Сергей Донской: участниками Года экологии стали 20 миллионов граждан России

Во вторник в Москве открываются международная выставка-форум "Экотех-2017", а также Пятый всероссийский съезд по охране окружающей среды, которые подведут итоги завершающегося Года экологии. Накануне этих рубежных встреч российских экологов глава министерства природных ресурсов и экологии Сергей Донской рассказал РИА Новости об итогах завершающегося "зеленого" года, состоянии окружающей среды в стране и будущем развитии Арктики.

— Сергей Ефимович, давайте попробуем подвести первые итоги уходящего года. Как решение президента считать 2017-ый Годом экологии в России сказалось на жизни в стране?

— Мы задали в 2017 году высокий темп работы, многое из начатого заложило основу на следующие годы. Конечно, работы стало больше в разы.

Нам удалось привлечь внимание граждан к проблемам охраны окружающей среды, сплотить их вокруг ценностей, связанных с охраной природы. Проведена большая работа: как с предприятиями для перехода на наилучшие доступные технологии, так и с гражданами, благодаря чему объем участия в общественных мероприятиях вырос. Люди начинают понимать, как много зависит от них самих.

Мы рады видеть поддержку граждан — в уборке от мусора берегов рек, в добровольческом движении в заповедниках и национальных парках, посадках деревьев. В 2011 году была проведена первая всероссийская акция по восстановлению лесов. За семь лет акция стала самым масштабным общественным мероприятием в лесах, и в ней в 2017 году приняли участие более 5,5 миллиона человек.

На Всероссийском съезде по охране окружающей среды 12-14 декабря мы подведем итоги не только Года экологии, но и обсудим результаты работы за последние четыре года, сформулируем основные направления, по которым необходимо двигаться.

— Природа и окружающая среда требуют бережного отношения ежегодно и ежедневно. Чем в этом смысле Год экологии отличается от остальных?

— Прежде всего, тем, что общество консолидировалось для решения экологических проблем. Участниками мероприятий Года экологии стали 20 миллионов граждан России. Около 1,5 тысячи мероприятий эколого-просветительской направленности прошло с привлечением детей и молодежи. Граждане узнали больше о том, как живет заповедная система, какие задачи ставит перед собой государство для ее сохранения.

В 2017 году мы провели сплошной учет зубров и выяснили, что вольноживующая популяция генетически чистых животных в дикой природе возросла до 500 особей. Мы сделали огромный шаг вперед. Конечно, это результат работы прошлых лет, но символично, что они пришлись именно на Год экологии. Люди участвуют и переживают за диких животных, которые попадают в сложные ситуации. Летом из питомника Приокско-Террасного заповедника сбежали зубры. Нам помогали их разыскивать жители со всего Серпуховского района Подмосковья, причем привлекали малую авиацию, дельтапланы. Поэтому Год экологии показал живой интерес людей к такой разной жизни заповедников и национальных парков, редким видам животных.

— Какова сегодня экологическая обстановка в России? Можно ли назвать ее благополучной?

— Окончательные данные за 2017 год мы подведем в 2018-м. Но сегодня мы можем сказать, что в целом, в том числе в рамках Года экологии, повышается ответственность региональных властей, крупных компаний, сокращаются выбросы и сбросы. Но при этом ситуация по стране разная, и мы понимаем, что поле для работы очень большое.

В целом за 15 лет выбросы загрязняющих веществ снизились почти на 700 тысяч тонн — этот объем включает учитываемые с 2010 года выбросы от железнодорожного транспорта. В целом, конечно, нас беспокоит рост выбросов от автотранспорта. В мегаполисах до 90% загрязнения воздуха приходится на автомобили. В связи с этим автомобилисты на электромобилях должны получить существенные льготы, в том числе бесплатные парковки. Мы говорили об этом на недавно прошедшей транспортной неделе. Уверен, что главы обеих столиц, ряда других территорий продумают и выстроят эту работу. Также необходимо развивать автомобили на газовом топливе. Россия занимает сегодня 14 место на мировом рынке природного газа в качестве моторного топлива. Это полное несоответствие нашим реальным возможностям.

— А как обстоит дело с загрязнением рек и накоплением мусора?

— Могу сказать, что в этой сфере в целом неплохая динамика. За 15 лет снижение сброса загрязненных сточных вод составило 5,6 миллиарда кубометров. В 2000 году сброс загрязненных сточных вод в реки и моря в целом по стране составил 20,3 миллиарда кубометров, в 2005 году этот показатель сократился до 17,7, а в 2016 году — до 14,7 миллиарда кубометров. Полномасштабный запуск проектов по внедрению НДТ даст кратное сокращение.

Что касается отходов, то если в 2006 году объем образования в целом по России составлял немногим более 3,5 миллиарда тонн, в 2016 году он возрос до более 5,4 м. Это ключевая проблема на сегодня. Мы ввели расширенную ответственность производителя, видим, что этот шаг — а система работает лишь один год — дает заметные результаты.

— Минприроды занимается не только экологией, но и природными ресурсами. Если говорить о ресурсах, то какие имеются планы по развитию Арктики?



— Существует концепция развития опорных зон Арктики через создание минерально-сырьевых центров. Арктика уже сегодня обеспечивает добычу 85% газа нашей страны, 11% нефти, не говоря уже о многих металлах. Это способствует развитию региона, подтягивает за собой науку, остальные области промышленности. Арктика — это важный, но дополнительный источник целого ряда минеральных ресурсов к уже имеющимся освоенным регионам.

В настоящее время в Арктике созданы 47 минерально-сырьевых центров углеводородного сырья. К указанным центрам отнесено 247 месторождений с утвержденными проектами разработки или включенными в планы компаний, для которых начато создание инфраструктуры. Это 68% из всех 365 арктических месторождений. В основном это действующие производства, но есть и планируемые — Арктик СПГ, Печора СПГ и другие.

Для малоизученных арктических местностей Якутии, Красноярского края и Республики Коми проведено выделение возможных центров нефте- и газодобычи.

Мы планируем уделять особое внимание созданию ключевых минерально-сырьевых центров углеводородного сырья, состояние которых будет определять экономическое развитие Арктики в будущем. При этом, мы не забываем о том, что развитие промышленности не должно идти во вред экологии.