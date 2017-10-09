Максим Максименко: пожар ошибок не прощает

Специальным подразделениям Федеральной противопожарной службы МЧС России сегодня исполняется 70 лет. О том, как выполняются задачи по пожарной охране особых производств и объектов, включая ядерные, с какими опасностями приходится сталкиваться при тушении пожаров и какая техника сегодня используется спецподразделениями, рассказал в интервью РИА Новости временно исполняющий должность директора департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС России Максим Максименко.

— В чем заключается специфика работы специальных подразделений МЧС России и какие задачи поставлены в настоящее время перед личным составом?

— Вся служебная деятельность специальных подразделений направлена на выполнение главной задачи, поставленной руководством страны, — не допустить пожаров и других чрезвычайных происшествий на особо важных предприятиях и, следовательно, не сорвать производственные процессы, направленные на укрепление обороноспособности и суверенитета России. Во многих случаях технологические процессы, особенно при создании ядерного оружия, ракетно-космических систем, подводного атомного флота, носят уникальный, экспериментальный и научно-исследовательский характер. В этом контексте специальные подразделения пожарной охраны зачастую являются первопроходцами как в области пожаротушения, так и профилактики пожаров.

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— Серьезный опыт участия в ликвидации аварий на радиационно опасных производствах специальные подразделения приобрели уже в 1957 году, когда произошла авария на производственном объединении "Маяк". Знания, полученные в тот период, легли в основу многих нормативных документов и методических рекомендаций.

— Как помогает полученный во время ликвидации крупных техногенных аварий опыт вашим подразделениям сегодня?

— Работа не прошла бесследно. По крупицам приобретался опыт, закладывались основы тактики тушения и профилактики пожаров. Появились знания и уверенность в борьбе с ними. И когда случилась чернобыльская трагедия, специалисты специальной пожарной охраны не понаслышке знали, какую опасность несет в себе радиация для жизни. Многие добровольцами отправились на ликвидацию последствий аварии. Бесценным является опыт, приобретенный при тушении пожаров в особо сложных условиях. Наглядные примеры — это тушение пожаров на строящихся и ремонтируемых судах, в том числе и подводных лодках.

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— Это так. Когда пожарные работают в условиях сильной задымленности и высокой температуры, дополнительную сложность создают теснота и ограниченный объем отсеков: чтобы перебраться из одного в другой, пожарным приходится снимать дыхательный аппарат, оставляя маску, и таким образом переходить в следующий отсек. Также стоит сказать, что любая нештатная ситуация на особо важных объектах носит индивидуальный, специфический характер. Более того, пожар или чрезвычайная ситуация на таких объектах могут обернуться катастрофой не только для отдельно взятого населенного пункта, но и для нескольких регионов.

— Сколько людей и средств в составе специальной пожарной охраны?

— В ее состав входят одно судебно-экспертное учреждение ФПС, а также 50 управлений, работающих в регионах страны, в числе которых 293 специальных пожарно-спасательных части, 37 служб пожаротушения, 49 органов федерального государственного пожарного надзора.

Специальные подразделения дислоцируются в 37 субъектах Российской Федерации и круглосуточно охраняют более 300 особо важных и режимных организаций, как, например, объекты оборонно-промышленного комплекса, ракетно-космической, авиационной и судостроительной промышленности, Московской патриархии и многие другие. Кроме того, в зоне их ответственности (районе выезда) находятся свыше 400 населенных пунктов, 500 медицинских и 1700 образовательных учреждений.

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— В специальных подразделениях ФПС ежедневно на дежурство заступает свыше двух тысяч человек, в расчете находится около 600 единиц основной и специальной пожарной техники. Постоянно в резерве примерно столько же сотрудников и техники.

— Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать профессиональный пожарный?

— Здесь ответ уже содержится в самом вопросе: пожарный в первую очередь должен быть профессионалом своего дела, так как пожар ошибок не прощает. Любой пожар очень опасен. И знаю не понаслышке, что нужно обладать очень большой смелостью и решимостью, чтобы выполнять поставленные задачи.

Для пожарных борьба с огнем — это их каждодневная работа. Ведь надежда на спасение при возникновении ЧС одна — на профессионалов. В наших рядах трудятся тысячи профессионалов, готовых немедленно выполнить задачу любой сложности.

— Были ли отмечены сотрудники спецподразделения наградами за свой труд?

— Да, и неоднократно. Только за последние 25 лет более 500 сотрудников специальной пожарной охраны награждены государственными наградами, такими как орден Мужества, орден Почета, орден Дружбы, орден Красной Звезды, а более 700 человек — ведомственными медалями "За спасение погибавших" и "За отвагу на пожаре".

— Каким образом осуществляется специальная подготовка личного состава? Она как-то отличается от подготовки обычных пожарных подразделений?

— Да, конечно. Выпускники учебных заведений МЧС России имеют необходимую базовую подготовку для работы в пожарно-спасательных подразделениях, но для наших подразделений необходимы специальные знания.

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— Пожарная опасность охраняемых специальными подразделениями объектов характеризуется повышенными факторами риска, так как в технологических процессах, кроме обычных, достаточно изученных взрывопожароопасных веществ и материалов, применяются делящиеся материалы, обладающие мощным ионизирующим излучением, новые составы высокотоксичных биологически опасных и высокоэнергетических взрывчатых веществ, уникальное оборудование, в том числе ядерные реакторные установки различного назначения, имеющие помимо множества поражающих факторов еще и взрывопожарную опасность. Поэтому особое внимание в специальных подразделениях уделяется подготовке личного состава, изучению технологического процесса охраняемого объекта, взрывопожароопасных свойств применяемых веществ и архитектурных особенностей зданий и сооружений. Мы проводим постоянные совместные учения с аварийно-техническими центрами Росатома, объектовыми службами гражданской обороны и химической защиты, на которых отрабатываются приемы и тактика ликвидации возможных аварий и их последствий.

— Какая техника и снаряжение используются пожарными спецподразделениями?

— Сегодня на вооружении специальных подразделений находятся 925 основных и 259 специальных пожарных автомобилей, в том числе и инновационные разработки в области тушения пожаров. Постоянно наращивается группировка робототехнических средств. Сегодня это 20 робототехнических комплексов. За последние два года в специальные подразделения поставлено более 60 беспилотных летательных систем.

— Какие традиции имеют специальные подразделения Федеральной противопожарной службы?

— Наши традиции — это, конечно, в первую очередь уважение к ветеранам и к семьям погибших при исполнении служебного долга. Мы стараемся не забывать ни одного человека, который у нас работал. Огромное внимание мы уделяем пожарно-спасательному спорту. Прикладной, связанный с профессией спорт всегда был и будет спортом номер один для сотрудников пожарной охраны России. Среди наших людей немало мастеров спорта международного класса. Сотрудники нашей службы выступают и в сборной команде специальных подразделений на всероссийских соревнованиях, и в сборной России на международных состязаниях.

— Я слышал, что в вашем подразделении есть даже настоящие династии пожарных.

— Да, и это довольно распространено. В подразделениях специальной пожарной охраны служат и работают представители семейных династий. Их отличают верность своему долгу и профессионализм. В качестве примера можно назвать Ахметовых, Горелышевых, Колиниченко, Кривовых, Корнеевых, Пашковых, Савенковых, Танских, Таряниковых и многих других.

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— В соответствии с концепцией развития спецподразделений ФПС до 2022 года, утвержденной приказом МЧС России, мы имеем несколько важных целей и задач. Это и совершенствование законодательной и нормативной базы, профилактической деятельности на особо важных и режимных объектах, а также работы по пропаганде мер пожарной безопасности среди персонала особо важных и режимных организаций и населения ЗАТО. Кроме того, стоит задача повышения технической готовности спецподразделений.

— Что бы вы хотели пожелать своим коллегам, друзьям и сотрудникам в профессиональный праздник?

— От себя лично с большой теплотой и искренним уважением поздравляю ветеранов, личный состав специальных подразделений Федеральной противопожарной службы со знаменательной датой — 70-летием со дня образования!

От всей души желаю всему личному составу специальной пожарной охраны доброго здоровья, большого личного счастья, семейного благополучия и успехов в службе на благо Отечества! Думаю, что сплоченный коллектив специальных подразделений ФПС МЧС России, приумножая славные традиции российской пожарной охраны, и в дальнейшем на высоком уровне будет справляться с поставленными задачами. И, как у нас говорят, сухих рукавов!