том, как на нем отразилось попадание в санкционные списки США и ЕС, а также о самых "страшных" санкциях, которые были введены в его отношении.

— Повлияло ли на вашу жизнь, деятельность включение в санкционные списки США, Евросоюза? Мешает ли вам то, что вы находитесь под санкциями?

— Мне это (нахождение под санкциями — ред.) абсолютно не мешает. Я не планировал ехать туда (в страны, которые ввели санкции, — ред.), и, собственно, никаким образом это на мне не отразилось. А что касается ареста активов, если они что-то мне там решат подарить, через этот механизм, найдут какие-то фиктивные активы, ну что ж…

—  Не опасаетесь ли вы преследования, в том числе уголовного, со стороны государств, которые ввели в отношении вас санкции?

Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган во время встречи на высшем уровне в Рейкьявике
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Американист: США нацелились повторить в отношении России политику Рейгана

— Во-первых, я не собираюсь в эти государства, поэтому мне абсолютно все равно, что они там у себя решают. Во-вторых, что касается Украины, там в отношении меня уже открывали уголовное производство, сейчас оно приостановлено по какой-то причине. Опять-таки меня не уведомили ни о том, что они его открыли, ни о том, что приостанавливали, я эти вещи узнаю от прессы.

— Как вы думаете, какую на самом деле преследуют цель страны Запада, вводя санкции против вас, других политических деятелей?

— Изображают хорошую мину при плохой игре. Они прекрасно понимают, что эти санкции не действуют. Те санкции, которые вводятся в отношении государств и в отношении людей, обладающих определенными активами и ведущими деятельность на территории тех стран, здесь они подрывают собственную экономику. Оценка данной ситуации уже достаточно прямо прозвучала в Совете Европы и на других европейских площадках. По принципу "назло маме отморожу уши".

Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Дворкович: санкции создают сложности, но не мешают России двигаться вперед
То, что касается меня и людей, которые примерно в таком же положении, которые не имеют никакого отношения к европейским странам и не владеют активами, ситуация несколько иная. Это абсолютно бесполезное занятие, но которое дает возможность показать: вот мы что-то там делаем и заявляем о каких-то громких шагах. Меня очень удивили санкции, которые ввела Австралия в сентябре прошлого года в отношении меня. Это действительно, наверное, самые "страшные" для меня санкции.

 

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