Даниэль Кюнг: не знаю ни одной швейцарской компании, которая ушла из России

Швейцарский бизнес видит признаки улучшения ситуации в российской экономике и рассчитывает на расширение присутствия в России. Однако и российские компании активно интересуются выходом на швейцарский рынок. О том, какие сферы привлекательны для российских инвестиций, сотрудничестве РФ и Швейцарии в Арктике, а также о гадании на хрустальном шаре и стартап-инкубаторах рассказал в интервью РИА Новости главный исполнительный директор Switzerland Global Enterprise Даниэль Кюнг. Беседовала Вероника Буклей.

— Макроэкономические показатели свидетельствуют о постепенном улучшении ситуации в экономике России. Каков ваш взгляд на ситуацию? Можно ли говорить о стабилизации?

— Я не макроэкономист, который сможет посмотреть на хрустальный шар и предсказать, как экономика будет развиваться в ближайшие несколько лет. Наша работа — это помогать малому и среднему бизнесу России и Швейцарии работать друг с другом. Однако я слежу за развитием российской экономики. Мы видим предпосылки небольшого роста на горизонте нескольких лет, и это позволяет говорить о возвращении России в глазах швейцарских инвесторов и экспортеров.

— Способствуют ли экономические условия росту иностранных инвестиций?

— Да, конечно. Я также вижу, что российская экономика становится все более диверсифицированной и все большее количество этапов производства переносится на российскую почву. Это подразумевает значительные вложения в технологии и оборудование. В этой сфере у Швейцарии есть технологии, которые могли бы найти в России рынок, если он будет расти. Мы верим, что рост на российском рынке — это стимул для швейцарских инвестиций, а также для увеличения взаимной торговли товарами и услугами.

— В какие секторы активнее вкладывается швейцарский бизнес? Интересуют ли его высокие технологии, АПК? © РИА Новости / Виталий Тимкив Перейти в фотобанк Три года продэмбарго: как ответ на санкции Запада помог российскому АПК

— Есть несколько секторов, которые представляют интерес для швейцарского бизнеса. Швейцария имеет звание одной из самых технологичных стран Европы. У нас сильные позиции в высокоточной механике, фармацевтике, информационных и коммуникационных технологиях, спецтехнике, секторе МЭМ (машиностроение, электрооборудование и металлургия) — в этих сферах мы могли бы внести свой вклад.

— Могли бы вы привести конкретный пример компании, которая бы хотела инвестировать в российский hi-tech?

— Я бы не хотел комментировать сделки отдельных компаний, но могу сказать, что многие компании из Швейцарии заинтересованы в российском рынке. Уже порядка 600 швейцарских компаний активно ведут деятельность в России, и я уверен, что по мере того как экономика будет набирать темпы роста, это число будет расти.

— В какой степени взаимные санкции РФ и стран Запада влияют на бизнес в момент принятия решений? © AFP 2017 / Jean-Philippe Ksiazek Еврокомиссия оценила ущерб европейской экономике от российского продэмбарго

— Хотя Швейцария формально не присоединилась к санкциям в отношении России, с точки зрения бизнеса я могу сказать, что санкции всегда в той или иной мере замедляют экономику. Если мы посмотрим на крупные индустриальные, инфраструктурные проекты, они тормозятся, финансирование становится более затруднительным.

Швейцария не заинтересована в извлечении выгоды из санкций. Я думаю, что для наших предпринимателей этот вопрос не был столь важен, они по-прежнему работают в России. Я не знаю ни одной швейцарской компании, которая бы ушла с российского рынка с 2014 года. В малом и среднем бизнесе сотрудничество между Швейцарией и Россией продолжается.

— Как бы вы охарактеризовали бизнес-климат в России в контексте непростой геополитической ситуации?

— Думаю, он отличается от сектора к сектору. Есть секторы, для которых Россия — очень интересный рынок в долгосрочной перспективе, с санкциями или без них. Швейцарские компании мыслят с точки зрения долгосрочных инвестиций. Мы не думаем как краткосрочные инвесторы, которые приходят и уходят в любой момент, когда ситуация чуть ухудшается.

Швейцария — это страна малого и среднего бизнеса, у нас работает порядка 450 тысяч компаний. Из них примерно 1300 имеют более 250 сотрудников, все остальные — это малый и средний бизнес. Все они думают долгосрочно, чтобы выжить. Это базовый принцип работы швейцарского бизнеса.

© Фото : предоставлено Switzerland Global Enterprise Главный исполнительный директор Switzerland Global Enterprise Даниэль Кюнг © Фото : предоставлено Switzerland Global Enterprise Главный исполнительный директор Switzerland Global Enterprise Даниэль Кюнг

— То есть большая часть компаний, инвестирующих в Россию, это МСБ?

— Конечно, есть и крупные компании — Novartis, Nestle, ABB и другие. Это не только МСБ. Кстати, и те компании, которые инвестируют в Швейцарию, ищут долгосрочную перспективу, стабильность, доверие. Кстати, прямые иностранные инвестиции в российские компании из Швейцарии составляют около 3%. Этот показатель упал в 2014-2015 годах, но затем снова увеличился в 2016-м. В то же время общий объем швейцарский прямых инвестиций в России составляет примерно 10 миллиардов швейцарских франков.

— Сегодня активно обсуждается реализация совместных проектов в Арктике. Интересуют ли Швейцарию совместные проекты с Россией в этом регионе?

— На данный момент со стороны S-GE мы не отмечаем особого интереса или запросов от нашего делового сообщества к этой теме. Насколько мне известно, продолжается сотрудничество между Россией и Швейцарией в научной сфере, в полярных исследованиях. Например, швейцарские исследователи присоединились к исследовательской миссии в Антарктику на борту российского ледокола; в этой области запланированы и другие проекты.

— Я скорее говорила о сотрудничестве в сфере энергетики… © РИА Новости / Максим Блинов Перейти в фотобанк Россия поднялась на 38-е место в глобальном рейтинге конкурентоспособности

— Эта сфера очень важна для нас, особенно возобновляемая зеленая энергетика. Швейцарии есть, что предложить, и наши компании активно ведут работу в этом секторе и в России. Швейцария — один из лидеров в активно растущей сфере cleantech, то есть технологий, которые помогают сделать энергопотребление и использование других ресурсов более эффективными. Cleantech-сектор формирует 5% ВВП Швейцарии, а за последние пять лет количество сотрудников, работающих в нем, выросло на 25%. Среди направлений развития cleantech-технологий следует упомянуть следующие: фотовольтаическая энергия, строительство маленьких гидроэлектростанций, благодаря которым производство энергии децентрализовано и более эффективно, переработка мусора, умные сети электроснабжения, экология предприятий, которые потребляют много энергии, развитие экологичных автомобилей.

— Обращается ли к вам российский бизнес с вопросами по инвестированию в Швейцарию, поиску деловых партнеров?

— Конечно, инвестиции идут в обе стороны. Как я уже говорил, в Швейцарии особенно развиты высокотехнологичные сферы, фармацевтика. Российские компании, которые хотят инвестировать за рубежом, могут найти там все, что требуется для развития бизнеса. Но спектр не ограничивается лишь этими сферами. И Швейцарии есть, что предложить российским инвесторам. Это в том числе и образование, здравоохранение, высокий уровень жизни и так далее. Страна регулярно занимает первые места в рейтингах самих инновационных стран мира и инвестирует в разработки 3% ВВП.

Важная особенность швейцарской бизнес-инфраструктуры в том, что она построена по принципу кластеров. Это объединения малого, среднего и крупного бизнеса, которые работают в смежных областях и расположены рядом друг с другом. Таким образом компании обмениваются опытом и развиваются вместе. Кроме того, кластерная структура предполагает децентрализованность экономики, все регионы развиваются независимо и равномерно. Главные кластеры в Швейцарии сформированы компаниями из МЭМ, ИКТ, финансового, биотехнологического, cleantech сектора.

Например, швейцарские МЭМ-компании (в основном это малый и средний бизнес) расположены по всей стране с центрами в кантонах Цюрих, Аргау, Рейнталь, Тичино и Вале. В целом МЕМ-кластер включает около 14 500 компаний. Они работают на глобальном рынке и экспортируют около 80% своей продукции, что составляет 30% от общего экспорта из Швейцарии.

Компании ИКТ-кластера тем временем расположены в основном в Цюрихе и на западе страны. Большую роль здесь играют университеты, которые готовят сотрудников для технологических компаний — Высшая техническая школа Цюриха, Университет Цюриха. Вокруг них располагаются стартап-инкубаторы, технопарки.

Финансовые столицы Швейцарии — это Цуг, Женева и Цюрих, однако финтех-стартапы появляются сейчас по всей стране. Биотехнологический кластер расположен на западе и северо-западе Швейцарии (Базель, Берн, Фрибург, окрестности Женевского озера) и объединяет фармацевтические компании, химические лаборатории, производителей медицинского оборудования.

— Куда инвестируют российские компании?

— Многие российские компании, достигшие определенного уровня развития, заинтересованы в выходе на международный рынок и рассматривают Швейцарию как одну из наиболее подходящих площадок для международной экспансии. Наши коллеги из российского представительства S-GE — Швейцарского центра содействия бизнесу в России — отмечают живой интерес бизнеса в таких отраслях, как машиностроение, здравоохранение, биотехнологии, ИКТ.

Из примеров — компания Streamer, крупнейший российский производитель устройств молниезащиты, пять лет назад открыла офис в Швейцарии, который стал мостом к международным клиентам и глобальному рынку. Сегодня компания продает свою продукцию в 20 странах мира. Другой пример — UMP Trading, компания, которая занимается сопровождением международных контрактов купли-продажи изделий из стали. Обе компании входят в российский холдинг "Росатом". Яндекс также открыл в Швейцарии свой офис.

В мировом масштабе каждый одиннадцатый стартап из сферы fintech открывается в Криптодолине (Cryptovalley) в швейцарском кантоне Цуг. Швейцарские бизнес-инкубаторы широкого профиля также заинтересованы в поиске перспективных проектов в этой области, а Швейцарский центр содействия бизнесу фиксирует растущий интерес от российских компаний к этому сектору. Что же касается крупных инвесторов, большой интерес к швейцарской экономике демонстрируют крупнейшие российские нефтегазовые компании и представители тяжелой промышленности.

— Каков ваш прогноз по динамике взаимных инвестиций на ближайшие годы?

— Про этот год сказать трудно, потому что рост экономики пока невысок, потребуется некоторое время, чтобы развить эту динамику. Если мы говорим о горизонте трех-пяти лет, можно с уверенностью говорить о росте взаимных инвестиций, если ситуация будет стабильной и будет развиваться предсказуемым образом. Со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы укрепить сотрудничество, особенно в сфере малого и среднего бизнеса.