Рустэм Хамитов: даже в новогоднюю ночь главе региона нельзя расслабляться

Новогоднюю ночь глава Башкирии Рустэм Хамитов в молодые годы встречал и в спелеологических походах, и в лесу у костра, и даже выступая в составе рок-группы. Теперь статус обязывает и в праздники быть на страже порядка республики. Об этом, а также о судьбе "Башнефти" после заключения мирового соглашения Роснефти и АФК "Система", изучении башкирского языка в школах, стратегическом партнерстве с Китаем и сотрудничестве хоккейного клуба "Салават Юлаев" с финном Эрккой Вестерлундом Рустэм Хамитов рассказал в интервью РИА Новости.
- Рустэм Закиевич, подведите, пожалуйста, итоги года для Башкирии. Как обстоят дела с инвестициями в регионе? Какой объем инвестиций получила республика за 2017 год? Какую поддержку оказываете инвесторам? Какие планы по привлечению инвестиций на 2018 год?
— Год завершаем в целом позитивно. Основные макроэкономические показатели в плюсе. Инвестиционная деятельность — одно из главных направлений работы правительства Республики Башкортостан. Без привлечения капитала, без строительства предприятий и увеличения имеющихся мощностей развитие невозможно, поэтому умножение инвестиций — это глобальная задача, которой мы постоянно занимаемся.
Башкирия входит в десятку крупнейших регионов страны, в том числе по объему вложений в капитал. Гроссмейстерской цифрой для субъектов Российской Федерации считаются инвестиции в объеме 300 миллиардов рублей в год и более. Таких территорий немного, может, 10-15. В прошлом году цифра в нашей республике составила 360 миллиардов рублей, мы занимали девятое-десятое место по объему инвестиций в стране. Конечно, это солидный результат.
Инвестиции привлекаются и в сельское хозяйство. Село — это одна из опорных точек республики. 38 процентов населения Башкирии живет за пределами городов. Здесь тоже проводится работа по привлечению инвестиций в новые производства, покупку оборудования, техники.
При этом в 2017 году объем инвестиций будет немного меньше, чем в прошлом, — минус пять процентов. Две причины: эффект высокой базы 2016 года и завершение крупнейших строек на "Газпром нефтехим Салавате".
В следующем году, мы верим, начнется новый инвестиционный цикл, но уже связанный с модернизацией нефтеперерабатывающих заводов группы компаний "Башнефть". Одновременно будут привлечены ресурсы в строительство объектов горнорудной промышленности, которая в Башкортостане принадлежит группе компаний УГМК. Будет активно продолжаться развитие сельского хозяйства, лесоперерабатывающей промышленности. Кроме того, на подходе новый проект австрийской компании Lasselsberger по производству сухих строительных смесей и белого цемента с объемом инвестиций 200 миллионов евро, строительство второй очереди лесоперерабатывающего предприятия австрийской компании Kronospan на такую же сумму.
Формируется правовое пространство, многократно выросли возможности получения инвесторами льгот. На ближайшие три-пять лет вопрос с инвестициями для нас понятен, тем не менее мы будем делать все, чтобы объем инвестиций продолжал расти.
- Как вы относитесь к сообщениям СМИ о возможном объединении регионов в Приволжском федеральном округе? Есть ли такая необходимость? С каким регионом могла бы объединиться Башкирия? И как это повлияло бы на экономическое развитие?
— Я отношусь к этим разговорам как к газетным уткам, фейкам. Это, конечно, несерьезно. Нет никакой необходимости нашей республике объединяться с кем-либо. Мы седьмые по численности в стране. Если к нам кого-то и присоединят, то это будет мегарегион. Нужны ли такие сверхкрупные территориальные образования в составе России?
Могу сказать, что был исторический пример в 1918 году, когда Лениным и Сталиным принималось решение о создании Башкиро-Татарской Республики. Но этот проект не состоялся. Слишком крупный регион получался! И уже в 1919 году была создана самостоятельная Башкирская Республика, а через год с небольшим после этого была сформирована и Татарская Республика. Прошло уже почти сто лет, и с тех пор никто к этой теме ни разу не возвращался.
- Острый для республики вопрос — изучение башкирского языка в школах. Еще месяц назад в Башкирии проходили митинги за сохранение обязательного изучения языка. Какие меры приняли для сохранения языка в республике? Насколько это важно для жителей региона?
— Эта тема на самом деле не является острой для республики. Никакого ущемления нашего населения в части изучения родных языков нет. Все возможности есть.
Но сейчас, когда прошло уже несколько месяцев с начала учебного года, все увидели, что никакого ущемления нет, что, наоборот, даже большее количество ребятишек приходят на уроки башкирского языка как государственного, что в школах идет абсолютно спокойная работа. Поутихли все амбиции и протесты. Иногда, пытаясь как-то взбудоражить общественность, редкие представители разного рода движений стараются активизировать тему, но ее актуальность уже иссякла.
С другой стороны, власти республики выступают за сохранение и развитие родных языков, в том числе башкирского. Мы понимаем, что башкирский язык находится в зоне риска. Русский язык является общегосударственным, языком межнационального общения. Все говорят на русском. Кроме того, идет англоизация, что можно считать серьезным вызовом всем языкам мира — не только русскому или, например, башкирскому. Мы понимаем, что наш язык как культурная, национальная ценность должен быть защищен. И те, кто хочет, а тем более те, кто родились в башкирской среде, должны иметь возможность разговаривать и учиться на нем.
У нас формируется государственная программа поддержки и развития государственных и родных языков. Создается специальный фонд по сохранению и развитию башкирского языка. Будут гранты главы республики, направленные на развитие родных языков. И это все немалые деньги — суммы будут измеряться десятками миллионов рублей.
Но главное — не деньги, а предстоящая работа в этом направлении, которая в последнее время в связи с обязательностью обучения языкам, честно говоря, была как-то подзаброшена. Многим казалось, что обязательность даст результат в части знания языков. Это не так. И осеннее напряжение вокруг этой темы заставило пересмотреть взгляды на изучение родных языков. Стало понятно, что добровольность дает более значимый результат, поскольку ученики с удовольствием ходят на занятия, что методики преподавания надо совершенствовать, что в изучении языка главное — это семья, поддержка культурных потребностей народов, позитивный настрой на получение необходимых знаний.
Все эти протесты непосредственно к теме изучения языков отношения не имеют. Это голая политика, и ничего более.
- Какова дальнейшая судьба 25 процентов акций "Башнефти", принадлежащих республике? Планируете ли вы их продать?
— Наличие у нас 25 процентов капитала "Башнефти" — это великое дело. И мы благодарны президенту страны за то, что в свое время, три года назад, было принято решение о наделении Республики Башкортостан таким пакетом. Для нас это, конечно, колоссальное благо.
Одним словом, сегодняшняя ситуация нас устраивает абсолютно во всем. От добра добра не ищут. Мы не собираемся ни продавать, ни менять, ни что-либо другое делать с этим пакетом. Нас все устраивает. Для нас и партнерство с "Башнефтью", и с компанией, владеющей этим пакетом, "Роснефтью", очень перспективно во всех смыслах.
Роснефть — крупнейшая публичная нефтяная компания мира, драйвер развития нефтяной отрасли. Нефтяные гиганты загружают наши машиностроительные заводы, которые выпускают оборудование для разведки и добычи, заводы электронной промышленности, заводы, связанные с выпуском различного рода комплектующих — кабели, шланги, металлоконструкции и так далее. Сегодня сформировалась абсолютно комфортная, хорошая, рабочая обстановка, которая устраивает нас во всех смыслах.
- За последние полгода сменились главы нескольких регионов страны. Политологи называют вновь назначенных губернаторов управленцами нового типа и прогнозируют очередную волну отставок. Вы руководите регионом с 2010 года. Каким вы видите свое политическое будущее?
— Я избран на пять лет в 2014 году, и срок моих полномочий истекает в сентябре 2019 года. Я буду исполнять обязанности, возложенные на меня народом Башкортостана, до истечения срока.
Есть и другой фактор — доверие президента Российской Федерации. По отношению к Республике Башкортостан президент всегда демонстрирует расположенность и поддержку. И правительство России всегда работает с нами в таком же режиме. Я достаточно часто встречаюсь с руководством страны и всегда ощущаю позитивное отношение к республике и нашим инициативам. Считаю, что до весны 2019 года обсуждать вопрос смены власти не имеет смысла.
- Насколько плодотворным, по вашему мнению, был уходящий год для сотрудничества Башкирии и Китая? Какие проекты сейчас реализуются совместно с китайским бизнесом?
— Китай для нас — стратегический партнер. После того, как в Уфе в 2015 году прошли саммиты ШОС и БРИКС, мы начали очень тесно работать с китайским бизнесом. Уезжая из столицы республики, китайский лидер Си Цзиньпин сказал о том, что в Уфе китайская делегация открыла "золотую жилу дружбы между Башкирией и Китаем".
Нормализуются торговые отношения — сегодня прорабатываются логистические транспортные пути для доставки товаров как из Китая, так и в Китай. Сейчас начинается инвестиционная фаза, постоянная работа по сотрудничеству с Китаем. 2018 год должен дать первые результаты.
С китайскими партнерами прорабатывается также совместное финансирование и строительство ряда инфраструктурных объектов — автомобильной дороги, автомобильного моста, ряда объектов гражданского строительства. Если все пойдет, как мы предполагаем, то будут новые проекты и в сельском хозяйстве. Наших китайских партнеров интересует и переработка в сфере АПК, и выращивание экологически чистой продукции. Если будут решены таможенные вопросы, можно будет говорить о поставках молочной продукции и зерна в Китай.
По одной позиции мы уже активно работаем — это мед. Объемы пока маленькие — несколько десятков тонн. Сейчас идет изучение китайского рынка. Возможности у Башкирии большие. Мы производим больше всего меда в России — примерно шесть тысяч тонн в год. Мы видим, что китайцам понравился башкирский мед, поэтому нужно наращивать поставки — спрос есть.
- Насколько успешно в последнее время развиваются связи с Китаем в гуманитарной сфере?
— Идет постоянный обмен делегациями нашей республики и Китая. В этом году мы приняли четыре-пять китайских делегаций, связанных с бизнесом, и значительно больше делегаций в сфере образования, науки, культуры.
В 2018 году мы планируем направить в Китай наши творческие — танцевальные, вокальные — коллективы. Одновременно нам бы хотелось принять у себя аналогичные коллективы из Китая. Думаю, мы уже готовы к проведению дней Башкортостана в Китае — в одной из провинций, с которой у нас есть соглашение о сотрудничестве, — и аналогичных мероприятий в Башкирии.
- В следующем году в Уфе пройдет уже четвертый по счету Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. Удалось ли с помощью форума привлечь в Башкортостан больше инвесторов из этих регионов, нарастить объем инвестиций?
— Этот форум прежде всего способствует контактам малого и среднего бизнеса из этих регионов. Мы не ожидаем притока инвестиций за счет него. Нам важно соединить в одном месте представителей малого и среднего предпринимательства ШОС и БРИКС. Мы видим, что у нас это получается — между компаниями устанавливаются контакты, начинается взаимообмен, торговля, совместная работа.
Важно, чтобы были результаты. И они есть. Бизнесмены говорят нам спасибо, поскольку правительство организует форум, вкладывает в него значительные ресурсы, следит за тем, чтобы все работало, чтобы был определенный драйв на этой площадке.
- А бизнес-миссии Башкортостана в страны ШОС и БРИКС в 2018 году планируются?
— Такого рода поездки, конечно, будут. Бизнес-миссии в части представления возможностей работы нашей республики проходят в Китае, Индии, Бразилии, странах Средней Азии. У нас создан консорциум нефтехимических и химических предприятий, их порядка 150. Они, сформировав единую платформу, выносят ее на рассмотрение в этих странах, рекламируют свою продукцию и возможности.
- Хоккейный клуб "Салават Юлаев" в этом году выступает достаточно неровно и находится на границе зоны плей-офф КХЛ. Насколько вы довольны работой финского специалиста Эркки Вестерлунда? Доработает ли он свой двухлетний контракт, который заключен в марте 2017 года?
— Конечно, я недоволен тем местом, которое сегодня клуб занимает в турнирной таблице. Восьмая-девятая строчка — это не для нас.
Мы понимаем, что сейчас идет становление команды. Эркка Вестерлунд — один из крупнейших специалистов в мире хоккея. В Финляндии на него просто молятся, поскольку он поднял местный хоккей на небывалую высоту. Он впервые пришел работать в российский клуб. Несмотря на свой опыт, он открыл для себя новые знания в части российского хоккея, взглянув на него изнутри.
Кроме того, Вестерлунд прививает определенную систему игры в клубе. Дело в том, что состав "Салавата Юлаева" достаточно сильный, но не такой, как у СКА или ЦСКА. А для того чтобы успешно бороться с лидирующими клубами, нужно уметь играть по системе. Это тот случай, когда порядок может побить класс. Рассчитывать на то, что залихватский бессистемный хоккей позволит побеждать крупные клубы и добиваться постоянных результатов, по меньшей мере наивно. Эркка это прекрасно понимает и прививает систему. Я доверяю этому специалисту и считаю, что нам в известной степени повезло, что он пришел к нам работать.
Ну а болельщики, конечно, нетерпеливы. Я тоже болельщик с 50-летним стажем. Нам нужен результат, причем здесь и сейчас. Но так не бывает, надо порой терпеть и верить. Приходится сдерживать себя, когда видишь обидные проигрыши, и верить в то, что система будет выстроена, команда начнет играть и работать совершенно по-другому, хоккеисты станут более профессионально относиться к своим обязанностям, а болельщики, надеюсь, получат ожидаемое.
Не секрет, что наша задача в конечном итоге — Кубок Гагарина. И, конечно, постоянно быть в топах лучших клубов Российской Федерации.
- Как планируете отмечать Новый год?
— Не буду оригинальным. Как и все, буду встречать с семьей. У меня три внучки и внук. Сын и дочь со своими семьями, к сожалению, не смогут приехать на праздники — они живут и работают в Москве. Мы с супругой отметим. Может, кто-то из родных или друзей подойдет.
В молодости я музицировал в составе рок-группы под названием "Лучшие годы" и мы новогодними вечерами выступали среди студенчества. Так что порой Новый год встречали на танцевальных площадках и сцене.
Были и путешествия, и романтические встречи наступающего года — в лесу, с костром. Или сразу после боя курантов выходили на футбольный матч. Бывало все, но сейчас, в зрелом возрасте, это уже только семейный праздник.
Хотя, конечно, хорошо бы тряхнуть стариной и что-нибудь придумать такое развеселое… Но главе республики расслабляться нельзя, особенно в праздники. Надо, чтобы отдых людей был гарантирован во всех смыслах.
Пользуясь случаем, поздравляю всех читателей с Новым 2018 годом. Хочу пожелать здоровья и успехов, развития и достижений, новых идей и их реализации. Удачи всем!