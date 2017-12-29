Рустэм Хамитов: даже в новогоднюю ночь главе региона нельзя расслабляться

Новогоднюю ночь глава Башкирии Рустэм Хамитов в молодые годы встречал и в спелеологических походах, и в лесу у костра, и даже выступая в составе рок-группы. Теперь статус обязывает и в праздники быть на страже порядка республики. Об этом, а также о судьбе "Башнефти" после заключения мирового соглашения Роснефти и АФК "Система", изучении башкирского языка в школах, стратегическом партнерстве с Китаем и сотрудничестве хоккейного клуба "Салават Юлаев" с финном Эрккой Вестерлундом Рустэм Хамитов рассказал в интервью РИА Новости.

- Рустэм Закиевич, подведите, пожалуйста, итоги года для Башкирии. Как обстоят дела с инвестициями в регионе? Какой объем инвестиций получила республика за 2017 год? Какую поддержку оказываете инвесторам? Какие планы по привлечению инвестиций на 2018 год?

— Год завершаем в целом позитивно. Основные макроэкономические показатели в плюсе. Инвестиционная деятельность — одно из главных направлений работы правительства Республики Башкортостан. Без привлечения капитала, без строительства предприятий и увеличения имеющихся мощностей развитие невозможно, поэтому умножение инвестиций — это глобальная задача, которой мы постоянно занимаемся.

Башкирия входит в десятку крупнейших регионов страны, в том числе по объему вложений в капитал. Гроссмейстерской цифрой для субъектов Российской Федерации считаются инвестиции в объеме 300 миллиардов рублей в год и более. Таких территорий немного, может, 10-15. В прошлом году цифра в нашей республике составила 360 миллиардов рублей, мы занимали девятое-десятое место по объему инвестиций в стране. Конечно, это солидный результат.

Строились новые производства в Салавате, Уфе, ряде других городов. Проводилась модернизация крупных производств, появились новые энергообъекты. Кроме того, республика является одним из лидеров в стране по строительству жилья и в целом по строительству.

Инвестиции привлекаются и в сельское хозяйство. Село — это одна из опорных точек республики. 38 процентов населения Башкирии живет за пределами городов. Здесь тоже проводится работа по привлечению инвестиций в новые производства, покупку оборудования, техники.

При этом в 2017 году объем инвестиций будет немного меньше, чем в прошлом, — минус пять процентов. Две причины: эффект высокой базы 2016 года и завершение крупнейших строек на "Газпром нефтехим Салавате".

В следующем году, мы верим, начнется новый инвестиционный цикл, но уже связанный с модернизацией нефтеперерабатывающих заводов группы компаний "Башнефть". Одновременно будут привлечены ресурсы в строительство объектов горнорудной промышленности, которая в Башкортостане принадлежит группе компаний УГМК. Будет активно продолжаться развитие сельского хозяйства, лесоперерабатывающей промышленности. Кроме того, на подходе новый проект австрийской компании Lasselsberger по производству сухих строительных смесей и белого цемента с объемом инвестиций 200 миллионов евро, строительство второй очереди лесоперерабатывающего предприятия австрийской компании Kronospan на такую же сумму.

© Фото : Газпром нефтехим Салават Завод по производству акриловой кислоты. 1 декабря 2017 года © Фото : Газпром нефтехим Салават Завод по производству акриловой кислоты. 1 декабря 2017 года

Формируется правовое пространство, многократно выросли возможности получения инвесторами льгот. На ближайшие три-пять лет вопрос с инвестициями для нас понятен, тем не менее мы будем делать все, чтобы объем инвестиций продолжал расти.

- Как вы относитесь к сообщениям СМИ о возможном объединении регионов в Приволжском федеральном округе? Есть ли такая необходимость? С каким регионом могла бы объединиться Башкирия? И как это повлияло бы на экономическое развитие?

— Я отношусь к этим разговорам как к газетным уткам, фейкам. Это, конечно, несерьезно. Нет никакой необходимости нашей республике объединяться с кем-либо. Мы седьмые по численности в стране. Если к нам кого-то и присоединят, то это будет мегарегион. Нужны ли такие сверхкрупные территориальные образования в составе России?

Второе. Мы — республика, и у нас есть своя миссия. Кстати, президент Российской Федерации недавно на своей ежегодной пресс-конференции сказал, что все разговоры об объединении это слухи, и подчеркнул, что пока он, Владимир Владимирович Путин, занимает пост президента страны, никакого слияния регионов не будет.

Могу сказать, что был исторический пример в 1918 году, когда Лениным и Сталиным принималось решение о создании Башкиро-Татарской Республики. Но этот проект не состоялся. Слишком крупный регион получался! И уже в 1919 году была создана самостоятельная Башкирская Республика, а через год с небольшим после этого была сформирована и Татарская Республика. Прошло уже почти сто лет, и с тех пор никто к этой теме ни разу не возвращался.

- Острый для республики вопрос — изучение башкирского языка в школах. Еще месяц назад в Башкирии проходили митинги за сохранение обязательного изучения языка. Какие меры приняли для сохранения языка в республике? Насколько это важно для жителей региона?

— Эта тема на самом деле не является острой для республики. Никакого ущемления нашего населения в части изучения родных языков нет. Все возможности есть.

Поводом для ряда выступлений, в том числе на митингах, послужила, может быть, недостаточная работа по разъяснению того, что будет происходить в республике при переходе к добровольности выбора родителями или учениками изучения в школах родных языков. Эти недоработки со стороны федеральных и региональных властей попытались использовать оппоненты, политизировали эту тему.

Но сейчас, когда прошло уже несколько месяцев с начала учебного года, все увидели, что никакого ущемления нет, что, наоборот, даже большее количество ребятишек приходят на уроки башкирского языка как государственного, что в школах идет абсолютно спокойная работа. Поутихли все амбиции и протесты. Иногда, пытаясь как-то взбудоражить общественность, редкие представители разного рода движений стараются активизировать тему, но ее актуальность уже иссякла.

С другой стороны, власти республики выступают за сохранение и развитие родных языков, в том числе башкирского. Мы понимаем, что башкирский язык находится в зоне риска. Русский язык является общегосударственным, языком межнационального общения. Все говорят на русском. Кроме того, идет англоизация, что можно считать серьезным вызовом всем языкам мира — не только русскому или, например, башкирскому. Мы понимаем, что наш язык как культурная, национальная ценность должен быть защищен. И те, кто хочет, а тем более те, кто родились в башкирской среде, должны иметь возможность разговаривать и учиться на нем.

Мы будем и дальше проводить большую работу в части поддержки башкирского языка и других родных языков республики. У нас в школах, в том числе в воскресных, изучается 14 родных языков. Наверное, это максимальное количество языков, изучаемых в одном субъекте федерации. И отношение к этому факту у нас очень позитивное. Мы всегда с большой любовью относимся ко всем народам, проживающим на территории республики.

У нас формируется государственная программа поддержки и развития государственных и родных языков. Создается специальный фонд по сохранению и развитию башкирского языка. Будут гранты главы республики, направленные на развитие родных языков. И это все немалые деньги — суммы будут измеряться десятками миллионов рублей.

Но главное — не деньги, а предстоящая работа в этом направлении, которая в последнее время в связи с обязательностью обучения языкам, честно говоря, была как-то подзаброшена. Многим казалось, что обязательность даст результат в части знания языков. Это не так. И осеннее напряжение вокруг этой темы заставило пересмотреть взгляды на изучение родных языков. Стало понятно, что добровольность дает более значимый результат, поскольку ученики с удовольствием ходят на занятия, что методики преподавания надо совершенствовать, что в изучении языка главное — это семья, поддержка культурных потребностей народов, позитивный настрой на получение необходимых знаний.

Уверен, что тема языка, национального самосознания и самоощущения — одна из самых сложных и деликатных. Нельзя политизировать данное направление, идти на поводу людей, которые выступают с крайними заявлениями. Нельзя строить будущее на попытках расколоть общество по языковому вопросу. Это все очень опасно. Тревожно, что ряд СМИ в погоне за сенсацией раскручивают тему, публикуют необъективные репортажи, цитируют националистические лозунги. О проблемах надо говорить, но предельно осторожно, а не смакуя и упиваясь своей "демократичностью".

Все эти протесты непосредственно к теме изучения языков отношения не имеют. Это голая политика, и ничего более.

- Какова дальнейшая судьба 25 процентов акций "Башнефти", принадлежащих республике? Планируете ли вы их продать?

— Наличие у нас 25 процентов капитала "Башнефти" — это великое дело. И мы благодарны президенту страны за то, что в свое время, три года назад, было принято решение о наделении Республики Башкортостан таким пакетом. Для нас это, конечно, колоссальное благо.

Дело в том, что "Башнефть" — крупная, мощная, серьезная компания, которая добивается хороших финансовых результатов, а значит, платит акционерам хорошие дивиденды. Республика получает от 6,5 до 7 миллиардов рублей дивидендов в год. Кроме того, "Башнефть" проводит большую работу по благотворительности. Эти деньги идут на строительство новых социальных объектов, на спорт, культуру, образование и так далее.Одним словом, сегодняшняя ситуация нас устраивает абсолютно во всем. От добра добра не ищут. Мы не собираемся ни продавать, ни менять, ни что-либо другое делать с этим пакетом. Нас все устраивает. Для нас и партнерство с "Башнефтью", и с компанией, владеющей этим пакетом, "Роснефтью", очень перспективно во всех смыслах.

Роснефть — крупнейшая публичная нефтяная компания мира, драйвер развития нефтяной отрасли. Нефтяные гиганты загружают наши машиностроительные заводы, которые выпускают оборудование для разведки и добычи, заводы электронной промышленности, заводы, связанные с выпуском различного рода комплектующих — кабели, шланги, металлоконструкции и так далее. Сегодня сформировалась абсолютно комфортная, хорошая, рабочая обстановка, которая устраивает нас во всех смыслах.

- За последние полгода сменились главы нескольких регионов страны. Политологи называют вновь назначенных губернаторов управленцами нового типа и прогнозируют очередную волну отставок. Вы руководите регионом с 2010 года. Каким вы видите свое политическое будущее?

— Я избран на пять лет в 2014 году, и срок моих полномочий истекает в сентябре 2019 года. Я буду исполнять обязанности, возложенные на меня народом Башкортостана, до истечения срока.

Хочу сказать, что сегодня Башкортостан — экономически развитый регион. Мы решаем все социальные задачи, и республика идет вперед. Правительство республики работает честно, заявляю об этом прямо. Мы не подводим наших граждан.

Есть и другой фактор — доверие президента Российской Федерации. По отношению к Республике Башкортостан президент всегда демонстрирует расположенность и поддержку. И правительство России всегда работает с нами в таком же режиме. Я достаточно часто встречаюсь с руководством страны и всегда ощущаю позитивное отношение к республике и нашим инициативам. Считаю, что до весны 2019 года обсуждать вопрос смены власти не имеет смысла.

- Насколько плодотворным, по вашему мнению, был уходящий год для сотрудничества Башкирии и Китая? Какие проекты сейчас реализуются совместно с китайским бизнесом?

— Китай для нас — стратегический партнер. После того, как в Уфе в 2015 году прошли саммиты ШОС и БРИКС, мы начали очень тесно работать с китайским бизнесом. Уезжая из столицы республики, китайский лидер Си Цзиньпин сказал о том, что в Уфе китайская делегация открыла "золотую жилу дружбы между Башкирией и Китаем".

Действительно, китайский бизнес услышал эти слова. Первые пару лет мы сверяли часы, изучали нормативное поле, а сейчас уже идет проектирование. Близки к началу реализации несколько проектов. Это цементный завод в Зауралье стоимостью примерно 200 миллионов долларов. Мы также планируем, что в 2018 году начнется сборка китайских колесных тракторов на одном из предприятий республики.

Нормализуются торговые отношения — сегодня прорабатываются логистические транспортные пути для доставки товаров как из Китая, так и в Китай. Сейчас начинается инвестиционная фаза, постоянная работа по сотрудничеству с Китаем. 2018 год должен дать первые результаты.

С китайскими партнерами прорабатывается также совместное финансирование и строительство ряда инфраструктурных объектов — автомобильной дороги, автомобильного моста, ряда объектов гражданского строительства. Если все пойдет, как мы предполагаем, то будут новые проекты и в сельском хозяйстве. Наших китайских партнеров интересует и переработка в сфере АПК, и выращивание экологически чистой продукции. Если будут решены таможенные вопросы, можно будет говорить о поставках молочной продукции и зерна в Китай.

По одной позиции мы уже активно работаем — это мед. Объемы пока маленькие — несколько десятков тонн. Сейчас идет изучение китайского рынка. Возможности у Башкирии большие. Мы производим больше всего меда в России — примерно шесть тысяч тонн в год. Мы видим, что китайцам понравился башкирский мед, поэтому нужно наращивать поставки — спрос есть.

- Насколько успешно в последнее время развиваются связи с Китаем в гуманитарной сфере?

— Идет постоянный обмен делегациями нашей республики и Китая. В этом году мы приняли четыре-пять китайских делегаций, связанных с бизнесом, и значительно больше делегаций в сфере образования, науки, культуры.

Наши вузы развили большую активность в этой деятельности. Башкирский государственный университет сформировал площадку для молодых российских и китайских бизнесменов — здесь идет общение и обсуждение проектов. Уфимский государственный нефтяной технический университет поддерживает с КНР связи в нефтегазовой отрасли. Нам бы хотелось, чтобы в республике появились китайские студенты, которые вели бы совместную научную деятельность в аграрном секторе, в области сельского хозяйства. Самую большую активность проявляет наш медицинский университет — он активно сотрудничает с рядом китайских вузов. В октябре этого года в Башкортостане прошел Первый российско-китайский конгресс нейрохирургов.

В 2018 году мы планируем направить в Китай наши творческие — танцевальные, вокальные — коллективы. Одновременно нам бы хотелось принять у себя аналогичные коллективы из Китая. Думаю, мы уже готовы к проведению дней Башкортостана в Китае — в одной из провинций, с которой у нас есть соглашение о сотрудничестве, — и аналогичных мероприятий в Башкирии.

Кроме того, мы уже начали устанавливать туристические контакты с КНР. Одна из крупных туристических компаний Китая использует уфимский аэропорт в качестве хаба, куда прилетает большое количество китайских туристов и затем разъезжается по другим городам России, обычно это Москва и Санкт-Петербург. Мы хотим, чтобы часть этих туристов была ориентирована на Уфу и наши туристические объекты. Нам надо встроиться в так называемый красный маршрут. У нас есть что показать, есть объекты, связанные с жизнью Ленина. Его супруга Надежда Крупская отбывала ссылку в Уфе, и будущий вождь революции несколько раз к ней приезжал.

- В следующем году в Уфе пройдет уже четвертый по счету Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. Удалось ли с помощью форума привлечь в Башкортостан больше инвесторов из этих регионов, нарастить объем инвестиций?

— Этот форум прежде всего способствует контактам малого и среднего бизнеса из этих регионов. Мы не ожидаем притока инвестиций за счет него. Нам важно соединить в одном месте представителей малого и среднего предпринимательства ШОС и БРИКС. Мы видим, что у нас это получается — между компаниями устанавливаются контакты, начинается взаимообмен, торговля, совместная работа.

На форуме обсуждается много вопросов: таможенное законодательство, совместное производство, обмен технологиями, компетенциями и так далее. Уфа становится местом, где создаются новые формы сотрудничества компаний. В 2018 году состоится очередной форум, тематика будет самой разнообразной. Будут представлены нефтехимия и машиностроение, легкая промышленность, торговля, конечно, будут обсуждаться вопросы экономического сотрудничества. Желающих поучаствовать много. По результатам 2017 года в форуме приняли участие полторы тысячи человек, и эти цифры не предельные. Но это не самоцель.

Важно, чтобы были результаты. И они есть. Бизнесмены говорят нам спасибо, поскольку правительство организует форум, вкладывает в него значительные ресурсы, следит за тем, чтобы все работало, чтобы был определенный драйв на этой площадке.

- А бизнес-миссии Башкортостана в страны ШОС и БРИКС в 2018 году планируются?

— Такого рода поездки, конечно, будут. Бизнес-миссии в части представления возможностей работы нашей республики проходят в Китае, Индии, Бразилии, странах Средней Азии. У нас создан консорциум нефтехимических и химических предприятий, их порядка 150. Они, сформировав единую платформу, выносят ее на рассмотрение в этих странах, рекламируют свою продукцию и возможности.

- Хоккейный клуб "Салават Юлаев" в этом году выступает достаточно неровно и находится на границе зоны плей-офф КХЛ. Насколько вы довольны работой финского специалиста Эркки Вестерлунда? Доработает ли он свой двухлетний контракт, который заключен в марте 2017 года?

— Конечно, я недоволен тем местом, которое сегодня клуб занимает в турнирной таблице. Восьмая-девятая строчка — это не для нас.

Мы понимаем, что сейчас идет становление команды. Эркка Вестерлунд — один из крупнейших специалистов в мире хоккея. В Финляндии на него просто молятся, поскольку он поднял местный хоккей на небывалую высоту. Он впервые пришел работать в российский клуб. Несмотря на свой опыт, он открыл для себя новые знания в части российского хоккея, взглянув на него изнутри.

Мы с ним общаемся, обсуждаем ситуацию. Он тоже понимает, что, может быть, был излишне доверчив по отношению к хоккеистам, считая, что это профессионалы, что их не надо подгонять, что они самостоятельны на тренировках, в быту. Российский хоккеист немного другой. Он требует постоянного контроля, надзора. Не чувствуя твердой руки, российский хоккеист начинает осматриваться по сторонам и обязательно находит для себя что-то отвлекающее. Поэтому в работе будут сделаны выводы с точки зрения дисциплины в команде.

Кроме того, Вестерлунд прививает определенную систему игры в клубе. Дело в том, что состав "Салавата Юлаева" достаточно сильный, но не такой, как у СКА или ЦСКА. А для того чтобы успешно бороться с лидирующими клубами, нужно уметь играть по системе. Это тот случай, когда порядок может побить класс. Рассчитывать на то, что залихватский бессистемный хоккей позволит побеждать крупные клубы и добиваться постоянных результатов, по меньшей мере наивно. Эркка это прекрасно понимает и прививает систему. Я доверяю этому специалисту и считаю, что нам в известной степени повезло, что он пришел к нам работать.

Ну а болельщики, конечно, нетерпеливы. Я тоже болельщик с 50-летним стажем. Нам нужен результат, причем здесь и сейчас. Но так не бывает, надо порой терпеть и верить. Приходится сдерживать себя, когда видишь обидные проигрыши, и верить в то, что система будет выстроена, команда начнет играть и работать совершенно по-другому, хоккеисты станут более профессионально относиться к своим обязанностям, а болельщики, надеюсь, получат ожидаемое.

Не секрет, что наша задача в конечном итоге — Кубок Гагарина. И, конечно, постоянно быть в топах лучших клубов Российской Федерации.

- Как планируете отмечать Новый год?

— Не буду оригинальным. Как и все, буду встречать с семьей. У меня три внучки и внук. Сын и дочь со своими семьями, к сожалению, не смогут приехать на праздники — они живут и работают в Москве. Мы с супругой отметим. Может, кто-то из родных или друзей подойдет.

Вспоминаю студенческие годы. Я учился в Москве, в Бауманском университете. У нас была секция спелеологии. Под Новый год мы поехали в Подмосковье, в пещеры. Там и встретили новый 1973-й. Тогда мне было 19 лет, так что это вполне объяснимо.

В молодости я музицировал в составе рок-группы под названием "Лучшие годы" и мы новогодними вечерами выступали среди студенчества. Так что порой Новый год встречали на танцевальных площадках и сцене.

Были и путешествия, и романтические встречи наступающего года — в лесу, с костром. Или сразу после боя курантов выходили на футбольный матч. Бывало все, но сейчас, в зрелом возрасте, это уже только семейный праздник.

Хотя, конечно, хорошо бы тряхнуть стариной и что-нибудь придумать такое развеселое… Но главе республики расслабляться нельзя, особенно в праздники. Надо, чтобы отдых людей был гарантирован во всех смыслах.

Пользуясь случаем, поздравляю всех читателей с Новым 2018 годом. Хочу пожелать здоровья и успехов, развития и достижений, новых идей и их реализации. Удачи всем!